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Женщину в Кривом Роге оштрафовали на 170 грн за распространение слухов о продаже средств индивидуальной защиты за границу

Женщину в Кривом Роге оштрафовали на 170 грн за распространение слухов о продаже средств индивидуальной защиты за границу

В Октябрьском районном суде города Кривого Рога рассмотрено дело об административном правонарушении по факту распространению ложных слухов. Правонарушительницей оказалась 57-летняя жительница Кривого Рога - активная пользовательница социальными сетями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебную власть Украины.

"Женщина 28 марта 2020 в сети Интернет на сайте социальной сети Facebook опубликовала сообщение с ложной информацией о продаже за границу большого количества средств индивидуальной защиты. Распространяемые ею ложные слухи могли вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.

В время судебного заседания обвиняемая подтвердила размещение ложной информации в социальной сети Facebook. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 170 гривен.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Днепровском апелляционном суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

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Автор: 

Кривой Рог (1395) суд (25081) фейк (678) штраф (1283)


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Топ комментарии
+27
Прально. Ллють, панімаєш, памої на чесну некорумповану владу.
А ще тра засудить мишей шо з`їли зерно в Держрезерві)
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03.06.2020 16:30
+22
как это "ложные"? разве не продали маски за границу?
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03.06.2020 16:30
+20
Билецкого тоже оштафуют? Когда?

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО



https://censor.net/news/3179292/v_razgar_koronavirusa_sluga_naroda_radutskiyi_ostavil_ukrainu_bez_marlevyh_masok_biletskiyi_video
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03.06.2020 16:46
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У сои свфинктеры напряглись...
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03.06.2020 16:27 Ответить
Кіберполіція "працює", замість того щоб знаходити і зупиняти злочинність в Інтернеті йде політичне переслідування опонентів влади в соцмережах! Тобто замість кіберполіції ми за державний кошт сформували кібер-охранку за прикладом царської охранки (таємної політичної поліції царської росії).
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03.06.2020 16:41 Ответить
А як щодо розповсюдження пліток, що «Порошенко краде»?
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03.06.2020 18:32 Ответить
а что, про крадуцкого все уже забыли?
почему воров, дружков голобородько не наказывают, а тех, кто говорит правду - штрафуют?
голобородько - пнх)
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03.06.2020 16:28 Ответить
За вами уже выехали...оставайтесь на месте...
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03.06.2020 17:09 Ответить
У зебилов снизу замироточило...
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03.06.2020 16:30 Ответить
как это "ложные"? разве не продали маски за границу?
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03.06.2020 16:30 Ответить
Вьіходит не продавали - покльоп то бьіл, на бубочек наших, ясночолих).
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03.06.2020 16:32 Ответить
скоро будут на 15 суток украинцев садить в КПЗ за лайк в инете, ой , знакомый почерк, не правда ли??? приплываем........
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03.06.2020 19:15 Ответить
Прально. Ллють, панімаєш, памої на чесну некорумповану владу.
А ще тра засудить мишей шо з`їли зерно в Держрезерві)
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03.06.2020 16:30 Ответить
Криворогатий суддя зачотно лизнув блазню. Цікаво, який відсоток адекватних людей у тому містечку?
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03.06.2020 16:31 Ответить
мрази судят Лохов ...
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03.06.2020 16:31 Ответить
никакая это не ложная информация, голобородько, хватит врать.. решили замять воровство крадуцкого, потому, что - на этой афере - своровали миллионы, и действительно - народ остался без средств защиты во время эпидемии..
крадуцкий - это персональная ответственность голобородька, так и не ставшего президентом..
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03.06.2020 16:31 Ответить
туды пірди - сюди пірди --- кожному українцю - чіпа в лоба-- і він буде ходити ось так : туди-пірди--сюди пірди, інтернет відключаєм світовий і залишаєм тільки союзний трьох незалежних куди я йду ---
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03.06.2020 19:20 Ответить
Ну ось, почалися політичні переслідування **********. Усі на чоколядовий Майдан!
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03.06.2020 16:35 Ответить
Так это все слухи были? Никто ниче не отправлял? Или отправлял? Я запутался мля
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03.06.2020 16:36 Ответить
Упс.. я начал волноваться за Цензор...
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03.06.2020 16:37 Ответить
Совпадает по датам с исчезновением с цензора врага ... 666 го
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03.06.2020 16:40 Ответить
то-то зебилов поуменшилось на Цензоре..
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03.06.2020 16:45 Ответить
Билецкого тоже оштафуют? Когда?

