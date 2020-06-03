РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15602 посетителя онлайн
Новости
2 104 24

Если коррупционер дал показания на вышестоящего сотрудника правоохранительного органа и помог собрать доказательства, он должен иметь право получить минимальный срок, - Бабиков

Если коррупционер дал показания на вышестоящего сотрудника правоохранительного органа и помог собрать доказательства, он должен иметь право получить минимальный срок, - Бабиков

Треть производств, которые расследуются Госбюро расследований по правоохранителям, касаются коррупционных преступлений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил первый замглавы ГБР Александр Бабиков, говорится в публикации "По другую сторону закона: какие преступления совершают правоохранители".

По его словам, расследование таких преступлений осложнено тем, что следствие не может заключать сделку с подозреваемым. Из-за этого не всегда удается отследить всю цепочку задействованных в коррупционной схеме людей, включая тех, кто занимает руководящие должности.

"Мы знаем, что в ряде случаев выстроена вертикаль и взятки получают на всех уровнях. Но, к сожалению, в большинстве своем все отсекаются на первом звене. Здесь есть ряд объективных и субъективных причин, - говорит Бабиков. - Для того, чтобы доказать причастных по всей цепочке, нужно потратить много времени и ресурсов. Это сложно доказывать. Нужно время. Все хотят быстрых побед. Вторая проблема правовая, более серьезная, которую не преодолеть. У нас под видом борьбы с коррупцией делается много вещей, которые наоборот ей вредят. Самый простой пример. Сформирована точка зрения, что с коррупционером нельзя заключать сделку о признании вины. А с каким предложением вы придете к рядовому коррупционеру, чтобы он сдал вышестоящего если он будет знать, что с ним соглашение заключить нельзя и он не может рассчитывать на смягчение меры наказания?

Должен быть легальный механизм и понимание, что, если коррупционер дал показания на вышестоящего сотрудника правоохранительного органа, принял участие в оперативной разработке и помог собрать доказательства, он имеет право избежать ответственности или получить минимальный срок. И, как бы к этому ни относились негативно, это наиболее простой и правильный пусть, который используют все страны. Посмотрите, как работает Америка, другие страны по таким преступлениям, как сбыт наркотиков и получение неправомерной выгоды. Помоги изобличить - получишь условно".

Читайте также: За первые 4 месяца следователи центрального аппарата ГБР направили в суд больше дел по правоохранителям, чем за весь предыдущий год

В то же время Бабиков подчеркнул, что в производстве следователей ГБР есть дела, где расследуются преступные группы, и следователи видят их взаимодействие, иерархию. Но в интересах следствия озвучить подробности не смог.

В самом бюро решили бороться с коррупцией с помощью полиграфа. Тем более, что тут есть штатные полиграфологи. Утечка информации или данные, что человек пытается получить взятку - его быстро отправляют на проверку. Полиграф - достаточно эффективное средство, которое в том числе стимулирует человека воздержаться от необдуманных поступков.

