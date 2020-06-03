Цены на фрукты и ягоды в Украине подскочили до исторического максимума, - Украинская плодоовощная ассоциация
Цены на основные фрукты и ягоды в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в этом году значительно выше, чем в 2019 году, наибольше подорожали земляника садовая, черешня и яблоко.
Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению на ее сайте, по состоянию на начало июня больше всего выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) - в среднем в 2,6 раза. Главная причина, по мнению специалистов УПОА, - влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, уничтожили значительную часть урожая.
"Поэтому предложение клубники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, что оттягивает сезон созревания ягоды", - пояснили в УПОА.
Кроме того, в ассоциации отметили, что снижение урожая земляники садовой и высокий уровень цен могут негативно на экспорте этой ягоды в замороженном виде.
"Скорее всего, предложение сырья для замораживания в этом году снизится. Кроме того, по нашим данным, "заморозчики" будут очень осторожно подходить к ценообразованию на свежую землянику садовую, поскольку на рынке и сейчас достаточно предложений продукции урожая 2019 года, а Египет и Марокко до сих пор продают остатки замороженной ягоды по низким ценам", - цитируется директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.
Почти так же резко, как и земляника, по данным УПОА, подорожали черешня и яблоко. Среди причин - гибель основной части урожая черешни в результате заморозков.
"Это и является главной причиной высоких цен на нее - этих фруктов просто слишком мало, купить черешню оптом не так уж и просто. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели", - указали в ассоциации.
В то же время, отмечают в УПОА, цены на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения их урожая в 2019 году.
"На сегодня запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко. Соответственно, цены на него высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, что способствует хорошему спросу на яблоко", - пояснили в ассоциации.
Цены на грушу за год выросли на 30-35% и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу, говорят в УПОА.
В то же время, по данным плодоовощной ассоциации, из импортных фруктов наименьше выросли цены на бананы. Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его наиболее доступным после яблока фруктом. Цены на лимон сейчас в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин - на 40%. Спрос на эти фрукты резко возрос в разгар пандемии коронавируса, поэтому цены на них также остаются достаточно высокими.
"Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании. К сожалению, сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков, урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикос в этом сезоне также не приходится", - сообщили в УПОА.
Уже сейчас на рынке начинает появляться первая жимолость. Правда, по информации ассоциации, цены на нее пока окончательно не сформировались, поскольку объемы предложения остаются весьма незначительными.
Через неделю на рынок должны начать поступать первые партии ранней голубики из южных регионов Украины. Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году должно компенсировать фактор снижения урожайности.
"Поэтому общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже прошлогодних", - подытожили в ассоциации.
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Це перемога,начало лета
А,да,яблоки 45-50
А насчет бабки всемеро дешевле - ты давно в селах не покупал ничего. Селяне прекрасно знают стоимость фтруктов в городе, из каждого села минимум 2-3 человека ездят в город продавать вишни-черешни, и дешевле селяне продавать не будут.
Получается что перевозчики и супермаркеты торгуют себе в убыток. Шедевр рашопропаганды.
Поедь по "забитым селам", попробуй найти там клубничку дешевую.
Я не бомж, но по 39 гривен я себе яблок как-то не куплю. Поеду после работы на 2 дня выходных к себе в село пол гектара земельки, из них 2 сотки клубники, начинает поспевать, будем есть пока не лопну. А там в августе-сентябре 10 соток виноградник что-то да поспеет. А кто сраки по морям каждый год полощут пусть покупают как лупят АТБ, Сильпо и прочие говносети.
И бананы ехали из Омэрики Южной, пошлину заплатили и все равно дешевле яблок, приехавших в АТБ из Зачепиловки и без пошлин.
Говорили, шо они не в кучах под навесом хранятся.
Говорили, шо гниют они там.
1) Наши яблоки хранятся точно так же в хранилищах, как и польские.
2) Польские яблоки чуть выше качеством, чем наши. По химикатам одинаково.
3) Цена на польские яблоки ниже, чем на наши. Наши производители просто оборзевшие.
4) Ну и более оборзевшие, чем производители - это торговые сети.
Про це йдеться в огляді https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MM-2020-05_ua.pdf?v=4 Національного банку.
Так, у квітні падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% (у порівнянні з 6,3% в березні). Водночас спад в промисловості заглибився до 16,2%.
"При цьому по областях вищий рівень захворюваності COVID-19 корелював з більш значним спадом промислового виробництва в регіоні, ймовірно, через більш суворе дотримання карантину і регіональні відмінності в структурі промисловості", - йдеться в огляді НБУ.
Вторинні ефекти від карантинних обмежень і низький споживчий попит поглибили спад у виробництві споживчих товарів, в тому числі харчових, а також зумовили стрімке падіння роздрібної торгівлі (до 14,9%).
У НБУ додали, що через карантин вперше в історії практично повністю припинилися пасажирські перевезення (падіння на 95,8%).
Спад в базових галузях, різке падіння обсягів імпорту і менші обсяги транзиту газу позначилися на погіршенні показників оптової торгівлі та вантажообігу.
Крім того тривало падіння в будівництві на тлі обмеженого бюджетного фінансування та скорочення попиту на житло через зростання невизначеності.
Картопелька (молода ) по 15 - 25 .петрушка .укроп ..кабаки ..Все у бабулек на базарі.
А полуниця почекає пару днів . Он тепло ..грибочки підуть
от в хмельницьку президент вже підтримав пропозицію довгострокових орендарів на продовження цієї оренди...без продажу
Морковка молодая 3,99 = 28 зл.
Огурцы грунтовые 7 зл. = 50 грн., правда тоже не ахти, есть и подвявшие и начинающие подгнивать.
Клубника была по 30 зл, сейчас возле Бедронки на раскладке 15 зл. = 105 грн./кг, в основном кислятина. Если хочешь сладкой надо ездить искать, цена может быть и до 20 зл.
Бойтесь ребята, осень это период обострений в Украине, не дразните людей и мы будем и дальше жить "мирно" не воюяя на Донбассе.