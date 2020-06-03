Театр абсурда: адвокаты Порошенко рассказали, как ГБР "слепила" "дело картин" на основе Википедии

Так называемое "дело о картинах", по которой силовики из ГБР незаконно штурмовали Музей Гончара, сфабриковано на основе публикации на сайте Гордона, а в качестве доказательств следователи ГБР использовали информацию из Википедии. Это стало известно после того, как адвокаты пятого Президента Петра Порошенко получили документы из суда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "ЕС".

О деталях они сообщили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". Как известно, Печерский суд признал силовой захват музея незаконным. Адвокаты отметили, что к сфабрикованному делу имеет непосредственное отношение генпрокурор Ирина Венедиктова, которая на момент возбуждения производства возглавляла ГБР, заместитель директора ГБР Соколов, а также первый заместитель, бывший адвокат Януковича Бабиков, которые согласно закону не имеют права вмешиваться в следствие.

"Получены документы из суда, из которых стало понятно, откуда взялась дело о 43 картинах и как было принято решение ломать двери музея Гончара. Дело образовалось в конце февраля на основании прошлогодней публикации на сайте Гордон. Рапорт по этому поводу писал нынешний глава ГБР Соколов на имя тогдашнего главы ГБР Венедиктов, которая с тех пор пересела в кресло Генпрокурора. Там говорилось о том, что публикация Гордона дает достаточно оснований считать, что было совершено преступление", - комментирует документы ГБР адвокат Илья Новиков.

"Следствие проводилось очень по-современному - оно проводилось в Википедии. Был составлен протокол осмотра следователем сайта, из которого следует, что на сайте Википедии указано, что Петр Порошенко ранее был Президентом Украины, сейчас является народным депутатом Украины. И эта важная для следствия информация была зафиксирована в материалах уголовного дела", - иронизирует Новиков.

"После этого в день, когда ломали двери музея, оперативный отдел ГБР составил служебную записку, фактически ГБР само по себе написало записку о том, что по имеющейся оперативной информации, исходя из поведения людей, в собственности которых находятся картины, то есть директора музея, эти картины планируют уничтожить. Как вещественное доказательство по делу. И для того, чтобы этого не допустить, была устроена эта акция, которую вы все видели", - напомнил Новиков о штурме Музея Гончара, который транслировался в прямом эфире.

"Мы уже говорили о том, что даже Печерский суд признал эти действия незаконными. Сейчас мы понимаем, почему это произошло. Потому что даже в рамках того, что было предоставлено суду, эти натяжки не проходят", - резюмирует Новиков.

Адвокаты обратили внимание на то, что ГБР силой врывался в музей Гончара на основании предположений, руководство Музея может уничтожить картины, а затем ГБР передало эти картины на хранение том же руководству Музея Гончара.

"Целый уполномоченный ГБР делает вывод, что есть достаточные основания полагать, что возможно уничтожение имущества. То есть у него есть достаточные основания полагать, что руководство Музея Гончара желает уничтожить 43 картины всемирно известных художников стоимостью, как они сами сказали, бешеную кучу миллионов долларов. Именно эти лживые несколько строк были положены следователем Дощенко в основу для организации взлома дверей, захвата музея и проведения незаконного обыска в помещении Музея Гончара. Как мы видим, никакой необходимости спасения имущества не было. Это доказывает также и то, что картины оставались на месте и были переданы на хранение музея, которой за несколько часов до того подозревали в намерениях уничтожить эти картины", - указывает Головань на абсурдность этой истории.

Илья Новиков отметил, что налогоплательщики только в этом году профинансировали ГБР на сумму полтора миллиарда гривен, а его следователи "клепают" дела из Википедии. "Эта ситуация и смешная и одновременно грустная. Смешная, потому что понятно, что так уголовные дела не расследуются. Если вы ведете следствие в Википедии, что вам мешает проводить допросы в ТикТок. Качество вашей работы от этого не упадет. Но на самом деле все достаточно серьезно. Видимо, когда президент Зеленский на своей пресс конференции говорил о приключениях и приговорах, которые он уверен, будут - он имел в виду нечто подобное. Ему несомненно докладывали о работе, которая проводится. Мы не знаем, докладывали ему, что работа проводится в Википедии. Возможно, он в курсе, возможно, он считает, что это нормально. И то, что президент Зеленский уже от своего имени рассказывал и делал прогнозы, то речь шла именно об этом ", - показывает Новиков копии протоколов об изучении Википедии.

