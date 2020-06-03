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Цены на фрукты и ягоды в Украине подскочили до исторического максимума, - Украинская плодоовощная ассоциация

Цены на фрукты и ягоды в Украине подскочили до исторического максимума, - Украинская плодоовощная ассоциация

Цены на основные фрукты и ягоды в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в этом году значительно выше, чем в 2019 году, наибольше подорожали земляника садовая, черешня и яблоко.

Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению на ее сайте, по состоянию на начало июня больше всего выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) - в среднем в 2,6 раза. Главная причина, по мнению специалистов УПОА, - влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, уничтожили значительную часть урожая.

"Поэтому предложение клубники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, что оттягивает сезон созревания ягоды", - пояснили в УПОА.

Кроме того, в ассоциации отметили, что снижение урожая земляники садовой и высокий уровень цен могут негативно на экспорте этой ягоды в замороженном виде.

"Скорее всего, предложение сырья для замораживания в этом году снизится. Кроме того, по нашим данным, "заморозчики" будут очень осторожно подходить к ценообразованию на свежую землянику садовую, поскольку на рынке и сейчас достаточно предложений продукции урожая 2019 года, а Египет и Марокко до сих пор продают остатки замороженной ягоды по низким ценам", - цитируется директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

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Почти так же резко, как и земляника, по данным УПОА, подорожали черешня и яблоко. Среди причин - гибель основной части урожая черешни в результате заморозков.

"Это и является главной причиной высоких цен на нее - этих фруктов просто слишком мало, купить черешню оптом не так уж и просто. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели", - указали в ассоциации.

В то же время, отмечают в УПОА, цены на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения их урожая в 2019 году.

"На сегодня запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко. Соответственно, цены на него высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, что способствует хорошему спросу на яблоко", - пояснили в ассоциации.

Цены на грушу за год выросли на 30-35% и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу, говорят в УПОА.

В то же время, по данным плодоовощной ассоциации, из импортных фруктов наименьше выросли цены на бананы. Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его наиболее доступным после яблока фруктом. Цены на лимон сейчас в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин - на 40%. Спрос на эти фрукты резко возрос в разгар пандемии коронавируса, поэтому цены на них также остаются достаточно высокими.

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"Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании. К сожалению, сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков, урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикос в этом сезоне также не приходится", - сообщили в УПОА.

Уже сейчас на рынке начинает появляться первая жимолость. Правда, по информации ассоциации, цены на нее пока окончательно не сформировались, поскольку объемы предложения остаются весьма незначительными.

Через неделю на рынок должны начать поступать первые партии ранней голубики из южных регионов Украины. Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году должно компенсировать фактор снижения урожайности.

"Поэтому общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже прошлогодних", - подытожили в ассоциации.

рост (108) цены (2290) фрукты (9)


