ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады"

Европейский суд по правам человека отклонил иск компании "Крымрыбкомбинат", пожаловавшейся на невозможность добиться возмещения убытков, якобы понесенных из-за водной блокады Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ТАСС в среду юрист Александр Молохов.

"Получен ответ из ЕСПЧ, подписанный судьей от Азербайджана Гусейновым, о том, что он единолично рассмотрел жалобу, посчитал ее неприемлемой, посчитал, что дело не требует дальнейшего разбирательства. Решение не может быть обжаловано, но оно не мотивировано", - сказал Молохов.

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Он пояснил, что компания обратилась с жалобой не на водную блокаду и не на ущерб, который от этого понесла, а на украинские суды.

"С убытками обращались в украинские суды, прошли три инстанции, но везде нас, по простому говоря, "отфутболили". И тогда было подано обращение в ЕСПЧ на то, что Украина не хочет рассматривать наше дело. Мы жаловались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство на Украине, но не нашли справедливого разбирательства и в Страсбурге", - посетовал Молохов.

Он добавил, что будет обращаться в Комитет по правам человека в ООН.