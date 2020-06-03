Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, - Малюська
Люди, находившиеся под стражей, которые в ходе следствия или судом будут признаны невиновными, смогут получить компенсацию за период, проведенный в СИЗО.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил министр юстиции Денис Малюська, которого мы попросили прокомментировать, будут ли возвращаться средства тем людям, которые оплатили пребывание в камерах СИЗО с улучшенными условиями содержания, но следствие там и не смогло доказать их вину.
"Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, предусмотренную специальным законом по специальной процедуре", - объяснил министр.
В Министерстве юстиции уточнили, что такая процедура предусмотрена Законом "О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда".
Право на возмещение вреда, предусмотренное этим законом, возникает в следующих случаях. Если суд выносит оправдательный приговор либо в обвинительном приговоре суда или ином решении суда (кроме постановления о назначении нового рассмотрения) будет установлен факт незаконного сообщения о подозрении и незаконного содержания под стражей. А также, если уголовное производство закрыто из-за отсутствия события уголовного правонарушения или отсутствия состава уголовного преступления.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, уже в шести СИЗО по Украине открыты платные камеры и в Министерстве юстиции подсчитали прибыль за периодвый месяц их работы. По словам Малюськи, в Киевском СИЗО, где такие камеры были открыты первыми, услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получены 60 тыс. гривен.
По условиям получения услуги, через месяц пребывания заключенного в учреждении, эти средства будут использованы на улучшение условий (проведение ремонтов) в других камерах следственного изолятора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как наработали так и заработали
Ви, усі не про те думаєте. Як тоді план бюджетних надходжень виконати. Значить, не визнають невинними, що не зрозуміло
Но как всегда, эти суммы покроют не те, кто виновен (Аваков и Ко, Венедиктова и Ко, ПреЗедент и Ко), а все мы - короче, с бюджета.....