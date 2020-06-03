Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, - Малюська

Люди, находившиеся под стражей, которые в ходе следствия или судом будут признаны невиновными, смогут получить компенсацию за период, проведенный в СИЗО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил министр юстиции Денис Малюська, которого мы попросили прокомментировать, будут ли возвращаться средства тем людям, которые оплатили пребывание в камерах СИЗО с улучшенными условиями содержания, но следствие там и не смогло доказать их вину.

"Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, предусмотренную специальным законом по специальной процедуре", - объяснил министр.

В Министерстве юстиции уточнили, что такая процедура предусмотрена Законом "О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда".

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Право на возмещение вреда, предусмотренное этим законом, возникает в следующих случаях. Если суд выносит оправдательный приговор либо в обвинительном приговоре суда или ином решении суда (кроме постановления о назначении нового рассмотрения) будет установлен факт незаконного сообщения о подозрении и незаконного содержания под стражей. А также, если уголовное производство закрыто из-за отсутствия события уголовного правонарушения или отсутствия состава уголовного преступления.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, уже в шести СИЗО по Украине открыты платные камеры и в Министерстве юстиции подсчитали прибыль за периодвый месяц их работы. По словам Малюськи, в Киевском СИЗО, где такие камеры были открыты первыми, услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получены 60 тыс. гривен.

По условиям получения услуги, через месяц пребывания заключенного в учреждении, эти средства будут использованы на улучшение условий (проведение ремонтов) в других камерах следственного изолятора.