Если коррупционер дал показания на вышестоящего сотрудника правоохранительного органа и помог собрать доказательства, он должен иметь право получить минимальный срок, - Бабиков

Треть производств, которые расследуются Госбюро расследований по правоохранителям, касаются коррупционных преступлений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил первый замглавы ГБР Александр Бабиков, говорится в публикации "По другую сторону закона: какие преступления совершают правоохранители".

По его словам, расследование таких преступлений осложнено тем, что следствие не может заключать сделку с подозреваемым. Из-за этого не всегда удается отследить всю цепочку задействованных в коррупционной схеме людей, включая тех, кто занимает руководящие должности.

"Мы знаем, что в ряде случаев выстроена вертикаль и взятки получают на всех уровнях. Но, к сожалению, в большинстве своем все отсекаются на первом звене. Здесь есть ряд объективных и субъективных причин, - говорит Бабиков. - Для того, чтобы доказать причастных по всей цепочке, нужно потратить много времени и ресурсов. Это сложно доказывать. Нужно время. Все хотят быстрых побед. Вторая проблема правовая, более серьезная, которую не преодолеть. У нас под видом борьбы с коррупцией делается много вещей, которые наоборот ей вредят. Самый простой пример. Сформирована точка зрения, что с коррупционером нельзя заключать сделку о признании вины. А с каким предложением вы придете к рядовому коррупционеру, чтобы он сдал вышестоящего если он будет знать, что с ним соглашение заключить нельзя и он не может рассчитывать на смягчение меры наказания?

Должен быть легальный механизм и понимание, что, если коррупционер дал показания на вышестоящего сотрудника правоохранительного органа, принял участие в оперативной разработке и помог собрать доказательства, он имеет право избежать ответственности или получить минимальный срок. И, как бы к этому ни относились негативно, это наиболее простой и правильный пусть, который используют все страны. Посмотрите, как работает Америка, другие страны по таким преступлениям, как сбыт наркотиков и получение неправомерной выгоды. Помоги изобличить - получишь условно".

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В то же время Бабиков подчеркнул, что в производстве следователей ГБР есть дела, где расследуются преступные группы, и следователи видят их взаимодействие, иерархию. Но в интересах следствия озвучить подробности не смог.

В самом бюро решили бороться с коррупцией с помощью полиграфа. Тем более, что тут есть штатные полиграфологи. Утечка информации или данные, что человек пытается получить взятку - его быстро отправляют на проверку. Полиграф - достаточно эффективное средство, которое в том числе стимулирует человека воздержаться от необдуманных поступков.