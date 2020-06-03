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Одесский облсовет не имеет полномочий увольнять Ройтбурда с должности директора худмузея, - "слуга народа" Ткаченко

Одесский облсовет не имеет полномочий увольнять Ройтбурда с должности директора худмузея, -

Одесский областной совет (ООС) не имеет полномочий увольнять с должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Об этом написал в Facebook председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Еще в середине мая комитетом мы направили обращение к ООС, где напомнили им статьи Законов "О местном самоуправлении", "О культуре" и "О музеях и музейном деле". В частности, что для областных советов не предусмотрены такие полномочия. По состоянию на сегодня ответ от ООС так и не получили, поэтому уже подготовили письмо-обращение к ОГА. Попробуем через них нарушить молчание ООС", - написал Ткаченко.

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Он напомнил, что попытки облсовета уволить Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея продолжаются уже три года.

"Сначала одесские избранники отказывались подписывать с ним соглашение, хоть он и победил в конкурсе на должность. Затем цеплялись к тому, что ремонт в музее он делал "не по установленным законом порядку", и уволили. А после решения райсуда, который восстановил его на работе, пошли в суд апелляционный. Еще и попытались создать незаконный орган надзора и цензуры объектов культуры - так называемый наблюдательный совет", - заявил председатель Комитета.

Одесский облсовет не имеет полномочий увольнять Ройтбурда с должности директора худмузея, - слуга народа Ткаченко 01

Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора музея было принято голосованием Одесского областного совета, однако художник продолжал фактически выполнять свои обязанности. В октябре 2019 г. министерство культуры, молодежи и спорта назвало решение об увольнении безосновательным.

Художника уволили со второй попытки - первая состоялась еще 16 августа 2019 г. Тогда вопрос внесли в предварительную повестку дня, но позже его оттуда убрали.

Ройтбурд победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея 6 декабря 2017 г. 19 марта 2018 г. председатель облгосадминистрации подписал пятилетний контракт с Ройтбурдом, назначив его директором музея.

10 февраля 2020 года суд восстановил Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. 1 июня апелляционный суд утвердил скандальное увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Автор: 

Одесса (7868) Ткаченко Александр (429) увольнение (2674) Ройтбурд Александр (43)


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одесским бандюкам плевать на Закон
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03.06.2020 15:39 Ответить
Аж дивно, що Ткаченко вступився за "порохобота" Ройтбурда. Але взагалі правильно. Цікаво, що напишуть тут зеботи, які рік тому поливали Ройтбурда брудом за те, що він проти Зе?
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03.06.2020 15:58 Ответить
Вор из кодлана Коломойского перед назначение министром культуры изображает озабоченность украинским музеем. После того как /Ткаченко та Неверко. сфальсифікували документи та здійснили рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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03.06.2020 16:09 Ответить
а що, рішення суду не має значення? що то значить "незаконне" для Ткаченка?
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03.06.2020 16:25 Ответить
Дуже просто: Ройтбурда призначила Одеська облдержадміністрація (ще при Пороху, до речі), а рішення про звільнення проголосувала облрада (риги, у яких там більшість, не можуть пробачити йому підтримку Майдану). Якщо облдержадміністрація призначила, то вона і має право зняти, у облради таких повноважень НЕМАЄ!
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03.06.2020 21:28 Ответить
 
 