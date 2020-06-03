Профильный парламентский комитет рекомендовал "слугу народа" Ткаченко к назначению на должность министра культуры

Парламентский комитет во вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал назначить нардепа от "Слуги народа" и главу этого комитета Александра Ткаченко министром культуры и информполитики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Фейсбуке сообщила глава пресс-офиса "СН" Евгения Кравчук.

"Завтра - голосование в зале", - добавила она.

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Информация о возможном назначении Ткаченко министром культуры появилась 1 июня, после того, как фракция "Слуга народа" поддержала его кандидатуру.

В "СН" сообщили, что после вступления на должность министра вместо него председателем комитета по вопросам информполитики будут рекомендовать Никиту Потураева.