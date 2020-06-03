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"Минера" моста Метро Ткаленко арестовали на два месяца с альтернативой залога в 315 тыс. грн

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток Виталию Ткаленко, который 2 июня сообщил о заминировании моста Метро в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Суд арестовал мужчину на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.

Во время заседания, Ткаленко возмутило то, что правоохранители заявили о его задержании. На самом деле, по его словам, он сам сдался.

Он заверил, что кричал правоохранителям, что "взрывчатка" муляж.

32-летний мужчина сказал, что не хочет в СИЗО и не будет там сидеть: "Либо лечится, либо домой". По его словам, если его отправят в СИЗО, то он попытается покончить с собой.

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Он сказал, что сожалеет, что выбрал объектом "минирования" мост Метро, ​​потому что знает, что нанес хлопот людям и добавил, что надо было, пожалуй, выбрать какой-то другой объект.

Прокуратура ходатайствовала об избрании для мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина заверил, что у него проблемы с психикой. По словам Ткаленко, его мать находится в больнице.

У него есть сожительница с которой у него "нормальные" отношения.

Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент задержания минера моста Метро в Киеве. ВИДЕО

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03.06.2020 17:04 Ответить
И шо с ним делать, конечно сажать и надолго.
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03.06.2020 17:26 Ответить
Полагаю пусть посидит урод, оклемается, наши люди должны жить нормально. В условиях гибридной войны, если посадят этого козла, другие ватники поостерегутся звонить, будучи уверенными в том, что их посадят.
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03.06.2020 17:32 Ответить
этого дебила ( минера ) на восток в командировку отправить на пол-годика , там пускай и потренируется ОЗМки снимать , с нормой выработки естественно ( по 10 - 20 в день ) ,
и если не справился - тогда нары
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03.06.2020 17:57 Ответить
А яким чином і з якої стелі визначали заставу для цього довбня? Суддя врахував свій місячний оклад чи хабар?
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03.06.2020 17:59 Ответить
а вот украл бы пару сотен мильонов Зеля отпустил бы под домашний арест всего лишь..
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03.06.2020 21:30 Ответить
 
 