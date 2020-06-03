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Новости Помощь Украине
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Словакия передала Украине три автомобиля скорой помощи для нужд КПВВ "Станица Луганская". ФОТО

В Киеве при участии заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара состоялась церемония передачи Украине гуманитарной помощи от Словакии – трех автомобилей скорой помощи

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Словакия передала Украине три автомобиля скорой помощи для нужд КПВВ Станица Луганская 01

"Сегодня эти автомобили фактически будут помогать в борьбе на два фронта. Первый фронт - это борьба с коронавирусом. Второй фронт - это борьба с российской агрессией. Наши украинцы, живущие на линии соприкосновения, не одни. Европейские государства, в данном случае Словакия, помогают и поддерживают их", - заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Сертификаты на три автомобиля скорой помощи Mercedes Benz Sprinter были официально вручены украинской стороне 28 ноября 2019 года в Станице Луганской, во время рабочего визита министра иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослава Лайчака. 25 мая 2020 года автомобили прибыли в Киев.

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В дальнейшем скорые будут переданы официальным получателем, международной благотворительной организацией "Международная Медицинская Помощь", в Луганскую область для нужд КПВВ "Станица Луганская".

Автор: 

МИД (6937) Словакия (976) скорая (365) Станица Луганская (189)


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Топ комментарии
+2
Какая на них цена в Китае?
Словакия передала Украине три автомобиля скорой помощи для нужд КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 5876
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03.06.2020 17:56
+2
Поставьте их на том месте где лавочка стояла...
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03.06.2020 17:57
+2
Спасибо, вот, вы, словаки - действительно, братья-славяне.
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03.06.2020 18:04
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Какая на них цена в Китае?
Словакия передала Украине три автомобиля скорой помощи для нужд КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 5876
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03.06.2020 17:56 Ответить
машины б/у судя по выцветевшим проблесковым фонарям
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03.06.2020 22:38 Ответить
Поставьте их на том месте где лавочка стояла...
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03.06.2020 17:57 Ответить
а скорые через мост пройдут?
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03.06.2020 18:23 Ответить
Лавочку на руках орки унесли...и скорую унесут...
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03.06.2020 19:06 Ответить
И не украдёшь ничего, лучше деньгами давайте.
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03.06.2020 17:58 Ответить
Украдут....зеленое стадо найдет что украсть...скажут то нужно докупить...и это...
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03.06.2020 18:00 Ответить
А під ким зараз Станиця Луганська?
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03.06.2020 17:58 Ответить
Спасибо, вот, вы, словаки - действительно, братья-славяне.
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03.06.2020 18:04 Ответить
Поззорище - выставляют Украину нищей побирушкой - вот что умеют делать Зеленские.
На таможне воруют $ 3 млрд. в год и принимают в дар три "скорыe помощи" ....
Испанский стыдобыссько ...
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03.06.2020 18:16 Ответить
Дякую братам-словакам.
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04.06.2020 00:44 Ответить
вот за это спасибо
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04.06.2020 02:58 Ответить
 
 