ЕСПЧ отклонил иск крымского рыбкомбината, который пожаловался на Украину из-за "водной блокады"
Европейский суд по правам человека отклонил иск компании "Крымрыбкомбинат", пожаловавшейся на невозможность добиться возмещения убытков, якобы понесенных из-за водной блокады Крыма.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ТАСС в среду юрист Александр Молохов.
"Получен ответ из ЕСПЧ, подписанный судьей от Азербайджана Гусейновым, о том, что он единолично рассмотрел жалобу, посчитал ее неприемлемой, посчитал, что дело не требует дальнейшего разбирательства. Решение не может быть обжаловано, но оно не мотивировано", - сказал Молохов.
Он пояснил, что компания обратилась с жалобой не на водную блокаду и не на ущерб, который от этого понесла, а на украинские суды.
"С убытками обращались в украинские суды, прошли три инстанции, но везде нас, по простому говоря, "отфутболили". И тогда было подано обращение в ЕСПЧ на то, что Украина не хочет рассматривать наше дело. Мы жаловались на нарушение права на справедливое судебное разбирательство на Украине, но не нашли справедливого разбирательства и в Страсбурге", - посетовал Молохов.
Он добавил, что будет обращаться в Комитет по правам человека в ООН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в структуру Роскосмоса, завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, которые будут приветствовать пассажиров фразой первого космонавта Юрия Гагарина "Поехали!"
Об этом сообщается в среду, 3 июня, на официальном сайте https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ao-ukvz-nachalo-proizvodit-lifty-s-golosom-gagarina/ УКВЗ .
Отмечается, что новоявленные лифты оснащены зеркалом и цветным дисплеем c возможностью трансляции текстов и слайдов, а во время движения там играет музыка.
До конца этого года УКВЗ планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц, а к 2025 году компания начнет выпускать до 5000 единиц продукции в год. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новый лифт уже установлен на самом заводе.
Новость о появлении в России лифта с голосом Гагарина не прошла мимо пользователей соцсетей, которые разразились множеством иронических комментариев.
"Умойся, Маск! Ответка Рогозина не заставила себя ждать. Завод "Роскосмоса" в г.Усть-Катав начал выпуск говорящих лифтов. Если нажать кнопку, лифт голосом Гагарина говорит: "Поехали!" При окончательной доработке лифт будет пробивать крышу здания и уходить в космос", - так прокомментировал это достижение российской космической промышленности пользователь https://twitter.com/Nitravkin Twitter Николай Травкин.
"Завод, входящий в "Роскосмос", будет выпускать лифты которые будут приветствовать пассажиров голосом Гагарина: "Поехали!" Нужно ещё чтобы в конце поездки лифт говорил голосом Путина: "Приехали!", а при поломке голосом Медведева: "Держитесь там! Хорошего вам настроения и здоровья!" - пишет пользователь той же сети Сергеенко в "твите" под заголовком "Хроника деградации".
Пацаны, разводите сушёную рыбу. Или копчёную.
- Да пошли вы!
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем... в "Спортлото"!
Шо к ним не обращались?
в который раз уже говорю - нельзя вот так просто брать и перепечатывать новости с Интерфакса или ТАСС, потому что они поданы со стороны рос пропаганды.
Дело в том, что ЕСПЧ в своих процессуальных определениях не указывает мотивировочную часть. Типа дел много, некогда расписывать. Они мотивировочную часть расписывают только в решениях по сути, а когда признают жалобу неприемлемой (как в данном случае), просто письмо на один абзацик, что суд решил рассмотрение Вашей жалобы прекратить. И всё.
Это у них так по регламенту. В принципе, на самом деле не особо удобно, потому что сложно понять, почему именно жалобу признали неприемлемой - невозможно учесть на будущее. Наши украинские суды обязаны мотивировку указывать, если дело закрывают (ссылки на процессуальные нормы, на фактические основания тоже), а ЕСПЧ себя не обременяет этим, поэтому потом пространство для фантазии большое появляется
Надо читать дело, чтобы дать компетентную оценку, но "с разбегу" думаю, что послали их правильно - Европа и Украина не признают юрисдикцию рф над Крымом. Соответственно, регистрация российского юридического лица на этой территории незаконна и не признаётся. Поэтому наши суды, скорее всего, не признали статус за истцом и правильно сделали - тут нет нарушения. Так само, как наши суды футболят запросы о правовой помощи от оккупационных судов из Крыма (почитайте ответ судьи Верховного Суда - снайпера АТО Мамалуя на запрос из "суда" Севастополя). Нелегитимны, правовая фикция, "вас там нет".
Азербайджанец, думаю, умеет контролировать свои эмоции и на таком уровне ведёт себя достойно. Но и у него на подкорке сидит оккупация Арменией Нагорного Карабаха и связанные с этим правовые коллизии - ему не надо два раза объяснять, что спорный статус территории тянет за собой спорность статуса юридических лиц, там находящихся, сделок, там заключённых, имущества, там зарегистрированного и так далее.
Крымчане, севастопольцы, дончане, луганчане - Вы (не все, конечно, и даже не большинство, но какая-то активная часть Вас) этого хотели. Хавайте теперь . . . Этот статус серой зоны, пространства беззакония Вы с помощью иностранной интервенции в 2014 году установили на годы вперёд, так что привыкайте теперь в этом жить - нет у Вас никаких прав. Уже 6 лет. И скоро ещё не будет. И даже если начать исправлять всё сегодня (типа всё НАТО за нас впишется военным путём), то минимум год нужен на то, чтобы вернуть ситуацию на нормальные рельсы. А если оценивать объективно, то воевать с русскими кроме нас никто не будет, а мы пока не готовы, поэтому пока что такая стратегия - надо чтобы россия сама догнила и упала. А это значит, что ОРДиЛО можно вернуть не ранее, чем в перспективе 5 лет, а Крым и Севастополь - не ранее 15-20 лет. Ну а максимума не существует.
Может потому что понимает, что после заноса его тела в мавзолей - оркам придется вернуть не только Крым но и много ранее отжатых территорий, и "вкладываться" в развитие Крыма, приднестровья, осетеабхазии, лднр - смысла нет никакого...