коррупция (8556) ГБР (2974) Бабиков Александр (76)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
А если коррупционер Ермак даст показания на своего работодателя Зеленского то что тогда?
показать весь комментарий
03.06.2020 16:33
+3
Ага... Лерос уже давав... Так він навіть і не корупціонер...
показать весь комментарий
03.06.2020 18:34
+1
Корупціонера мають казнити гуманним методом, якщо він дав покази на інших корупціонерів. А якщо не дав покази то смерть має бути довгою і жахливою!
показать весь комментарий
03.06.2020 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дык за такое награждать уже надо!!!)))
показать весь комментарий
03.06.2020 16:33 Ответить
Корупціонера мають казнити гуманним методом, якщо він дав покази на інших корупціонерів. А якщо не дав покази то смерть має бути довгою і жахливою!
показать весь комментарий
03.06.2020 16:34 Ответить
Как же остоп*здела любовь лопат к смертной казни.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:40 Ответить
Любов народу до знищення трутнів та злочинців в вищих ешелонах влади ніколи не згасне - це принцип по яким організоване суспільство! Навіть бджоли безжально вбивають трутнів якщо їх стає забагато! Або топ-корупціонерів та топ-злочинців будуть розстрілювати рішенням суду, або їх будуть вішати судом Лінча.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:43 Ответить
Вот я и говорю, вы - лопата.
Примеры таких чудесных стран (лопат) как Иран, Китай, КНДР, Беларусь и СССР, главнейшая лопата собственной персоной, ничему не научили? Судя по жгучей любви к ним - нет.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:58 Ответить
А если коррупционер Ермак даст показания на своего работодателя Зеленского то что тогда?
показать весь комментарий
03.06.2020 16:33 Ответить
Если коррупционер дал показания на вышестоящего сотрудника правоохранительного органа и помог собрать доказательства, он должен иметь право выбрать день,место и способ, - Суровая Реальность.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:36 Ответить
ЭЭээ, вы так и до Моники доберётесь
показать весь комментарий
03.06.2020 16:36 Ответить
Скоро примут закон, согласно которому коррупционер, давший показания против того, на кого укажет Венедиктова, имеет право оставить себе 50% наворованного и спокойно вернуться на работу. Остальные 50% нужны слугам.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:36 Ответить
А Лєросу скільки дадуть?
показать весь комментарий
03.06.2020 16:38 Ответить
Не пройде. Так Зеленського здадуть
показать весь комментарий
03.06.2020 16:39 Ответить
Ага, Порошенко, гад такой, не победил коррупцию за 5 лет, негодяй он, кричали зеленожопые, а вот тут этим товарищам- не все так быстро, все будет идти годами. Не все так быстро- говорит ************* марионетка бибиков, ему вишь ли время надо. А другим не надо было, все за 5 минут решить надо было. А мы бибикову рыгоАнальному как раз верим-верим, он всесте с януковощем обязательно победить коррупцию!!! Правда где и когда- науке и даже господу Богу это неизвестно, т.к. трудно победить коррупцию, когда ты ее возглавляешь
показать весь комментарий
03.06.2020 16:41 Ответить
А якщо всі корупціонери почнуть дружно стукати на своїх колег по цеху, то макисмум отримають домашній арешт з непрацюючим браслетом.
показать весь комментарий
03.06.2020 16:55 Ответить
все вроде хорошо написано , одно но - коррупционеров у нас не садят ( пока не одного )
показать весь комментарий
03.06.2020 17:03 Ответить
Эта опасная пирамида вверху сойдётся на самом главном коррупционере, который за всех отсидит))
показать весь комментарий
03.06.2020 17:26 Ответить
Зачем коррупционеру давать показания на свое начальство и получать после этого минимальный срок + влиятельных врагов ? Топ-коррупционерам все равно ничего не будет, а вот он проблем получит. А вот если он молчать будет то и срок не получит, и на службе восстановится, еще и благодарность от начальства будет.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:39 Ответить
Чуш он говорит! Поощрять можно, но после приговора вышестоящему вору, а не до чтоб оба не сели. Но лучше сделать накрутку к сроку за отказ сотрудничать. А еще лучше убрать все лазейки в законах которые коррупционеры для себя напринимали!!!
показать весь комментарий
03.06.2020 17:44 Ответить
Бред. А почему не назначить "раскаянца" на место вышестоящего? Так логичнее получается и чисто по-жидокацапски - "за одного битого двух не битых дают" + "не согрешишь не покаешься, не покаешься - не спасешься". А будет по нашему! По-украински: "Мовчи язичку - будеш їсти кашку"
показать весь комментарий
03.06.2020 17:58 Ответить
Свинарчук почухав репу...
показать весь комментарий
03.06.2020 18:01 Ответить
Коррупционер из правоохранительных органов в любом случае должен получить в два раза больший срок чем обычный коррупционер.
показать весь комментарий
03.06.2020 18:27 Ответить
Ага... Лерос уже давав... Так він навіть і не корупціонер...
показать весь комментарий
03.06.2020 18:34 Ответить
Давайте как то более доступно поясните. Например:
Сторож музея гончара даёт показания на директора музея гончара... и так далее.
Вы же не думаете, что брат Ермака даст показания на брата, да и 63-й это противоречит!)))
показать весь комментарий
03.06.2020 19:21 Ответить
Если коррупционер даст показания на вышестоящего сотрудника и получит даже мнинимальный срок, этот срок для него будет пожизненным, жизнь то закончится очень быстро. Еще в сизо в течение первой недели его может "замучить совесть" и он повесится, или вскроется, или упадет со шконки, причем упадет раз 10 и ударится несколькими местами, или просто бедное сердце не выдержит пережитого и остановится... и с семьей может чтото случится. Ни один вменяемый коррупционер без жестоких пыток не сдаст своего патрона. Если сдал и доказано в суде нужно освобождать от ответственности и подводить под программу защиты свидетелей всю семью. Только как в нашем гнилом государстве организовать эту самую программу защиты свидетелей, которая действительно защитит. Америка огромная, там можно затерятся, а Украина маленькая. Тут найдут быстро.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:42 Ответить
Шановний адвокат Якубовича. Невже ви справді впевненІ, що зельона шмаркля правитиме ще рік? Треба уважно ставитися до своїх фантазій - деякі з них збуваються. Ваша задача (як грьобаного адвоката Якубовича) повернути до влади в України цього таки покидька Якубовича. А якщо ви не справились повернути Якубовича, який призначив вас головою ДБР, то ростовська братва передає вам чорну мітку у вигляді ********** палички з чорного ******* у вигляді ділдо гігантських розмірів. На ділдо нанесена розмітка (в рот) та (в інше) . Є наклейка (Быбыков розбереться)
показать весь комментарий
03.06.2020 23:35 Ответить
 
 