Украинцы участвуют в тираже на $378 миллионов в лотерее США в пятницу вечером

9, 20, 23, 26, 29 и "Мегабол" 8. Эти номера могли в одночасье превратить кого-то в мультимиллионера… но их никому не удалось угадать. Поэтому первый приз популярной американской лотереи "Мега Миллионы" (Mega Millions) вновь аккумулировал, и в ближайшую пятницу, 5 июня, составит уже 378 млн долларов.

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире на сегодняшний день. Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу 5 июня, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $378 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 9, 20, 23, 26, 29 и "мегабол" 8. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 357 миллионов долларов.

Тем не менее, трое участников сумели угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победители забрали домой утешительный приз в $1 миллион каждый!

Еще 45 (!) победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $10,000 каждый! К слову, 8 из них выбрали опцию "мегаплайер", благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получили на руки $30,000 вместо $10,000!

В общей сложности, по результатам тиража в минувший вторник было зарегистрировано 581,365 выигравших билета.

Так что же надо сделать, чтобы сыграть за джекпот в $378 млн из Украины?

Процесс покупки билета очень прост, и занимает считанные минуты:

Создайте учетную запись на сайте theLotter. Выберите лотерею Mega Millions из 45 доступных на сайте лотерей. Отметьте на форме ваши любимые номера, или доверьтесь фортуне, нажав на кнопку "Авто-выбор". Выберите количество полей, которые вы хотите заполнить, или увеличьте свои шансы на выигрыш с систематической формой или вступив в синдикат. Подтвердите покупку билета.

Вот и все! Все что вам нужно сделать после этого, это дождаться результатов!

Что происходит, когда вы выигрываете?

Когда вы выигрываете приз на сайте theLotter, вы получаете полную сумму выигрыша (после вычета налогов). theLotter никогда не возьмет процент с приза – оплата услуг theLotter осуществляется за счет немного более дорогой цене билета. Небольшие выигрыши будут переведены на ваш баланс на сайте; вы сможете в любое время их вывести, или использовать их для дальнейшей игры в лотереи. Если вам повезет выиграть джекпот или другой крупный приз, вам, возможно, придется поехать в Соединенные Штаты, чтобы получить деньги лично. В таком случае theLotter поможет вам решить организационные вопросы.

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