Адвокат Игорь Головань, который продемонстрировал аудиозапись так называемого "обыска" музея Гончара, отметил, что следственная группа ГБР неоднократно нарушила законодательство и это оспаривается в соответствующем порядке. "Уже обжаловано бездействие правоохранительных органов по регистрации уголовного производства в отношении препятствования деятельности народных депутатов", - отметил Головань.

"Нами подано также 5 заявлений об уголовном правонарушении в отношении действий, которые поступили, а именно злоупотребление своим служебным положением, незаконное проникновение во владения лица, служебный подлог, то есть внесение заведомо ложных сведений в официальный документ, имеется в виду протокол обыска и другие документы досудебного расследования . Еще два заявления нами подано относительно препятствования деятельности депутатов и журналистов. Мы сделаем все возможное и добьемся, чтобы все те, кто участвовал в этом действе, были привлечены к предусмотренной законом ответственности. Еще раз подчеркиваю, непосредственное руководство всеми этими историями осуществлялось лично Генеральным прокурором Венедиктов ", - убежден Головань.

"Эти действия ГБР и это сфабрикованное дело по Музею Гончара, на мой взгляд, является квинтэссенцией сфабрикованного Зеленским непрофессионального управления государством. И все это выглядело бы смешно, чтобы не было так грустно, потому что рапорт пишет Соколов, санкцию на этот рапорт дает "на 300 процентов свой" генеральный прокурор Венедиктова, на тот момент управляющая ГБР, исполнителем назначается адвокат Януковича Бабиков. Вместо того, чтобы расследовать кражу 2700 вагонов с зерном почти 800 млн. гривен, вместо того, чтобы расследовать лоббизм команды Зеленского в табачной сфере, через который государство потеряло более 3 млрд. грн. Вместо того, чтобы расследовать многомиллиардные кражи в налоговой и таможни в правительстве Зеленского, о которых заявил Уманский. Вместо того, чтобы расследовать бешеную коррупцию сегодняшнюю, которая происходит в энергетике -вместо этого у нас 10 следователей и около 20 спецназовцев незаконно штурмуют национальный музей Гончара без решения суда. И на основании Википедии. Все это доказывает, что и эта, и другие сфабрикованные дела носят сугубо политический характер и является преследованием оппозиции ", - отметил сопредседатель фракции" Европейская Солидарность "Артур Герасимов.

"Если сегодня на этот беспредел закрывать глаза, завтра они так же незаконно без решений судов, без документов, без всяких оснований станут ломиться в офисы любой компании, ломиться в жилье любого из наших граждан. Мы дали шанс ГБР и требовали от них извиниться перед национальным музеем Гончара и его директором. Вместо того ГБР установило незаконную слежку за музеем и его руководством, а после этого у них еще хватило наглости заявлять, что штурма не было. Препятствования народным депутатам не было, избиения журналистов не было, вся страна видела, весь мир видел, все украинские журналисты видели, ГБР не видело. И цинично врет. Мы идентифицировали почти всех кто принимал в этом участие. И мы, действительно, будем добиваться, чтобы все кто принимал в этом участие были привлечены к ответственности", - сообщил Артур Герасимов.

"Штурм Национального музея - это мировой позор, а также еще один сигнал того, что власть веера под тотальный контроль правоохранительные органы с целью преследования оппозиции. Уважаемая власть, перестаньте позорить страну на весь мир. Перестаньте строить и закреплять в Украине тоталитарное государство. Владимир Александрович, может хватит? ", - отметил Герасимов.





