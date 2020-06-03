Одесский облсовет не имеет полномочий увольнять Ройтбурда с должности директора худмузея, - "слуга народа" Ткаченко

Одесский областной совет (ООС) не имеет полномочий увольнять с должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Об этом написал в Facebook председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Еще в середине мая комитетом мы направили обращение к ООС, где напомнили им статьи Законов "О местном самоуправлении", "О культуре" и "О музеях и музейном деле". В частности, что для областных советов не предусмотрены такие полномочия. По состоянию на сегодня ответ от ООС так и не получили, поэтому уже подготовили письмо-обращение к ОГА. Попробуем через них нарушить молчание ООС", - написал Ткаченко.

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Он напомнил, что попытки облсовета уволить Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея продолжаются уже три года.

"Сначала одесские избранники отказывались подписывать с ним соглашение, хоть он и победил в конкурсе на должность. Затем цеплялись к тому, что ремонт в музее он делал "не по установленным законом порядку", и уволили. А после решения райсуда, который восстановил его на работе, пошли в суд апелляционный. Еще и попытались создать незаконный орган надзора и цензуры объектов культуры - так называемый наблюдательный совет", - заявил председатель Комитета.

Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.