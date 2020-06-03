Рада поддержала в первом чтении увеличение стипендий детям-сиротам на 50%

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2013, предусматривающий повышение на 50% размера стипендии и ежегодной помощи в размере трех месячных стипендий для приобретения учебной литературы детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

За законопроект проголосовали 337 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Если законопроект примут во втором чтении и его подпишет президент, то размер стипендий для детей-сирот будет не меньше 150% размера прожиточного минимума. Также им будет выплачиваться 100% зарплаты, начисленной в период производственного обучения и производственной практики.

Действующее законодательство предусматривает выплату стипендий в размере, установленном Кабинетом министров.

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Отметим, размер прожиточного минимума в Украине с января 2020 года составляет 2027 грн, то есть, речь идет о минимальной стипендии в размере 3 040 грн.