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО



https://censor.net/news/3179292/v_razgar_koronavirusa_sluga_naroda_radutskiyi_ostavil_ukrainu_bez_marlevyh_masok_biletskiyi_video
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03.06.2020 16:46 Ответить
Но https://www.facebook.com/FreedomHouseUkraine/ Freedom House нарисует по заказу Сер Лещенко небывалую доселе свободу слова в Украине...
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03.06.2020 17:56 Ответить
******* стыд.уже за правду штрафуют.поздравляю больше Украины нет.год как нет .её уже превратили в подобие мордора
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03.06.2020 16:49 Ответить
Этот просто пипец. Падлы зебильные....
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03.06.2020 16:54 Ответить
В реестре дело уже есть? Очень интересно посмотреть...
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03.06.2020 17:01 Ответить
опубликовала сообщение с ложной информацией о продаже за границу большого количества средств индивидуальной защитыИсточник: https://censor.net/n3199820

так это про те маски которые зеленка толкнула за бугор в начале пандемии?? Так это теперь оказывается все го лишь слух...вот же брехуны зеленые
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03.06.2020 17:08 Ответить
Ну чо...ржали как кац@пов за посты штрафовали????
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03.06.2020 17:13 Ответить
Да... вот признаюсь, ржал мля))) Ржал еще когда голоборотька по г+г крутили. Тогда еще жене фразу закинул, мол, наши полудурки его выберут. Жена тогда возразила. Теперь ржем вместе)
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03.06.2020 17:21 Ответить
Немного поржал конечно))) 170 грн. Чет мало. Тут на срок тянет, как минимум 7 лет паять нужно) Хреново палицаи сработали. Да и изнасиловать можно было по ходу следствия. Ну или на ходуй конец противогаз там использовать. Там гляди и призналась бы что из госрезерва зерно тырила))))))))
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03.06.2020 17:19 Ответить
Зеленое стадо...и осел...это не навсегда...придет время ответят...и за маски...и за зерно...и за все остальное..
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03.06.2020 17:22 Ответить
Готов заплатить 200 гр за право распространять правду о продаже средств индивидуальной защиты за границу
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03.06.2020 17:22 Ответить
Распространяемые ею ложные слухи могли вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка Источник: https://censor.net/n3199820

В Октябрьском районном суде города Кривого Рога должны присмотреться к материалам Цензора. Они реально могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка.
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03.06.2020 17:29 Ответить
Кстати, Октябрьский район давно переименован в Покровский.
Почему суд до сих пор Октябрьский не понятно.
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03.06.2020 17:55 Ответить
Так значит уже за правду штрафуют? А за распространение "слухов" о мышах, сожравших зерно из госрезерва, еще никого не штрафанули?
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03.06.2020 18:16 Ответить
В кривом Роге нет Октябрьского района, есть Покровский. Коммуняки новости пишут.
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03.06.2020 18:48 Ответить
В даному разі це не суттєво.
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03.06.2020 18:54 Ответить
Ціво, як виглядала новина у її пості? Вона перепостила щось? Так це не її штраф тоді. Вона свої пост написала? Так а коли Гончаренко у відео щось заявляє, то єіба це не те саме? І коли це паніка получалась при таких постах? Нашли смертну для показової порки.
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03.06.2020 21:19 Ответить
 
 