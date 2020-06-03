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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ возле Богдановки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ возле Богдановки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов попали украинские военнослужащие вблизи Богдановка.

Ответным огнем ВСУ вражеская активность была прекращена. Потери противника уточняются.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Итоги за прошлые сутки

2 июня вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды. Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку населенных пунктов Майорское, Павлополь, Марьинка, Богдановка, Старогнатовка, Новозвановка и Хутор Вильный.

По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения: тяжкое телесное повреждение, ограбление, 12 краж, 2 мошенничества, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами и 10 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 64 административных правонарушения.

Также читайте: За месяц на Донбассе ликвидировали 49 наемников РФ, - пресс-центр ОС

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 4 человека и одно транспортное средство. В обратном направлении линию разграничения пересекли 3 человека и 2 транспортных средства.

Автор: 

обстрел (26951) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Це ж саме в районі Петрівське- Богданівка відбулося ;розведення; військ...
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03.06.2020 18:18
+3
Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ біля Богданівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8215
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03.06.2020 18:37
+2
Ти хоч уявляєш скільки концтаборів треба побудувати, щоб розмістити все населення РФ?
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03.06.2020 18:19
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Пандемия по прогнозам ВОЗ пойдет на спад после 2026 года и поэтому всякие выборы президентов и парламентов следует отменить. Если до 2030 года просто прекратить стрелять то в Украине наступит мир без украинцев
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03.06.2020 18:14 Ответить
Слава яйцам.... вместо того шоб решать как вернуть потеряные территории наш дон кихот борится с ветряными мельницами.от военные молодцы храбрость и честь живет у них внутри.защитим країну від червоної нечісті,а там і в країні порядок подолаемо
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03.06.2020 18:15 Ответить
Потрібен Воєнний стан, як план Б. Бо план А зазнав повної поразки, терористи провалили всі переговори і не виконали жодних обіцянок і перейшли до активізації бойових дій. Викрадення українського військового має поставити жирну крапку в спробах домовитись з тими з ким домовитись неможливо в принципі - з російськими дикунами-терористами! Тільки повне знищення терористів, переговори можуть бути тільки по умовам капітуляції терористів і їх подальшому довічному перебуванню в концтаборі.
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03.06.2020 18:17 Ответить
Ти хоч уявляєш скільки концтаборів треба побудувати, щоб розмістити все населення РФ?
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03.06.2020 18:19 Ответить
Насправді відсоток тих хто приймав участь в війні проти України дуже невисокий, тому два три концтабора буде достатньо.
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03.06.2020 18:32 Ответить
Какой концлагерь.... в печку их.годувати ще їх усе життя.....
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03.06.2020 18:21 Ответить
Це ж саме в районі Петрівське- Богданівка відбулося ;розведення; військ...
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03.06.2020 18:18 Ответить
просто зеля близко отвел, щас дальше отведет и все норм будет
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03.06.2020 18:21 Ответить
"Наемники РФ"...хто їх найняв?
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03.06.2020 18:27 Ответить
Ответ точен в самом вопросе.
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03.06.2020 19:32 Ответить
Найманці РФ обстріляли з великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ біля Богданівки, втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8215
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03.06.2020 18:37 Ответить
Вопрос (и ответ) ядрено пророссийским элементам: разве украинцы, нанятые Россией убивать в Украине украинских граждан (а украинские военные также украинские в Украине граждане!), - не российские боевики? Это также ответ,- кто такие «мирные жители Донбасса».
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03.06.2020 19:03 Ответить
https://ukrmir.info/geroy-rossii-ramzan-kadyirov-rezhet-golovyi-russkim-soldatam/ скоро при зустрічі з будь-яким росіянином будуть виникати ось такі епізоди в голові
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03.06.2020 19:08 Ответить
 
 