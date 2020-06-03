"Минера" моста Метро Ткаленко арестовали на два месяца с альтернативой залога в 315 тыс. грн

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток Виталию Ткаленко, который 2 июня сообщил о заминировании моста Метро в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Суд арестовал мужчину на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.

Во время заседания, Ткаленко возмутило то, что правоохранители заявили о его задержании. На самом деле, по его словам, он сам сдался.

Он заверил, что кричал правоохранителям, что "взрывчатка" муляж.

32-летний мужчина сказал, что не хочет в СИЗО и не будет там сидеть: "Либо лечится, либо домой". По его словам, если его отправят в СИЗО, то он попытается покончить с собой.

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Он сказал, что сожалеет, что выбрал объектом "минирования" мост Метро, ​​потому что знает, что нанес хлопот людям и добавил, что надо было, пожалуй, выбрать какой-то другой объект.

Прокуратура ходатайствовала об избрании для мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина заверил, что у него проблемы с психикой. По словам Ткаленко, его мать находится в больнице.

У него есть сожительница с которой у него "нормальные" отношения.

Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.

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