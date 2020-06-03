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Новости Вступительная кампания
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ВНО в Киеве состоится, но рекомендуем принимать участие в нем только тем, кто собирается поступать в вузы, - КГГА

ВНО в Киеве состоится, но рекомендуем принимать участие в нем только тем, кто собирается поступать в вузы, - КГГА

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киеве состоится, но участие могут принять только те, кому оно необходимо для поступления в украинские вузы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на и.о. первого заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.

"Внешнее независимое оценивание в столице состоится! Мы предлагаем в условиях карантина дать возможность принять участие в тестировании тем, кому оно нужно для поступления в украинские вузы! Остальные выпускники при необходимости будет иметь возможность пройти ВНО в любой следующий год", - написал Мондриевский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что главной целью этого решения является предотвращение вспышки пандемии в Киеве. Несмотря на то, что участники тестирования будут максимально защищены от риска заболевания благодаря контролю состояния здоровья и мерам по дезинфекции, карантин еще продолжается и угроза полностью не устранена.

"Предложение столичных специалистов - это предложение для всей страны. Вводя карантин, мы остановили распространение коронавируса и имеем и впредь делать все возможное для нашей с вами безопасности. Наша позиция соответствует требованиям закона и времени, в котором мы с вами сейчас живем", - заявил Мондриевский.

Как сообщалось, ВНО в Украине пройдет с 25 июня по 17 июля, пробное - 15 и 17 июня. Дополнительная сессия ВНО запланирована на 24 июля - 10 августа.

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что ВНО в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. При этом формат и процедура его проведения в 2020 году не изменятся. Все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.

По правилам при сдаче ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей. Также без изменений останутся количество тестов и их содержание.

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вступительная кампания (288) Киев (25484) тестирование (496)


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А те, кто не собирается поступать - не теряйте время и бегом на клубнику.
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03.06.2020 18:29 Ответить
Туди і з дипломом і без нього пряма дорога.
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03.06.2020 18:54 Ответить
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03.06.2020 19:03 Ответить
я не знаю для чего ВНО если не идти в ВУЗ, но результаты сдачи тех же экзаменов год спустя будут куда хуже
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03.06.2020 18:55 Ответить
В принципі цілком притомна ініціатива, коли хтось у нас влаштовується на роботу у нього не дивляться на оцінки зі школи, не дивляться навіть на наявність дипломів вищих учбових закладів і їхні оцінки. У нас система освіти дискредитована. Зазвичай дивляться на попереднє місто роботи та як людина виконує тестові завдання. Тож немає потреби зайвий раз няпрягати випускників шкіл якщо вони не планують навчання далі.
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03.06.2020 19:20 Ответить
 
 