РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13100 посетителей онлайн
Новости
4 299 88

Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет"

Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7:

Президент США Дональд Трамп, несмотря на критику со стороны ряда союзников относительно инициативы пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G7, продолжает настаивать на этом.

Об этом глава Белого дома заявил в среду в радиоинтервью, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос не в том, что он (президент РФ - ред.) сделал, - это вопрос здравого смысла. Мы G7, но его (Путина - ред.) там нет. Половина встреч посвящена России, а его там нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, заслуживает президент РФ на принятие в группу мировых лидеров.

В этом же контексте Трамп отметил, что Путин недавно привлекался к совместным усилиям по урегулированию нефтяного кризиса. Кроме того, по мнению президента США, было бы проще договориться с Россией по новому договору о ядерном сдерживании, если бы Путин присутствовал на встрече лидеров государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп решил перенести саммит G7 на осень и хочет пригласить на него Россию

Напоминаем, Трамп 30 мая заявил, что как президент председательствующей в G7 страны намерено провести саммит лидеров "Большой семерки" в сентябре и пригласить на него Россию. Канада, Великобритания, Германия и ЕС высказались против такой инициативы.

Автор: 

G7 (833) путин владимир (31217) россия (95388) Трамп Дональд (5113)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
разбомбил бы Путин Сиэтл, так Трамп бы вообще обосрался от похвал гному
видат реально у лысого деда компромат на деда зарослого
показать весь комментарий
03.06.2020 19:26
+18
Рыжая Тварь. Во время Второй мировой тоже все встречи посвещались господину Гитлеру, только почему тогда его не приглашали?
показать весь комментарий
03.06.2020 19:31
+11
Трампушка хочет что бы Пыня привселюдно ему по губам поводил.Сколько раз ***** демонстративно
нарушал всяческие договоры,давая всем понять,что ему никто не указ,а Донни всё твердит какой хороший парень Валодья.Ну как тут не поверишь компромат на Трампа который якобы имеется у *****?
показать весь комментарий
03.06.2020 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
разбомбил бы Путин Сиэтл, так Трамп бы вообще обосрался от похвал гному
видат реально у лысого деда компромат на деда зарослого
показать весь комментарий
03.06.2020 19:26 Ответить
нижайше пригласить соизволил
показать весь комментарий
03.06.2020 19:59 Ответить
https://defence-line.org/2020/06/budenovka-mistera-trampa/

