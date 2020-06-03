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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады"

ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за

Европейский суд по правам человека отклонил иск компании "Крымрыбкомбинат", пожаловавшейся на невозможность добиться возмещения убытков, якобы понесенных из-за водной блокады Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ТАСС в среду юрист Александр Молохов.

"Получен ответ из ЕСПЧ, подписанный судьей от Азербайджана Гусейновым, о том, что он единолично рассмотрел жалобу, посчитал ее неприемлемой, посчитал, что дело не требует дальнейшего разбирательства. Решение не может быть обжаловано, но оно не мотивировано", - сказал Молохов.

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Он пояснил, что компания обратилась с жалобой не на водную блокаду и не на ущерб, который от этого понесла, а на украинские суды.

"С убытками обращались в украинские суды, прошли три инстанции, но везде нас, по простому говоря, "отфутболили". И тогда было подано обращение в ЕСПЧ на то, что Украина не хочет рассматривать наше дело. Мы жаловались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство на Украине, но не нашли справедливого разбирательства и в Страсбурге", - посетовал Молохов.

Он добавил, что будет обращаться в Комитет по правам человека в ООН.

Крым (26371) Европейский суд по правам человека (811)


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Топ комментарии
+37
гопник подал в суд что ему зарядку с отжатой мобилки не отдают
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03.06.2020 16:16
+36
Ответ России Илону Маску: лифт, говорящий голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, которые будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Об этом сообщается в среду, 3 июня, на официальном сайте https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ao-ukvz-nachalo-proizvodit-lifty-s-golosom-gagarina/ УКВЗ .
Отмечается, что новоявленные лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения там играет музыка.
До конца этого года УКВЗ планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году компания начнет выпускать до 5000 единиц продукции в год. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый лифт уже установлен на самом заводе.
Новость о появлении в России лифта с голосом Гагарина не прошла мимо пользователей соцсетей, которые разразились множеством иронических комментариев.
"Умойся, Маск! Ответка Рогозина не заставила себя ждать. Завод "Роскосмоса" в г.Усть-Катав начал выпуск говорящих лифтов. Если нажать кнопку, лифт голосом Гагарина говорит: "Поехали!" При окончательной доработке лифт будет пробивать крышу здания и уходить в космос", - так прокомментировал это достижение российской космической промышленности пользователь https://twitter.com/Nitravkin Twitter Николай Травкин.
"Завод, входящий в "Роскосмос", будет выпускать лифты которые будут приветствовать пассажиров голосом Гагарина: "Поехали!" Нужно ещё чтобы в конце поездки лифт говорил голосом Путина: "Приехали!", а при поломке голосом Медведева: "Держитесь там! Хорошего вам настроения и здоровья!" - пишет пользователь той же сети Сергеенко в "твите" под заголовком "Хроника деградации".
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03.06.2020 16:08
+35
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады" - Цензор.НЕТ 5285
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03.06.2020 16:09
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Правила форума Совет форумчан
Ответ России Илону Маску: лифт, говорящий голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, которые будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Об этом сообщается в среду, 3 июня, на официальном сайте https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ao-ukvz-nachalo-proizvodit-lifty-s-golosom-gagarina/ УКВЗ .
Отмечается, что новоявленные лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения там играет музыка.
До конца этого года УКВЗ планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году компания начнет выпускать до 5000 единиц продукции в год. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый лифт уже установлен на самом заводе.
Новость о появлении в России лифта с голосом Гагарина не прошла мимо пользователей соцсетей, которые разразились множеством иронических комментариев.
"Умойся, Маск! Ответка Рогозина не заставила себя ждать. Завод "Роскосмоса" в г.Усть-Катав начал выпуск говорящих лифтов. Если нажать кнопку, лифт голосом Гагарина говорит: "Поехали!" При окончательной доработке лифт будет пробивать крышу здания и уходить в космос", - так прокомментировал это достижение российской космической промышленности пользователь https://twitter.com/Nitravkin Twitter Николай Травкин.
"Завод, входящий в "Роскосмос", будет выпускать лифты которые будут приветствовать пассажиров голосом Гагарина: "Поехали!" Нужно ещё чтобы в конце поездки лифт говорил голосом Путина: "Приехали!", а при поломке голосом Медведева: "Держитесь там! Хорошего вам настроения и здоровья!" - пишет пользователь той же сети Сергеенко в "твите" под заголовком "Хроника деградации".
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03.06.2020 16:08 Ответить
а когда застрял, говорит, Приехали
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03.06.2020 16:10 Ответить
Не-не-не. Орет голосом терешковой, что обосралась!
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03.06.2020 16:17 Ответить
Ябеды-корябеды - подставляйте миски-ведра, пошла водичка!!!
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады" - Цензор.НЕТ 2781
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03.06.2020 16:23 Ответить
Точно. Пивом заправлять, і хай поливає Крим.
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03.06.2020 19:05 Ответить
А в случае, если пасажир «справит нужду» в лифте, тот провозгласит голосом Гудняева : «Жива ещё сакральная Россия!!!».
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03.06.2020 18:46 Ответить
РЫБАМ НЕЧЕГО ПИТЬ!!!!
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03.06.2020 16:08 Ответить
А камни хавать не хАтятЬ сволочи!
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03.06.2020 16:13 Ответить
Проте помрут в Росіі -"матушке" !!!))))
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03.06.2020 16:33 Ответить
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03.06.2020 16:09 Ответить
вам же лучше камни с неба, чего жалуетесь
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03.06.2020 16:09 Ответить
Вор требует компенсации с того, у кого не удалось украсть всё что задумано было!
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03.06.2020 16:09 Ответить
Лучше сразу в Совет Галактики.
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03.06.2020 16:09 Ответить
в спортлото пусть пишут крысёныши)))
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03.06.2020 17:05 Ответить
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады"

