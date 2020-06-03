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Новости Коронавирус и карантин
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Если регион не отвечает требованиям ослабления карантина три дня подряд, смягчения отменяются решением местных властей, - Степанов

Если регион не отвечает требованиям ослабления карантина три дня подряд, смягчения отменяются решением местных властей, - Степанов

В Кабинете Министров назвали условие ужесточения карантина. Решение об усилении будут принимать комиссии на местах.

Об этом в ходе заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам ослабления карантина на протяжении трех дней подряд региональная комиссия собирается внеочередно и отменяет ослабление некоторых противоэпидемических мер", - сказал министр.

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Он добавил, что ослабление будут отменять, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Отметим, что, по данным Минздрава, Киев не отвечают требованиям для смягчения карантина с 31 мая. По состоянию на 3 июня, Киев и семь областей не отвечают требованиям для смягчения карантина.

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Стёпа никак не угомонится. Ещё не всё спижже2о в этой теме.
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03.06.2020 16:07 Ответить
Та йди ж ти, ****, в сраку.
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03.06.2020 19:21 Ответить
Шо это ты к сраке всё свёл? Пи22р, что ли? А здесь что делаешь?
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03.06.2020 19:50 Ответить
Це каже диктор телебачення, тому що міністра охорони здоров'я в країні нема!
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03.06.2020 16:08 Ответить
Когда этот дамоклов меч покинет нашу страну. Все устали от неопределенности. Нужно рашку перекрывать, там сейчас вторая Италия месячной давности.
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03.06.2020 16:18 Ответить
Покой нам и не снился, я так понял.
Ребята вас просто прокатит на местных выборах. И не спрашивайте почему?
Взять и такой кордибалет устроить, шоу Квартала95 на всю страну. Честно скажу, совсем не смешно.
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03.06.2020 16:22 Ответить
 
 