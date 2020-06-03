Террористы стреляли возле пункта пропуска "Станица Луганская" и минировали дорогу рядом с участком разведения сил "Золотое", - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации продолжают целенаправленные провокационные обстрелы участков разведения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В сообщеннии отмечается: "По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в ночь с 30 на 31 мая, находясь на подконтрольной правительству Украины территории, наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия, которые были осуществлены в непосредственной близости к участку разведения №1 "Станица Луганская". Также представители международной организации подтвердили недавние нарушения режима "Тишина" на участках разведения сил и средств №2 "Золотое" и № 3 "Петровское". Это еще раз свидетельствует о систематическом игнорировании российско-оккупационными войсками Минских договоренностей и откровенное нежелание агрессора придерживаться взятых на себя обязательств.

В этот же период захватчики под предлогом обустройства КПВВ на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в районе города Первомайск Луганской области, прибегли к циничным и коварным действиям, проведя минирование вблизи автодороги недалеко участки разведения № 2 "Золотеˮ. Данное нарушение неоднократно фиксировалось представителями СММ ОБСЕ в их ежедневных отчетах.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, сотрудники ГСЧС и представители гражданских и военных администраций Донецкой и Луганской областей прилагают много усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. С этой целью на территории, вблизи линии разграничения, систематически проводятся работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

К сожалению, мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно украинская сторона, в то время как оккупационная администрация и незаконные вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе".

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