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Топ комментарии
+36
Цены на фрукты и ягоды в Украине подскочили до исторического максимума, - Украинская плодоовощная ассоциация - Цензор.НЕТ 3731
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03.06.2020 18:00
+28
График ЗЕпакращань для лохотрату.Цены на фрукты и ягоды в Украине подскочили до исторического максимума, - Украинская плодоовощная ассоциация - Цензор.НЕТ 5395
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03.06.2020 18:01
+17
с такими мышами во власти скоро вы в реальности узнаете по чем будет запах здобы понюхать и сколько стоит полвареника.
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03.06.2020 18:03
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Страница 2 из 2
ну каждый день вы погорячились. Это если совсем здоровые плантари клубники.
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03.06.2020 18:48 Ответить
Так зарплаты в основном больше 10 кгрн. Вы хотите чтобы клубника по 10 грн была?
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03.06.2020 18:59 Ответить
Представьте себе, я, как покупатель, хочу клубнику по 1 гривне за кило. Это ответ на ваш вопрос о хотелках.
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03.06.2020 19:46 Ответить
Знаю человек на даче занимается клубникой. За сад 6 соток за год надо заплатить 2000 грн.
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03.06.2020 20:38 Ответить
зелеНая мразота!чем скорей погоним зелЮ на ростов тем лучше!
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03.06.2020 18:25 Ответить
Да-да, ведь это именно из-за Зели такая погода - зима без снега, весна без дождей, лето без тепла. Зеля просто всесилен, раз так на погоду влияет!
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03.06.2020 21:47 Ответить
А он пробовал?
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04.06.2020 18:36 Ответить
Одесса-горошек 80,клубника 60,черешня 70
Це перемога,начало лета
А,да,яблоки 45-50
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03.06.2020 18:30 Ответить
Бананы - 28
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03.06.2020 18:56 Ответить
по 20 прим'яті ,типу на варення)
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03.06.2020 19:41 Ответить
Главнає шо баригу прагналі.
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03.06.2020 22:36 Ответить
Барыгу не прогнали, а перевели на положение не светится, и продолжать управлять страной, со своего Штаба вывезенного с Банковой.
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04.06.2020 03:04 Ответить
У вас кацапів якась паралельна реальність.
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04.06.2020 08:26 Ответить
Зато зелень резко подешевела, особенно квартальская
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03.06.2020 18:32 Ответить
Розумні люди купують морозильні камери . В лісі є малина , чорниця , суниця , ожина , гриби . Можна поїхати в саме забите село і купити напряму в зубожілого селянина прямо з городу чи саду вишні , черешні , сливи . Восени - яблука , груші , картоплю та все підряд . А не переплочувати баригам на базарах і в супермаркетах .
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03.06.2020 18:41 Ответить
Де ж ту морозильну камеру ставити в хрущобі?
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03.06.2020 18:54 Ответить
Включайте фантазію .
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03.06.2020 20:12 Ответить
Може, ще свиню на балконі завести, щоб, не виходячи з хати?
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03.06.2020 19:11 Ответить
Лучше корову и кур.
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03.06.2020 20:00 Ответить
Аби випасати худобу на галявині, треба зробити підйомник.
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04.06.2020 18:39 Ответить
Ахметов тебе даст морозильную камеру. Когда придет кругленький счет за електроенергию то хозяину придется не только коня резать а и жену с тещей задушить за идею купить морозильную камеру или большой холодильник.
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03.06.2020 19:16 Ответить
240 кВт/год в рік . А++. Не лякайте людей . ))) Холодильник і морозильник А++ їдять разом , вдвічі менше ніж один старий холодильник С .
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03.06.2020 20:14 Ответить
начнем с того, что люди в "забитых селах" продают вишни-черешни по примерно тем же ценам что и в супермаркетах. А то и дороже. Еще добавь стоимость бензина, электроэнергии на морозилку и хранение, и выйдет дешевле покупать зимой мороженную в супермаркетах.
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03.06.2020 19:35 Ответить
Це ви не в тих людей купляєте . Місцевий пиячок легко дозволить вам нарвати 2 відра сливок за чекушку самогонки 😁 . Одинока бабка , у якої великий старий сад , де все гниє і пропадає - продасть в семеро дешевше ніж на базарі , ще й допоможе нарвати .
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03.06.2020 20:19 Ответить
Чому ми маємо в 21-му сторіччі жити, як в костромських деревнях, збирательством?
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03.06.2020 20:30 Ответить
осталось поехать в село и поспрашивать местного алкаша
А насчет бабки всемеро дешевле - ты давно в селах не покупал ничего. Селяне прекрасно знают стоимость фтруктов в городе, из каждого села минимум 2-3 человека ездят в город продавать вишни-черешни, и дешевле селяне продавать не будут.
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03.06.2020 20:47 Ответить
Такое на московии возможно, но в Украине нет. Конечно есть села в дальней дали от городов, но таких не много, и пока до них доедешь, то ягоды реально окажутся золотыми!
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03.06.2020 21:50 Ответить
Вот что за бред от нулевки с английским прокси: "люди в "забитых селах" продают вишни-черешни по примерно тем же ценам что и в супермаркетах. А то и дороже..."
Получается что перевозчики и супермаркеты торгуют себе в убыток. Шедевр рашопропаганды.
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03.06.2020 20:29 Ответить
Вони на расеї так і живуть, лазять по лісах і по алкашах.
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03.06.2020 20:32 Ответить
Супермаркет покупает не у людей в селах, а у крупных производителей, за копейки, потом перепродает.
Поедь по "забитым селам", попробуй найти там клубничку дешевую.
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03.06.2020 20:45 Ответить
Так супермаркети оптом збирають, тому і дешевше... Так, в селах в сезон яблука не по 20 грн, звичайно, але і не по 2 грн!
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03.06.2020 21:22 Ответить
Лиса только нет одни поля.
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03.06.2020 19:48 Ответить
ни че зимой и хлеб раза в 2-3 выростет.резерв распечатали дожди льют не будет урожая.свет подорожал и еще поднимут
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03.06.2020 18:44 Ответить
Ехал на велосипеде с села, бомж на пустой пригородной остановке автобуса разложил пакеты с едой ужинать и что обратил внимание в одном пакете у него несколько яблок. Сегодня зашел в крупный магазин, бананы по 30, а яблоки трех видов по 38 и 39 гривен за кг и четвертый вид покоцанные- 2 сорта по 26. WTF ??!! Клубника по 84. На мелких рынках 60-80 была вчера. У людей на улице и по 50 вчера мелкую клубнику видел.

