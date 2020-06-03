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Украина ожидает миссию Канады, которая изучит возможность упрощения визового режима, - Кулеба

Украина ожидает миссию Канады, которая изучит возможность упрощения визового режима, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой обсудили вопросы либерализации визового режима между двумя странами, и посол подтвердила готовность способствовать направлению в Украину соответствующей канадской оценочной миссии.

"Мы стремимся создавать все больше возможностей свободного перемещения по миру для украинских граждан. МИД берет на себя координацию с украинской стороны процесса подготовки к упрощенному визовому режиму с Канадой ", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД добавил, что ожидает в ближайшее время направление канадской оценочной миссии, которая определит степень соответствия Украины критериям включения в список стран, граждане которых имеют право въезда в упрощенном порядке на территорию Канады. Она также определит дальнейшие шаги.

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Кроме того, стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия в международных организациях. Кулеба отдельно подчеркнул важность наращивания интенсификации торговли и инвестиций между двумя странами, чему будет способствовать расширение действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций.

Автор: 

Канада (2074) визовый режим (486) Кулеба Дмитрий (2880)


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Украина ожидает миссию Канады, которая изучит возможность упрощения визового режима, - Кулеба

Вот это правильно. У них что, клубника не растёт? Или им плитку ложить не нужно?
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03.06.2020 16:26 Ответить
Зеле не дают покоя лавры пороха?
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03.06.2020 16:27 Ответить
погоны и звёзды))
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03.06.2020 17:01 Ответить
 
 