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Новости Правосудие
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Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, - Малюська

Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, - Малюська

Люди, находившиеся под стражей, которые в ходе следствия или судом будут признаны невиновными, смогут получить компенсацию за период, проведенный в СИЗО.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил министр юстиции Денис Малюська, которого мы попросили прокомментировать, будут ли возвращаться средства тем людям, которые оплатили пребывание в камерах СИЗО с улучшенными условиями содержания, но следствие там и не смогло доказать их вину.

"Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, предусмотренную специальным законом по специальной процедуре", - объяснил министр.

В Министерстве юстиции уточнили, что такая процедура предусмотрена Законом "О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда".

Также читайте: СИЗО переполнены, условия содержания в период карантина ухудшились, - Офис Генпрокурора

Право на возмещение вреда, предусмотренное этим законом, возникает в следующих случаях. Если суд выносит оправдательный приговор либо в обвинительном приговоре суда или ином решении суда (кроме постановления о назначении нового рассмотрения) будет установлен факт незаконного сообщения о подозрении и незаконного содержания под стражей. А также, если уголовное производство закрыто из-за отсутствия события уголовного правонарушения или отсутствия состава уголовного преступления.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, уже в шести СИЗО по Украине открыты платные камеры и в Министерстве юстиции подсчитали прибыль за периодвый месяц их работы. По словам Малюськи, в Киевском СИЗО, где такие камеры были открыты первыми, услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получены 60 тыс. гривен.

По условиям получения услуги, через месяц пребывания заключенного в учреждении, эти средства будут использованы на улучшение условий (проведение ремонтов) в других камерах следственного изолятора.

Автор: 

компенсации (479) правоохранительные органы (2968) СИЗО (1360) юстиция (758) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+14
Ефремов, которого вы выпустили, первый в очереди для получения компенсации?
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03.06.2020 15:40
+11
а те, кто невиновных посадил, что получат?
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03.06.2020 15:44
+6
Другими словами-оправдательных приговоров больше не будет.
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03.06.2020 15:45
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Петя, не бійся.
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03.06.2020 15:40 Ответить
На хій. На хій!
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03.06.2020 15:47 Ответить
- Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем -- и на свободе. ©
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03.06.2020 15:52 Ответить
тут ему ничего не светит
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03.06.2020 15:58 Ответить
Петефобия ? Али рыговата головного мозга ?
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03.06.2020 16:04 Ответить
На зміну заступив, кацапьонок?
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03.06.2020 16:09 Ответить
Ефремов, которого вы выпустили, первый в очереди для получения компенсации?
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03.06.2020 15:40 Ответить
а те, кто невиновных посадил, что получат?
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03.06.2020 15:44 Ответить
Отличную пенсию и возмещение в полном размере в случае отстранения.
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03.06.2020 15:49 Ответить
Те, кто сидел в СИЗО, и затем был признан невиновным, получат компенсацию, - Малюська - Цензор.НЕТ 4007
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03.06.2020 15:50 Ответить
Другими словами-оправдательных приговоров больше не будет.
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03.06.2020 15:45 Ответить
Видадуть у відділку по ниркам?
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03.06.2020 15:46 Ответить
заходит малюська в бар - всем компенсацию за пиво за счет бара!
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03.06.2020 15:46 Ответить
виплатять..доженуть і ще раз виплатять.... нехай Малюська назве суму яку держава заборгувала по вже програним справа в ЄСПЧ!
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03.06.2020 15:49 Ответить
А компенсація за рахунок кого? Якщо за рахунок мусорні, прокурвів та "суддів", які тримають людей і СІЗО роками, то я згоден.
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03.06.2020 15:50 Ответить
тогда будут сажать как при сталине...оправдательных приговоров не будет
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03.06.2020 16:45 Ответить
рупь за день?
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03.06.2020 15:52 Ответить
Да, хорошо бы оплачивали эту компенсацию прокуратура с судьями из своего кармана, за счет своих детей, а не бюджет. В некоторых случаях можно президента с министром внутренних дел подключить к этому процессу. Сколько наболтали - столько пускай и выплачивают...
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03.06.2020 15:55 Ответить
Перепрошую, а бенкет за чий рахунок? Невже з зарплат мусорів, прокурорів і суддів вираховувати будуть
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03.06.2020 15:58 Ответить
компенсация из карманов лохов- налогоплательщиков.....
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03.06.2020 15:59 Ответить
Почему бы эту компенсация не платить из фонда зп силовиков?
Как наработали так и заработали
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03.06.2020 15:59 Ответить
По шереметутзаднюю даёте , авакозебилы?
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03.06.2020 16:03 Ответить
Не помню фамилию, но не так давно поймали маньяка, который за 20 лет убил 64 человека. Так вот, на момент поимки по обвинению в некоторых этих убийствах по тюрьмам сидело восемь (как оказалось невиновных) человек.
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03.06.2020 16:11 Ответить
За чий рахунок отримають компенсацію? За рахунок держави, чи за рахунок суддів та слідчих? Чому це "помилки" корумпованих чиновників мають відшкодовувати всі платники податків? Має бути якийсь паритет. Половину відшкодувань мають сплачувати недобропорядні чиновники, щонайменьше. Або нехай працюють краще і не роблять помилок.
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03.06.2020 16:15 Ответить
"хто визнаний невинним, отримають компенсацію"

Ви, усі не про те думаєте. Як тоді план бюджетних надходжень виконати. Значить, не визнають невинними, що не зрозуміло
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03.06.2020 16:17 Ответить
Это хорошо, только пусть получат с карманов следаков, прокуроров и судей которые их туда запроторили, а не за счет налогоплательщиков.
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03.06.2020 16:18 Ответить
Я думаю, по делу Шеремета выплаты будут исчисляться в миллионах евро!
Но как всегда, эти суммы покроют не те, кто виновен (Аваков и Ко, Венедиктова и Ко, ПреЗедент и Ко), а все мы - короче, с бюджета.....
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03.06.2020 16:18 Ответить
Ні. Тільки ченч. Замість їх повинні сісти ті, хто їх туди посадів. Іншого вихіду нема!
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03.06.2020 16:18 Ответить
Якщо у суддів і слідчих не вистачить грошей на компенсацію, то це буде, як варіант.
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03.06.2020 16:42 Ответить
мусора мрази
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03.06.2020 16:19 Ответить
а хіба це не передбачено законом і без волі молюсків?
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03.06.2020 16:20 Ответить
А тем кто отпущен за недостаточностью улик - им тоже компенсация???
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03.06.2020 16:20 Ответить
Це має вирішувати або суд присяжних, або мировий суддя. Сьогодні ці інституції відсутні і судді варяться у власному, корупційному казані, та призначають один-одного.
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03.06.2020 16:47 Ответить
да уж, молюск, что тут скажешь. интересно у молюсков есть мозговые извилины? ))))
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03.06.2020 16:56 Ответить
нехай платять мусора які вибивали покази, прокурори які були із ними у зговорі і судді це все покривали.
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03.06.2020 19:59 Ответить
 
 