Если регион не отвечает требованиям ослабления карантина три дня подряд, смягчения отменяются решением местных властей, - Степанов
В Кабинете Министров назвали условие ужесточения карантина. Решение об усилении будут принимать комиссии на местах.
Об этом в ходе заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам ослабления карантина на протяжении трех дней подряд региональная комиссия собирается внеочередно и отменяет ослабление некоторых противоэпидемических мер", - сказал министр.
Он добавил, что ослабление будут отменять, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.
Отметим, что, по данным Минздрава, Киев не отвечают требованиям для смягчения карантина с 31 мая. По состоянию на 3 июня, Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина.
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