Пацаны, разводите сушёную рыбу. Или копчёную.
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03.06.2020 16:09 Ответить
Кацапы . Пейте мочу , ой божью росу, *****😁😁😁
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03.06.2020 16:09 Ответить
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады" - Цензор.НЕТ 5285
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03.06.2020 16:09 Ответить
Как говорил Пахло-кровосися:
- Да пошли вы!
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03.06.2020 16:11 Ответить
Зато кто-то съездил в Страсбург, якобы на заседание суда,на самом деле попить пива за счёт крымской ваты.
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03.06.2020 16:11 Ответить
Иски к ЕСЧП "единолично рассматривают" судьи из Азербайджана. Азербайджана Карл!)
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03.06.2020 16:13 Ответить
Россия - единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ.
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03.06.2020 16:15 Ответить
Они жеребьёвкой страны распределяют. Раньше Украину рассматривала судья из Македонии, теперь из Азербайджана. Но это только вопросы приемлемости, а потом же коллегия / палата / Большая Палата слушает, если по сути.
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03.06.2020 17:37 Ответить
Про "Спортлото" уже было, не ???
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03.06.2020 16:13 Ответить
С уваженьем... Дата. Подпись.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
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03.06.2020 16:37 Ответить
бледная моль и котойобы ****** всю воду. вот и жалуйтесь иском на них.
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03.06.2020 16:13 Ответить
Да как камни с неба ? Уже не помогают ? 🤣🤣🤣🤣🤣
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03.06.2020 16:15 Ответить
Щось з шлунком не гаразд,як "не понос то золотуха" !!!)))
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03.06.2020 16:36 Ответить
гопник подал в суд что ему зарядку с отжатой мобилки не отдают
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03.06.2020 16:16 Ответить
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03.06.2020 17:06 Ответить
Прекрассное сравнение, посмеялся от души, браво
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03.06.2020 17:35 Ответить
Снабжение водой дело оккупантов.
Шо к ним не обращались?
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03.06.2020 16:17 Ответить
"Решение не может быть обжаловано, но оно не мотивировано"
в который раз уже говорю - нельзя вот так просто брать и перепечатывать новости с Интерфакса или ТАСС, потому что они поданы со стороны рос пропаганды.
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03.06.2020 16:24 Ответить
Та всё правильно написано, это не пропаганда, Вы просто не поняли нюансы.
Дело в том, что ЕСПЧ в своих процессуальных определениях не указывает мотивировочную часть. Типа дел много, некогда расписывать. Они мотивировочную часть расписывают только в решениях по сути, а когда признают жалобу неприемлемой (как в данном случае), просто письмо на один абзацик, что суд решил рассмотрение Вашей жалобы прекратить. И всё.
Это у них так по регламенту. В принципе, на самом деле не особо удобно, потому что сложно понять, почему именно жалобу признали неприемлемой - невозможно учесть на будущее. Наши украинские суды обязаны мотивировку указывать, если дело закрывают (ссылки на процессуальные нормы, на фактические основания тоже), а ЕСПЧ себя не обременяет этим, поэтому потом пространство для фантазии большое появляется
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03.06.2020 17:33 Ответить
А чого в Українські суди? Звертайтесь в російські з вимогою компенсувати вам збитки від того, що їхня мафіозна держава не забеспечує вас водою.
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03.06.2020 16:27 Ответить
Окупант відповідає за забезпечення !!))
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03.06.2020 16:37 Ответить
Яка блокада? Навкруги два поря, беріть хоть кружками, хоть тазіками, хто не дає.
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03.06.2020 16:28 Ответить
Моря
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03.06.2020 18:28 Ответить
Рад за крыс, предатели должны быть наказаны. Пожизненно.
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03.06.2020 16:40 Ответить
Раджу звернутись до Ліги сексуальних реформ!
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03.06.2020 16:44 Ответить
ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады" - Цензор.НЕТ 5139
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03.06.2020 16:45 Ответить
"Мы жаловались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство на Украине",Источник: https://censor.net/n3199815 - тому і відмовили
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03.06.2020 16:53 Ответить
московия нагнетает обстановку вокруг воды в Крым ..Готовятся наклонять ослика .......
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03.06.2020 17:01 Ответить
Проклятые российские фашисты оккупанты нашей суверенной украинской территории крымского полуострова . Захотели они шакалы на халяву и рыбки съесть на ..уй съесть. Но у них выродков не проканало разве что их шакалов посадили на весь..... Так как и Украина и в ЕСПЧ и хорошо знают что оккупанты они везде где не были и в Крыму они тоже лютые враги оккупанты и пока они оккупируют нашу родную украинскую землю они должны сами заниматься обеспечением населения этих временно оккупированных ними территорий и водой и рыбкой.. и всем необходимым.
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03.06.2020 17:20 Ответить
Гусейнов по распределению рассматривает дела против Украины. Раньше судья из Македонии, кажется, рассматривала.

