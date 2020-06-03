Женщину в Кривом Роге оштрафовали на 170 грн за распространение слухов о продаже средств индивидуальной защиты за границу
В Октябрьском районном суде города Кривого Рога рассмотрено дело об административном правонарушении по факту распространению ложных слухов. Правонарушительницей оказалась 57-летняя жительница Кривого Рога - активная пользовательница социальными сетями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.
"Женщина 28 марта 2020 в сети Интернет на сайте социальной сети Facebook опубликовала сообщение с ложной информацией о продаже за границу большого количества средств индивидуальной защиты. Распространяемые ею ложные слухи могли вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.
В время судебного заседания обвиняемая подтвердила размещение ложной информации в социальной сети Facebook. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 гривен.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Днепровском апелляционном суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
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почему воров, дружков голобородько не наказывают, а тех, кто говорит правду - штрафуют?
голобородько - пнх)
А ще тра засудить мишей шо з`їли зерно в Держрезерві)
крадуцкий - это персональная ответственность голобородька, так и не ставшего президентом..
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО
https://censor.net/news/3179292/v_razgar_koronavirusa_sluga_naroda_radutskiyi_ostavil_ukrainu_bez_marlevyh_masok_biletskiyi_video
так это про те маски которые зеленка толкнула за бугор в начале пандемии?? Так это теперь оказывается все го лишь слух...вот же брехуны зеленые
В Октябрьском районном суде города Кривого Рога должны присмотреться к материалам Цензора. Они реально могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка.
Почему суд до сих пор Октябрьский не понятно.