Цены на фрукты и ягоды в Украине подскочили до исторического максимума, - Украинская плодоовощная ассоциация

Цены на основные фрукты и ягоды в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в этом году значительно выше, чем в 2019 году, наибольше подорожали земляника садовая, черешня и яблоко.

Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению на ее сайте, по состоянию на начало июня больше всего выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) - в среднем в 2,6 раза. Главная причина, по мнению специалистов УПОА, - влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, уничтожили значительную часть урожая.

"Поэтому предложение клубники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, что оттягивает сезон созревания ягоды", - пояснили в УПОА.

Кроме того, в ассоциации отметили, что снижение урожая земляники садовой и высокий уровень цен могут негативно на экспорте этой ягоды в замороженном виде.

"Скорее всего, предложение сырья для замораживания в этом году снизится. Кроме того, по нашим данным, "заморозчики" будут очень осторожно подходить к ценообразованию на свежую землянику садовую, поскольку на рынке и сейчас достаточно предложений продукции урожая 2019 года, а Египет и Марокко до сих пор продают остатки замороженной ягоды по низким ценам", - цитируется директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

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Почти так же резко, как и земляника, по данным УПОА, подорожали черешня и яблоко. Среди причин - гибель основной части урожая черешни в результате заморозков.

"Это и является главной причиной высоких цен на нее - этих фруктов просто слишком мало, купить черешню оптом не так уж и просто. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели", - указали в ассоциации.

В то же время, отмечают в УПОА, цены на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения их урожая в 2019 году.

"На сегодня запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко. Соответственно, цены на него высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, что способствует хорошему спросу на яблоко", - пояснили в ассоциации.

Цены на грушу за год выросли на 30-35% и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу, говорят в УПОА.

В то же время, по данным плодоовощной ассоциации, из импортных фруктов наименьше выросли цены на бананы. Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его наиболее доступным после яблока фруктом. Цены на лимон сейчас в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин - на 40%. Спрос на эти фрукты резко возрос в разгар пандемии коронавируса, поэтому цены на них также остаются достаточно высокими.

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"Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании. К сожалению, сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков, урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикос в этом сезоне также не приходится", - сообщили в УПОА.

Уже сейчас на рынке начинает появляться первая жимолость. Правда, по информации ассоциации, цены на нее пока окончательно не сформировались, поскольку объемы предложения остаются весьма незначительными.

Через неделю на рынок должны начать поступать первые партии ранней голубики из южных регионов Украины. Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году должно компенсировать фактор снижения урожайности.

"Поэтому общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже прошлогодних", - подытожили в ассоциации.