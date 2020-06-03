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Комитет Рады проводит собеседование с кандидатом на главу МОН - ректором Черниговского технологического университета Шкарлетом

Комитет Рады проводит собеседование с кандидатом на главу МОН - ректором Черниговского технологического университета Шкарлетом

Комитет Верховной Рады проводит собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua рассказал член комитета Рады.

По словам нардепа, пока непонятно, поддержит ли его кандидатуру монобольшинство.

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года.

В 2010 году баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича.

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Автор: 

образование (2264) Минобразования (1735)


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Вот это будет номер. Кстати, самый рьяный рыг Серега.
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03.06.2020 17:25 Ответить
Прожженого Рыга на важнейшую реформаторскую должность в стране? У них что крыша поехала?
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03.06.2020 17:34 Ответить
У "Слуг народа" в дефиците не только кадры, но и мозги.
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03.06.2020 17:36 Ответить
Этот "рыг" быстро переведёт всё образование на русский язык, а также на венгерский, румынский, польский, болгарский. Главное, что бы всё было не на украинском.
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03.06.2020 17:45 Ответить
Да, и в учебниках истории Майдан и Революция достоинства будут называться исключительно незаконным государственным переворотом.
Сторонники Зеленского, вы все именно этого хотели? Если да, то, значит, вы сделали правильный выбор и скоро будете жить в "русском мире".
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03.06.2020 17:48 Ответить
І не бояться. Ні чому життя не вчить.
Але ж терпець увірветься все одно.
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03.06.2020 17:58 Ответить
Один "чернігівець" уже економіку України на 40% піднімав... Тепер другий почне "піднімать" освіту...
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03.06.2020 18:31 Ответить
Статус универа политех получил после "укрупнения" путем присоединения института экономики. А как только получил - всех преподов из "регионалки" уволили. Ну а статус университета - остался! Так что он "наруководит" не хуже самокатчика из Городни.
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03.06.2020 19:23 Ответить
 
 