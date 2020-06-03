Словакия передала Украине три автомобиля скорой помощи для нужд КПВВ "Станица Луганская". ФОТО

В Киеве при участии заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара состоялась церемония передачи Украине гуманитарной помощи от Словакии – трех автомобилей скорой помощи

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Сегодня эти автомобили фактически будут помогать в борьбе на два фронта. Первый фронт - это борьба с коронавирусом. Второй фронт - это борьба с российской агрессией. Наши украинцы, живущие на линии соприкосновения, не одни. Европейские государства, в данном случае Словакия, помогают и поддерживают их", - заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Сертификаты на три автомобиля скорой помощи Mercedes Benz Sprinter были официально вручены украинской стороне 28 ноября 2019 года в Станице Луганской, во время рабочего визита министра иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослава Лайчака. 25 мая 2020 года автомобили прибыли в Киев.

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В дальнейшем скорые будут переданы официальным получателем, международной благотворительной организацией "Международная Медицинская Помощь", в Луганскую область для нужд КПВВ "Станица Луганская".