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У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком

У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Кабинете министров Украины появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.

"На базе Совета национальной безопасности Украины я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры. Мы дали 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, в состав которой я тоже буду входить. Придут люди, которые уже должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленности. И должен быть вице-премьер, потому что он должен иметь не только вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий", - сказал он на встрече с представителями бизнеса в Хмельницкой области в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский также призвал предлагать кандидатуры на эту должность, и когда было озвучено имя экс-заместителя министра промышленной политики, народного депутата 7-го созыва (2012-2014) Виталия Немилостивого президент отметил, что ему уже предлагали эту кандидатуру, и он с ним встречался. "Он (Немилостивый – ИФ) – одна из кандидатур, которые мы видим", - указал глава государства.

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вице-премьер (113) Зеленский Владимир (20246) ОПК (143)


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У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 5657
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03.06.2020 15:34
+6
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 6413
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03.06.2020 15:44
+5
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 1141
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03.06.2020 15:43
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У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 5657
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03.06.2020 15:34 Ответить
Про необхідність створення посади віце-прем'єра з оборонної промисловості я казав ще в 2014 році. Але навіть не сам віце-прем'єр потрібен, потрібно міністерство оборонної промисловості замість Укроборонпрому, бо військові заводи це прості виробничі майданчики які не мають потрібних мізків, конструкторів, технологів, розробників програмного забезпечення, юристів для міжнародних угод, та ще сотень інших висококваліфікованих фахівців! Ключовий момент це створення міністерства та насичення його найкращими кадрами які будуть аналізувати ситуацію, розробляти стратегії розвитку, розраховувати проекти модернізацій оборонних заводів та будуть реалізовувати підготовку та запуск масового виробництва нових видів та систем озброєння. Міністр, навіть в ранзі віце-прем'єра це звичайно важливо, але це лише найменший пазл в цілій системі оборонки, яку потрібно відродити і запустити! Зеленський має зараз сам формувати стратегію, а не шукати варяга з готовим баченням! Ніхто не може мати готового бачення, бо немає розуміння які ресурси Україна кине на відновлення оборонпрому! Від суми залежить і стратегія! А сума залежить від правильно обраних цілей, які поставить влада перед оборонпромом! А цілі залежать від правильного бачення майбутнього України в сфері безпеки та оборони! А майбутнє залежить від сміливості української влади і якості рішень які влада буде приймати задля забезпечення безпеки та оборони! Якщо влада буде беззуба та труслива і буде генерувати неякісне бачення майбутнього то всі гроші будуть витрачені даремно а всі стратегії будуть хибними! Головне питання Зеленського і всієї України - як зупинити путіна та російських терористів? Відповідь проста - потрібен військовий паритет з путіним! Як досягнути військового паритету з путіним - дешевий та реалістичний варіант це ядерна зброя та ракети середньої дальності в шахтах Карпат та на крейсері Україна! Дорогий та нереалістичний варіант - посилення авіації до рівня США та НАТО щоб нівелювати перевагу путіна в піхоті, артилерії та танках, створення військ БПЛА, насичення їх ударними дронами, створення керованих *********** та супутникової військової системи зв'язку та передачі даних! Влада має спочатку сама визначитись як вона переможе путіна або хоча б отримає військовий паритет з путіним і зупинить війну! Від варіантів відповідей на перші два найголовніших питання - як і яким чином зупинити путіна та інших маніяків залежить стратегія яку потрібно обрати віце-прем'єру з оборонпрому і формат роботи міністерства оборонної промисловості! Особисто я виступаю за війсковий паритет з застосуванням ядерної зброї - це найбільш дешевий та реалістичний варіант закінчення війни! Міноборонпром має стати закладом який збудує в Україні ядерний завод з виробництва ядерного палива і ядерних *********** і тому віце-прем'єр буде керувати не тільки одним міністерством, а й міністерством ядерної енергетики, яке теж потрібно створити щоб винести всі питання виробництва ядерного палива та ядерної зброї за межі міністерства енергетики! Звичайно що віце-прем'єром з оборонки в такому випадку має стати людина яка розуміється на питаннях виробництва ядерної зброї та ракетобудування бо це головні питання які потрібно буде вирішувати! Тому відповідь Зеленського про розгляд кандидатур які мають прийти зі своєю стратегією мене розчарувала! Бачення та стратегії має формувати команда аналітиків РНБОУ а вже під ці бачення та стратегії, які розглянуті і затверджені Президентом та силовиками мають набиратись виконавці міністри та віце-прем'єри, а в нас РНБОУ помийна організація з ідіотом на чолі.
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03.06.2020 21:08 Ответить
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 7646
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03.06.2020 15:40 Ответить
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 1141
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03.06.2020 15:43 Ответить
******** Грінєвскій такий кумедний гном. Все що він каже - виглядає як номер для програми «розсміши гноміка», чи гоміка, чи коміка, чи додіка.
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03.06.2020 15:43 Ответить
У нас будет вице-премьер по ОПК и по промышленной политике, один из кандидатов – Немилостивый, - Зеленский в Хмельницком - Цензор.НЕТ 6413
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03.06.2020 15:44 Ответить
прийдуть людий з стратегією) а що трапилося з ЗЕкомандою яка йшла на вибори з стратегією?
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03.06.2020 15:44 Ответить
Щось я не зрозумів. Зєля призначив уряд Гончарука. Гончарук з своїм урядом обісравсь і в бюджеті з'явилась діра розміром в 150 млрд. гр. Тепер Зєля когось там іншого призначає. А хто буде за Гончарука відповідати, Зєля?
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03.06.2020 16:19 Ответить
Радость-то какая ! Ещё один вице-премьер !
Но справится ли он один ?
Не лучше ли сформировать ещё один департамент или какое-нибудь завалящее министерство ?
В конце-концов , одним больше , одним меньше , да кто их там считал ???
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03.06.2020 16:25 Ответить
Вице-премьер, это как свадебный генерал. Нужен полноценный министр промполитики с мощным военным депортаментам.
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03.06.2020 16:28 Ответить
Як там справи в департменті «простих рішень»?
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03.06.2020 16:54 Ответить
 
 