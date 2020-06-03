Законопроект о легализации игорного бизнеса на этой неделе рассматривать не будут, - "слуга народа" Арахамия

Голосования за законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" во втором чтении не стоит ожидать на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Нет, потому что его не поставили в повестку дня, поэтому я не думаю, что его стоит не ожидать (на этой неделе. - Ред.). На этой неделе будет один комитет сегодня, потом комитет на следующей неделе, далее должен быть вывод о готовности ко второму чтению и потом голосование через неделю", - сказал парламентарий.

По словам главы фракции, применение спецпроцедуры, которая позволит не учитывать отвергнутые комитетом правки, маловероятно.

"Я не думаю, что будет спецпроцедура. Думаю, что будет найден компромисс с авторами правок", - добавил Арахамия.

Убеждать депутатов Арахамия, по его словам, намерен путем переговоров.

Напоминаем, Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. Его поддержали 260 народных депутатов.

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