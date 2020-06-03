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Рада поддержала в первом чтении увеличение стипендий детям-сиротам на 50%

Рада поддержала в первом чтении увеличение стипендий детям-сиротам на 50%

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2013, предусматривающий повышение на 50% размера стипендии и ежегодной помощи в размере трех месячных стипендий для приобретения учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

За законопроект проголосовали 337 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Если законопроект примут во втором чтении и его подпишет президент, то размер стипендий для детей-сирот будет не меньше 150% размера прожиточного минимума. Также им будет выплачиваться 100% зарплаты, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.

Действующее законодательство предусматривает выплату стипендий в размере, установленном Кабинетом министров.

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Отметим, размер прожиточного минимума в Украине с января 2020 года составляет 2027 грн, то есть, речь идет о минимальной стипендии в размере 3 040 грн.

Автор: 

ВР (29229) законопроект (3219) сироты (123) стипендии (204)


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Для сравнения - дэпутат Верховной турборежимной Рады получает почти 20000 грн компенсации за вынайм жылья. В месяц.
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03.06.2020 16:47 Ответить
А стипендии наверное по тысяче. И с таким нажимом принимают.
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03.06.2020 16:52 Ответить
Если взять во внимание тот факт, что зарплата в 5000 грн это не такие уж и маленькие деньги, то стипендия в 1000 грн это достойный вклад государства в свое будущее.
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03.06.2020 16:55 Ответить
Хоть так...
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03.06.2020 16:56 Ответить
Рада поддержала в первом чтении увеличение стипендий детям-сиротам на 50% - Цензор.НЕТ 1937
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03.06.2020 17:03 Ответить
3040 стипендия?!? Неплохо, а пенсия за 36 лет стажа 2010 это как понимать??? Сволочи!!!!!!!!!!!!
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03.06.2020 17:51 Ответить
Много ли сирот достигают учебы в ВУЗах? Тюрьмы и аборты ждет большинство из них! А теперь вообще , учеба --приоритет богатых!
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03.06.2020 18:06 Ответить
Ці діти будуть мати більше ніж простий працівник на пенсії.. справедливо це є! Ответь Зеля...
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03.06.2020 23:17 Ответить
 
 