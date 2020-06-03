Расправа над Майданом 2.0. Как люди Коломойского и Медведчука хотят наказать майдановцев. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" журналиста Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как ОПЗЖ и олигарх Игорь Коломойский переписывают историю Евромайдана.
К вечеру 2 июня полсотни нардепов оспорили в Конституционном Суде амнистию участникам Евромайдана. По мнению ОПЗЖ и их приспешников, закон сформировал в обществе "впечатление о дозволенности безнаказанно совершать преступления".
Среди подписантов - люди, которым явно не понравился разворот от России, например, Виктор Медведчук, Наталья Королевская с мужем, брат и сестра Левочкины и Нестор Шуфрич (его, напомним, Святослав Вакарчук спас от избиения протестующими). Есть и трое "слуг народа" - Александр Дубинский, Антон Поляков и Анна Скороход, такие себе представители интересов Коломойского в парламенте.
В 2014-м бело-синие бежали из страны, а сейчас возродились как фениксы из пепла. Как так получилось? Кто помог им удержаться на плаву и не оказаться в тюрьме? И что получит за это взамен? Еще интереснее - как такой нескрываемый союз Коломойского и ОПЗЖ ударит по позициям Владимира Зеленского? И при чем здесь местные выборы, которые должны состояться уже этой осенью?
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Всі твої ригівські блазні сидять по мацквах та ростовах. Ми ж все чекаємо, поки і ви, підригівські квакушки до них переїдете.
Для того, щоб з тобою хоч виникло бажання спілкуватись - українську вчи, "опзж"опник.
Чи мама забороняє? ))))))
Але це не заважає тобі драти горлянку тут за відвертого ворога країни, яким насправді виявився каломойський. Злиття бєнємойського з мертвечуком - то закономірне та послідовне явище для людини, яка ніколи не вболівала за Україну, а лише за власні статки та вплив.
Буковель - жемчужина, за которую не стыдно и перед европейскими туристами - проект Бени, отжат уже или нет не знаю
Приват банк - самый продвинутый и современный банк Украины. Терминалы и банкоматы на каждом углу, масса отделений, приложения для бизнеса и физ лиц - проект Бени, который отжал новый президент Порошенко, который потом соснул (надеюсь аналогию прослеживаешь)
Является ли Коломойский зажравшимся олигархом, который много кому шею перекусил для достижения своих целей - да. Но он свои бабки не по кацапстану или Липецку прятал, а вкладывал в бизнес проекты именно Украины, обеспечивая украинцев сотнями тысяч рабочих мест.
Коломойский и регионалы?? даже не смешно, высосано из пальца.
Повторю тебе последний раз. Прежде чем делать выводы, научись анализировать информацию своей бошкой.
Віра - абсолютно абстрактное понятие. Кто-то верит в Бога, кто-то в человечество, семью, любовь, детей, что-то светлое. Кто-то не верит ни во что. Веру не возможно забрать или подарить, а значит такие политические лозунги сплошная пустышка для лохов
Мова - в Украине за все время независимости постоянно пытались столкнуть лбами запад и восток по языковому вопросу. Делалось это преднамеренно и особо не обделенные интелектом на это велись. Но абсолютно в любом городе можно встретить и украиноязычные и русскоговорящие семьи. Причем в моей семье на половину и так и так. Мову невозможно не возможно забрать или подарить, а значит такие политические лозунги сплошная пустышка для лохов
Томос - указ о церковном устройстве. Возвращаемся к пункту Віра. У кого был вера, так и осталась. У кого ее небыло, так и не появилась. Т.е. эта бумажка абсолютно ни на что не повлияла. Кроме дополнительных очков хайпа.
А теперь сравни это с реформы: судебной системы, правоохранительных органов, медицины, местного самоуправелния, и т.д. и т.п. И скажи мне украинцы ждали "мову, віру і Томос"? А еще соевые удивляются почему 4%
Сходив в поліцянти і вважаєш свій борг батьківщині "віддав" ?
Дивні заяви від ригівського шанувальника про людину, яку ти зовсім не знаєш)). Але на таких як ти я не зважаю. В мене на таких як ти імунітет, вже давно.
))))))))))))))))))))))
Заявление разумкова про закон о языках не гос. измена? Сам дубинский, не гос измена? Заявление Кулебы вчерашнее, это что? Сивоха в совете это как? И вы еще говорите "а порох"? Что порох? Поставил конкретно слабый закон о языках, который вы уже сломать мечтаете в пользу руссификации? Не в пользу Украины, а в пользу кому угодно, но только не Украины, а порох виноват. Да он виноват и виноват он в том, что договаривался, тем самым допуская до власти рыгов , а не молча ликвидировал их и твоих друзей типа руSSкого фашиста шария.
Пис, а хто був винний у 2010-му, коли ми отримали не клоуна а зека??
Є таке класне прислів"я, поганому танцюристу, або яйця заважають, або сорочка задовга. Не порох винний у виборі у 2019-му клоуна. Винні оті "виборці", які на ранок після Майдану хотіли вже прокинутись у Швейцарії.