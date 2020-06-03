Комитет Рады проводит собеседование с кандидатом на главу МОН - ректором Черниговского технологического университета Шкарлетом

Комитет Верховной Рады проводит собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua рассказал член комитета Рады.

По словам нардепа, пока непонятно, поддержит ли его кандидатуру монобольшинство.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года.

В 2010 году баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича.

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