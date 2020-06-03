За пять месяцев на Донбассе погибли 33 украинских воина, 235 ранены, - Ермак
С 19 декабря прошлого года до 29 мая 2020 года на Донбассе погибли 33 украинских военнослужащих, 235 воинов были ранены.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется самое важное условие для продвижения к миру - до сих пор не прекращаются обстрелы! С 19 декабря прошлого года до 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены ", - рассказал руководитель ОП по итогам визита в Германию.
Также от отметил, что боевики продолжают использовать запрещенным минскими соглашениями вооружением.
Ермак подчеркнул, что для ускорения продвижения к миру нужно, в частности, принять меры для реализации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которое пока не выполнено.
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https://www.unn.com.ua/ru/news/1855579-z-pochatku-roku-na-luganschini-zaginuli-30-viyskovosluzhbovtsiv
Понедельник, 2 марта 2020, 22:30
С начала 2020 года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
"С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибло 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 - 6 погибших и 45 раненых", - говорится в сообщении.
С начала 2020 года на Донбассе погиб 41 боец ВСУ
20 марта 2020С начала текущего года на Донбассе погиб 41 украинский военный, 181 был ранен.Об этом сообщается на https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=269416 сайте Офиса генпрокурора.
Кого это мурло называет партнерами?..
20:32, 14 мая , четверг
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/ru/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284091/amp
https://24tv.ua/ru/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284091
все знают, что ермак - агент кремлядей по развалу Украины..
Так выражается психопат или садист - эмоционально тупое существо.
Ты, с..ка, в крови этих погибших ребят по самую лысину, как и твой подопечный Зелепух...