За пять месяцев на Донбассе погибли 33 украинских воина, 235 ранены, - Ермак

С 19 декабря прошлого года до 29 мая 2020 года на Донбассе погибли 33 украинских военнослужащих, 235 воинов были ранены.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется самое важное условие для продвижения к миру - до сих пор не прекращаются обстрелы! С 19 декабря прошлого года до 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 были ранены ", - рассказал руководитель ОП по итогам визита в Германию.

Также от отметил, что боевики продолжают использовать запрещенным минскими соглашениями вооружением.

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Ермак подчеркнул, что для ускорения продвижения к миру нужно, в частности, принять меры для реализации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которое пока не выполнено.