Я не бомж, но по 39 гривен я себе яблок как-то не куплю. Поеду после работы на 2 дня выходных к себе в село пол гектара земельки, из них 2 сотки клубники, начинает поспевать, будем есть пока не лопну. А там в августе-сентябре 10 соток виноградник что-то да поспеет. А кто сраки по морям каждый год полощут пусть покупают как лупят АТБ, Сильпо и прочие говносети.
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03.06.2020 18:46 Ответить
Так а нахй яблоки по 36 в АТБ, если там же рядом на прилавке бананы по 28??
И бананы ехали из Омэрики Южной, пошлину заплатили и все равно дешевле яблок, приехавших в АТБ из Зачепиловки и без пошлин.
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03.06.2020 18:54 Ответить
https://censor.net/user/335402 думаю что те яблочки не украинские а типа польских. Пока росли разов 10 обработанные химикатами. Наши не долежуют до июня месяца.
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03.06.2020 18:57 Ответить
мне в детстве кто-то рассказывал, что для того, чтобы с осени до мая сохранить яблоки и лук, надо хранилище.

Говорили, шо они не в кучах под навесом хранятся.

Говорили, шо гниют они там.
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03.06.2020 19:18 Ответить
Украинские...и не по 36...а по 50...
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03.06.2020 19:17 Ответить
обрабатывают 15-19 раз яблочки!
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03.06.2020 19:58 Ответить
Бред.
1) Наши яблоки хранятся точно так же в хранилищах, как и польские.
2) Польские яблоки чуть выше качеством, чем наши. По химикатам одинаково.
3) Цена на польские яблоки ниже, чем на наши. Наши производители просто оборзевшие.
4) Ну и более оборзевшие, чем производители - это торговые сети.
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03.06.2020 20:05 Ответить
Бомж яблука при дорозі нарвав , а не купляв . А свіжі фрукти можна їсти від пуза в Єгипті , де все включено . Минулого року ми ласували полуницю на Банановому острові , на Нілі . Першого березня . Не підсипана і без натратів . Не теплична . Всі нез'їджені фрукти , заставили забрати з собою 😁👍
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03.06.2020 20:26 Ответить
нарвав яблок????вы в своем уме?
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03.06.2020 20:38 Ответить
Ну че - прошлогодних нарвав...
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07.06.2020 10:39 Ответить
как вариант
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07.06.2020 12:25 Ответить
Виталий у тебя белая гарячка ? Это было два дня назад в Украине. Какие яблоки могут быть сейчас на дереве ? В Египет еще нужно как-то улететь.
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03.06.2020 22:34 Ответить
А че вы так свысока к простому народу относитесь? Бомжи они и в Египет летают за яблоками, если приспичит - народ это вольный. А за недельку работы по сортингу на свалке можно запросто горячий тур приобрести "все включено". И бомжам выгодно - они за пять дней тура выпивают на халяву свою трехлетнюю норму.
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07.06.2020 10:43 Ответить
А грибочки не подорожают? триповые имеется в виду.
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03.06.2020 18:50 Ответить
А были по чем?
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04.06.2020 18:44 Ответить
Это смотря какие грибочки. А вообще галлюциногенные (триповые) грибочки у разных дилеров по-разному стоят.
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07.06.2020 10:38 Ответить
Это понятно, даже шампиньоны на одном рынке по-разному стоят..
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07.06.2020 16:02 Ответить
Протягом другого місяця карантину в Україні прискорилося падіння базових галузей економіки.
Про це йдеться в огляді https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2020-05_ua.pdf?v=4 Національного банку.
Так, у квітні падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% (у порівнянні з 6,3% в березні). Водночас спад в промисловості заглибився до 16,2%.
"При цьому по областях вищий рівень захворюваності COVID-19 корелював з більш значним спадом промислового виробництва в регіоні, ймовірно, через більш суворе дотримання карантину і регіональні відмінності в структурі промисловості", - йдеться в огляді НБУ.
Вторинні ефекти від карантинних обмежень і низький споживчий попит поглибили спад у виробництві споживчих товарів, в тому числі харчових, а також зумовили стрімке падіння роздрібної торгівлі (до 14,9%).
У НБУ додали, що через карантин вперше в історії практично повністю припинилися пасажирські перевезення (падіння на 95,8%).
Спад в базових галузях, різке падіння обсягів імпорту і менші обсяги транзиту газу позначилися на погіршенні показників оптової торгівлі та вантажообігу.
Крім того тривало падіння в будівництві на тлі обмеженого бюджетного фінансування та скорочення попиту на житло через зростання невизначеності.
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03.06.2020 18:55 Ответить
всего навсего дайте возможность завозить из Европы дешёвые продукты и наш вітчизнянний виробник (точнее перекупщик) сдуется и снизит цены
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03.06.2020 18:58 Ответить
Молоко ..-15 (півторачка ) Сир -40-45 кг . цибулька - 5 ...капуста -10 .
Картопелька (молода ) по 15 - 25 .петрушка .укроп ..кабаки ..Все у бабулек на базарі.

