Женщину в Кривом Роге оштрафовали на 170 грн за распространение слухов о продаже средств индивидуальной защиты за границу

В Октябрьском районном суде города Кривого Рога рассмотрено дело об административном правонарушении по факту распространению ложных слухов. Правонарушительницей оказалась 57-летняя жительница Кривого Рога - активная пользовательница социальными сетями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.

"Женщина 28 марта 2020 в сети Интернет на сайте социальной сети Facebook опубликовала сообщение с ложной информацией о продаже за границу большого количества средств индивидуальной защиты. Распространяемые ею ложные слухи могли вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.

В время судебного заседания обвиняемая подтвердила размещение ложной информации в социальной сети Facebook. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 гривен.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Днепровском апелляционном суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

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