Надо читать дело, чтобы дать компетентную оценку, но "с разбегу" думаю, что послали их правильно - Европа и Украина не признают юрисдикцию рф над Крымом. Соответственно, регистрация российского юридического лица на этой территории незаконна и не признаётся. Поэтому наши суды, скорее всего, не признали статус за истцом и правильно сделали - тут нет нарушения. Так само, как наши суды футболят запросы о правовой помощи от оккупационных судов из Крыма (почитайте ответ судьи Верховного Суда - снайпера АТО Мамалуя на запрос из "суда" Севастополя). Нелегитимны, правовая фикция, "вас там нет".

Азербайджанец, думаю, умеет контролировать свои эмоции и на таком уровне ведёт себя достойно. Но и у него на подкорке сидит оккупация Арменией Нагорного Карабаха и связанные с этим правовые коллизии - ему не надо два раза объяснять, что спорный статус территории тянет за собой спорность статуса юридических лиц, там находящихся, сделок, там заключённых, имущества, там зарегистрированного и так далее.

Крымчане, севастопольцы, дончане, луганчане - Вы (не все, конечно, и даже не большинство, но какая-то активная часть Вас) этого хотели. Хавайте теперь . . . Этот статус серой зоны, пространства беззакония Вы с помощью иностранной интервенции в 2014 году установили на годы вперёд, так что привыкайте теперь в этом жить - нет у Вас никаких прав. Уже 6 лет. И скоро ещё не будет. И даже если начать исправлять всё сегодня (типа всё НАТО за нас впишется военным путём), то минимум год нужен на то, чтобы вернуть ситуацию на нормальные рельсы. А если оценивать объективно, то воевать с русскими кроме нас никто не будет, а мы пока не готовы, поэтому пока что такая стратегия - надо чтобы россия сама догнила и упала. А это значит, что ОРДиЛО можно вернуть не ранее, чем в перспективе 5 лет, а Крым и Севастополь - не ранее 15-20 лет. Ну а максимума не существует.
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03.06.2020 17:28 Ответить
согласен
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03.06.2020 18:18 Ответить
Тут принято сравнивать отношения СССРа с Немцами во времена Гитлера. Какая то у меня тоже ассоциация на эту тему возникла, связанная с блокадой Ленинграда.
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03.06.2020 18:28 Ответить
Блокады не было. Продукцию вывозили, сырьё завозили.
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03.06.2020 23:05 Ответить
Чем ещё недовольны? Какая вода? Для вас же хохлы ещё в старину Черное море вырыли. Целое море воды, что вы ещё хотите, пейте, залейтесь.
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03.06.2020 18:32 Ответить
Спёрли бандюки у мужика корову... А потом подали в суд, чтобы он, ей на пропитание, сено давал...
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03.06.2020 18:49 Ответить
Нічо, якийсь суддя із села Геївки винесе рішення возити крисчанам дніпровську воду цистернами.
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03.06.2020 18:57 Ответить
Хорек питерский каждый день рассказывает оркам о о том, что "Крым навсегда расейцкий", а за 6 лет оккупации в Крыму не построено ни одного опреснителя.... интересно - почему?!
Может потому что понимает, что после заноса его тела в мавзолей - оркам придется вернуть не только Крым но и много ранее отжатых территорий, и "вкладываться" в развитие Крыма, приднестровья, осетеабхазии, лднр - смысла нет никакого...
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03.06.2020 19:00 Ответить
 
 