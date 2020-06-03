Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ возле Богдановки, потерь нет, - пресс-центр ОС
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов попали украинские военнослужащие вблизи Богдановка.
Ответным огнем ВСУ вражеская активность была прекращена. Потери противника уточняются.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Итоги за прошлые сутки
2 июня вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды. Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку населенных пунктов Майорское, Павлополь, Марьинка, Богдановка, Старогнатовка, Новозвановка и Хутор Вильный.
По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.
За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения: тяжкое телесное повреждение, ограбление, 12 краж, 2 мошенничества, 2 факта незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами и 10 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлено 64 административных правонарушения.
Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 4 человека и одно транспортное средство. В обратном направлении линию разграничения пересекли 3 человека и 2 транспортных средства.
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