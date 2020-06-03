Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет"
Президент США Дональд Трамп, несмотря на критику со стороны ряда союзников относительно инициативы пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7, продолжает настаивать на этом.
Об этом глава Белого дома заявил в среду в радиоинтервью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вопрос не в том, что он (президент РФ - ред.) сделал, - это вопрос здравого смысла. Мы G7, но его (Путина - ред.) там нет. Половина встреч посвящена России, а его там нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, заслуживает президент РФ на принятие в группу мировых лидеров.
В этом же контексте Трамп отметил, что Путин недавно привлекался к совместным усилиям по урегулированию нефтяного кризиса. Кроме того, по мнению президента США, было бы проще договориться с Россией по новому договору о ядерном сдерживании, если бы Путин присутствовал на встрече лидеров государств.
Напоминаем, Трамп 30 мая заявил, что как президент председательствующей в G7 страны намерено провести саммит лидеров "Большой семерки" в сентябре и пригласить на него Россию. Канада, Великобритания, Германия и ЕС высказались против такой инициативы.
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видат реально у лысого деда компромат на деда зарослого
это еще вопрос кто именно нижайший
жаль Сралин не бомбанул их - знали бы ЧТО взрастили
ну щас Путин напр. ударит по Варшаве и шо? как всегда - сопли в кулак, кулак в штаны, штаны в химчистку
Тоді скоріше знайдуть спільну мову.
нарушал всяческие договоры,давая всем понять,что ему никто не указ,а Донни всё твердит какой хороший парень Валодья.Ну как тут не поверишь компромат на Трампа который якобы имеется у *****?
P.S. своими догадками вы разобьёте сердце Мелании
Или он действительно симпатик путина?
Хочет стать анпиратором, как дед пуйло???
Тогда уж точно всей планете станет лучше, и даже всей галактике, а особенно нектумаксиму.
😛😛😛😛😛😛😛
https://www.dp.ru/a/2019/04/28/Patriarh_Kirill_osvjatil_i Патриарх Кирилл освятил икону Путина для храма