Расправа над Майданом 2.0. Как люди Коломойского и Медведчука хотят наказать майдановцев. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналиста Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как ОПЗЖ и олигарх Игорь Коломойский переписывают историю Евромайдана.

К вечеру 2 июня полсотни нардепов оспорили в Конституционном Суде амнистию участникам Евромайдана. По мнению ОПЗЖ и их приспешников, закон сформировал в обществе "впечатление о дозволенности безнаказанно совершать преступления".

Среди подписантов - люди, которым явно не понравился разворот от России, например, Виктор Медведчук, Наталья Королевская с мужем, брат и сестра Левочкины и Нестор Шуфрич (его, напомним, Святослав Вакарчук спас от избиения протестующими). Есть и трое "слуг народа" - Александр Дубинский, Антон Поляков и Анна Скороход, такие себе представители интересов Коломойского в парламенте.

В 2014-м бело-синие бежали из страны, а сейчас возродились как фениксы из пепла. Как так получилось? Кто помог им удержаться на плаву и не оказаться в тюрьме? И что получит за это взамен? Еще интереснее - как такой нескрываемый союз Коломойского и ОПЗЖ ударит по позициям Владимира Зеленского? И при чем здесь местные выборы, которые должны состояться уже этой осенью?

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