За билеты на отмененные поезда украинцам уже вернули почти 130 млн грн, - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" сообщает, что уже вернула почти 130 000 000 гривен за билеты на отмененные из-за введения карантина поезда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Работа по возврату средств за неиспользованные билеты продолжается. В общем пассажиры вернули деньги за 617,3 тысячи билетов, из которых 401,6 тысячи - через интернет и более 215,7 тысячи - через железнодорожные кассы. В "Укрзализныце" ожидают возвращения еще 126,7 тысячи неиспользованных билетов", - сообщили в компании.

В УЗ напомнили, что возвращают пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантина.

С 1 июня "Укрзализныця" частично возобновила курсирование поездов в Украине, остановленного из-за карантина.

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