А полуниця почекає пару днів . Он тепло ..грибочки підуть
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03.06.2020 19:06 Ответить
у вас що МВС спить? у нас яблучка по 40
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03.06.2020 21:25 Ответить
Зачем Цензор.Нет печатает эту ахинею?!! Бананы по 24 грн растут на полях Украины прямо под снегом? Зеленая блевотина убивает конкуренцию во всех секторах экономики: яблоки будут по 140((( Срочно надо убрать мафиози авакова, хапугу шмыгу, зеленого недоумка и всех "слуг уродов" иначе нам капец((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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03.06.2020 19:06 Ответить
шмигаль обрадував, що з 10 червня мвф виділить україні 5 млрд...а раніше президент казав, що гроші направлять до бюджету...тобто на проїдання...от і поїмо
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03.06.2020 19:07 Ответить
раньше 10 обещали за рынок земли...
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03.06.2020 19:59 Ответить
і 10 проїдять, ще до ринку...а потім на предмет закону про землю звернуться до суду - конституційного, апеляційного, печерського, баришівського чи штату делавер і виявлять порушення з розходженнями там...
от в хмельницьку президент вже підтримав пропозицію довгострокових орендарів на продовження цієї оренди...без продажу
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03.06.2020 20:06 Ответить
Всегда есть чем заменить то, за что просят немыслимые деньги.
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03.06.2020 19:09 Ответить
Можна і на кашлі деякий час виїзджати, та ми ж люди, дорослі переб'ються, а діти просять.
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03.06.2020 19:35 Ответить
Кинэць эпохи бидности во всей красе
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03.06.2020 19:12 Ответить
Бананы с#ка дешевле чем яблоки
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03.06.2020 19:21 Ответить
В нормальных странах пониженные пошлины и ндс на импортные овощи/фрукты - это забота о здоровье нации , даже в России ндс 10 процентов на эти товары ....
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03.06.2020 19:25 Ответить
Если собрать кашу из них из-под гусениц мордорских бульдозеров?
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03.06.2020 22:22 Ответить
Правильно, зебілам вітаміни їсти шкідливо, бо ще думати почнуть і у зеленського рейтинг впаде
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03.06.2020 19:27 Ответить
Даю цены в Польше, супермаркет Бедронка: яблоки 4 зл. = 28 грн. правда кислятина сплошная, сладкие не перезимовали. Картошка молодая - так 3.99 но я взял по акции по 2.99 = 21 грн., правда там повыбирать надо, есть зеленая и чуть подгнившая.
Морковка молодая 3,99 = 28 зл.
Огурцы грунтовые 7 зл. = 50 грн., правда тоже не ахти, есть и подвявшие и начинающие подгнивать.
Клубника была по 30 зл, сейчас возле Бедронки на раскладке 15 зл. = 105 грн./кг, в основном кислятина. Если хочешь сладкой надо ездить искать, цена может быть и до 20 зл.
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03.06.2020 19:40 Ответить
Ягоды не хотят появляться на свет, боятся COVID-19.
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03.06.2020 19:46 Ответить
И хрен с ними, пускай выкидывают на помойку если дебилы.
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03.06.2020 19:47 Ответить
Через неделю клубники будет завались! У меня море крыжовника, каждый год урожай!
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03.06.2020 20:01 Ответить
У нас на рынке куркули держат цену на клубнику 70-80гр все в клубнике а особо непокупают у них уже от этой клубники башню сносит-покупаю огурцы говорю мне 1 кг огурцов а тетя продавщица говорит а вам клубнику за 75 или за 80 😀
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03.06.2020 20:24 Ответить
Так же куркули держали за рассаду помидоров по 30 грн за десяток на дохлых недорынках. С учетом что основная их целевая аудитория пенсионеры в основном не могла свободно выезжать на дачи в пригород то думаю сильно они не наторговали на своей рассаде.
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03.06.2020 22:51 Ответить
Срочно в топ новость! Уже и Цензор переходит на борщевой набор. Прогресс.
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03.06.2020 20:28 Ответить
До чого тут погода, якщо за цей рік ціни на все зросли? До цього ж, зарплати впали на 9%, пенсії вистачає лише на три склянки чаю від велюрових народних служек.
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03.06.2020 20:44 Ответить
Мне пофиг на подъем цен,а большинству нет.
Бойтесь ребята, осень это период обострений в Украине, не дразните людей и мы будем и дальше жить "мирно" не воюяя на Донбассе.
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03.06.2020 22:45 Ответить
так не сезон же. подешевеет
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03.06.2020 23:36 Ответить
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