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Законопроект о легализации игорного бизнеса на этой неделе рассматривать не будут, - "слуга народа" Арахамия

Законопроект о легализации игорного бизнеса на этой неделе рассматривать не будут, -

Голосования за законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" во втором чтении не стоит ожидать на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нет, потому что его не поставили в повестку дня, поэтому я не думаю, что его стоит не ожидать (на этой неделе. - Ред.). На этой неделе будет один комитет сегодня, потом комитет на следующей неделе, далее должен быть вывод о готовности ко второму чтению и потом голосование через неделю", - сказал парламентарий.

По словам главы фракции, применение спецпроцедуры, которая позволит не учитывать отвергнутые комитетом правки, маловероятно.

"Я не думаю, что будет спецпроцедура. Думаю, что будет найден компромисс с авторами правок", - добавил Арахамия.

Убеждать депутатов Арахамия, по его словам, намерен путем переговоров.

Напоминаем, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. Его поддержали 260 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К законопроекту об игорном бизнесе с 3,5 тыс. поправок не планируют применять спецпроцедуру рассмотрения, - "слуга народа" Верещук

Автор: 

ВР (29229) игорный бизнес (408) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+2
Аваков не разрешил.Это его кормушка.
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03.06.2020 15:20
+2
надо еще о напёрстки закон дабавиць... ракушка - хламидия
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03.06.2020 15:25
+2
- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (с)
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03.06.2020 15:30
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Аваков не разрешил.Это его кормушка.
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03.06.2020 15:20 Ответить
- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. (с)
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03.06.2020 15:30 Ответить
Авакяну різко не до того стало?
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03.06.2020 15:21 Ответить
надо еще о напёрстки закон дабавиць... ракушка - хламидия
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03.06.2020 15:25 Ответить
что-то у барыги Разумкова пошло не так.
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03.06.2020 15:27 Ответить
https://internetua.com/bazy-dannyh-ukrainskoi-tamojni-prodauat-v-internete-za-100-smi Базы данных украинской таможни продают в интернете за $100
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03.06.2020 15:27 Ответить
Согласовываю потоки.
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03.06.2020 15:39 Ответить
все проблемы в экономике, политике и дипломатии решены. Созданы миллионы рабочих мест, от инвестиций отбоя нет. Осталось заняться игорным бизнесом для развлечения ожиревших от денег украинцев.
ну типа такие мысли в голове у ...(одни матюки на ум идут)
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03.06.2020 16:15 Ответить
Не поділили смотрящіх!
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03.06.2020 16:55 Ответить
Единственная причина по которой аваков все еще при делах, это только то, что в этой сфере только у него есть козырь в рукаве.
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03.06.2020 18:13 Ответить
 
 