это еще вопрос кто именно нижайший
показать весь комментарий
03.06.2020 20:44 Ответить
шо б ты понимал - каждое публичное Его слово(а их не так уж и много) мгновенно транслируется ведущими мировыми СМИ(правда, под разными соусами) против правды не попрёшь, даже всемогущий модераст пред ней бессилен
показать весь комментарий
03.06.2020 21:14 Ответить
ему по видимому побоку, раз несет такое
показать весь комментарий
03.06.2020 21:51 Ответить
Трамп собирает коалицию против Китая .хочет денег струсить и кацапы ему просто необходимы .
показать весь комментарий
03.06.2020 22:59 Ответить
если бы кацапы были в южной америке, а не в соседях Китая, тогда возможно. Путин так и на бутылку может сесть, подгадь он Китаю.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:52 Ответить
Точно... А кто нибудь сказал "патлатому деду", что ВСЕ встречи Рузвельта, Черчиля и Сталина были "о Гитлере", но последнего там не было... Как-то обошлись...
показать весь комментарий
04.06.2020 18:52 Ответить
и теперь мямлят после многочисленных хим-био и т.д. атак на них - Пусин хороший парень.
жаль Сралин не бомбанул их - знали бы ЧТО взрастили
ну щас Путин напр. ударит по Варшаве и шо? как всегда - сопли в кулак, кулак в штаны, штаны в химчистку
показать весь комментарий
07.06.2020 14:36 Ответить
ой, дурак
показать весь комментарий
03.06.2020 19:28 Ответить
Если бы Трампу доложили, что Antifa, которая, по его же мнению, причастна к организации этого хаоса в США, начиналась как спецоперация фсб еще в 2004 году и действовала в Украине, пытаясь организовать террор против националистических украинских организаций, он бы подумал перед тем как ляпнуть очередную дурь. Кто постарше помнит эти надписи Antifa на стенах одесских домов. Помнят как был убит паренек на проспекте Мира.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:43 Ответить
Схоже шо буде Ж 2,Ху"ло та Трамп.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:28 Ответить
не шути так: g2 - это зе+бе(с) "олл райтс резервед"
показать весь комментарий
03.06.2020 19:41 Ответить
Пусть Мелания для "дорогого гостя" еще танец живота спляшет.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:28 Ответить
Трамп членоголовый просто, он думает, что неправильно обсуждать дела ***** без путина
показать весь комментарий
03.06.2020 19:29 Ответить
Рыжая Тварь. Во время Второй мировой тоже все встречи посвещались господину Гитлеру, только почему тогда его не приглашали?
показать весь комментарий
03.06.2020 19:31 Ответить
Все вірно - суперники мають контактувати між собою.
Тоді скоріше знайдуть спільну мову.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:32 Ответить
Трампушка хочет что бы Пыня привселюдно ему по губам поводил.Сколько раз ***** демонстративно
нарушал всяческие договоры,давая всем понять,что ему никто не указ,а Донни всё твердит какой хороший парень Валодья.Ну как тут не поверишь компромат на Трампа который якобы имеется у *****?
показать весь комментарий
03.06.2020 19:33 Ответить
Сволочь! Рыжий бабуин никак не может отказаться от контактов с путлером. Необъяснимое логикой и здравым смыслом тяготение. Когда-нибудь мы узнаем, ЧТО за этим стоит...
показать весь комментарий
03.06.2020 19:34 Ответить
что тут необъяснимого, какой в заднице компромат, КИТАЙ - вот весь "компромат", рыжий не знает что делать с Китаем, мечта идиота дружить с пуйлом против Китая, кстати абамка желал того же, вспомним "перезагрузку", но китайцы даже если заподозрят парашку в дружбе с США сразу же пойдут освобождать братьев ордынцев от пиндосов, как ордынцы Украину, во общем "Сибир наш" и дальше по сценарию, мало того что у них самих башни нет, так ещё и ручной Ын есть с ядерными боеголовками.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:51 Ответить
Много версий ходит. И ваша среди них... Но что-то мне подсказывает, что у Трампа к Путину нечто личное... Чем-то повязаны и крепко...
показать весь комментарий
03.06.2020 21:03 Ответить
не обижайтесь, но женщины всегда охотней верят в нечто личное
P.S. своими догадками вы разобьёте сердце Мелании
показать весь комментарий
03.06.2020 21:45 Ответить
росія не виконує тих договорів що підписала, а Трамп хоче запросити путіна щоб що ?... Підписати якийсь договір ?... А взагалі "цензор" почав мене банити, то йдіть і ви собі лісом.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:34 Ответить
"Простота, хуже воровства"...
Или он действительно симпатик путина?
показать весь комментарий
03.06.2020 19:36 Ответить
А вы еще сомневаетесь?
показать весь комментарий
03.06.2020 19:38 Ответить
Не знаю. Много сделано против РФ в его каденцию. Обаме и не снилось, только бла-бла-бла было. А при Трампе- РФ реально страдает.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:41 Ответить
Не его заслуга! Скорее, вопреки усилиям рыжего...
показать весь комментарий
03.06.2020 20:11 Ответить
Есть факты. Домыслы всегда хуже, чем факты.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:15 Ответить
Именно о фактах и идет речь. Все санкции, наложенные на РФ еще при Обаме после событий 2014 года в Украине, Трамп не хотел продлевать. Напротив, долдонил, что надо сотрудничать. Только давление Конгресса и ближайшего круга силовиков (которых он уволил одного за другим в первые месяцы своего президентства) заставили его это сделать. Он подписал. Помните, он показал этот указ со своей подписью и сказал: я не хотел этого делать! Эти слова были обращены путену. А его скандальные заявления в первые годы в отношении Крыма, русского населения там и пр.?! Выделение военной помощи - тоже заслуга Конресса. И всё остальное... До недавнего времени Трамп был занят грозящим ему импичментом и между делом налаживанием "сотрудничества" с мировыми изгоями Ыном и Путиным. Ближайшее окружение держали его за руки фигурально говоря от токсичного сближения с русфюрером... Надеюсь, что в ноябре американцы с треском прокатят его на выборах. И он пойдет под суд. А над ним висят несколько уголовных дел...
показать весь комментарий
03.06.2020 20:35 Ответить
Если бы я верил таким россказням, я бы, скорей всего, был бы "порохоботом". Но я люблю не заявления "в первые годы", а конкретные действия, потом результаты, т.е. "факты" и по существу! Но вы меня не поймете- вы точно "порохобот", т.к. видно, что романтик. Я угадал? (знак вопроса, точно здесь лишний)
показать весь комментарий
03.06.2020 20:50 Ответить
Я не "порохобот"... Никаким образом не связана с Украиной. Живу в Литве. Отсюда наблюдаю, как бесчинствуют "реваншисты", захватившие власть. Это предатели и государственные преступники. И Зебобик в первую очередь - лживая и продажная мразь!
показать весь комментарий
03.06.2020 21:01 Ответить
Ок. Я уверен, что Зебобик только продолжатель политики Пети. Все эти "дела"против пети в ГБР-цирк для лохов! Зе. как и По это два брата близнеца и вредителя для народа Украины. Народ всё это понимает, но Зе в своё время обманул население своими роликами на популярных лозунгах, о том как он пошлёт нах. МВФ. А они(МВФ) его прижали, как и петю в своё время. Но зе разозлил огромную массу людей, а петя предал только небольшую часть населения. В этом есть разница и она огромна. Поэтому зе уже пора.
показать весь комментарий
03.06.2020 21:13 Ответить
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 5087
показать весь комментарий
03.06.2020 21:32 Ответить
судя по всему, даже по здешним коментаторам, его сделают победителем чернож*пых погромщиков, защитником цивилизации, президентом всего мира во общем ****** II а демократы будут организаторами погромов, дай бог что бы это было не так!
показать весь комментарий
03.06.2020 21:26 Ответить
Предвыборная кампания, такое дело. Тут "некто максим" целый день на говно исходит поливая демократв и вылизывая трампушку.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:06 Ответить
Трамп хороший человек, но Путин этим воспользуется и обманет Трампа.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:37 Ответить
Прямо "букет одуванчиков"
показать весь комментарий
03.06.2020 19:39 Ответить
Трамп делает в Америке хорошее дело. Если он добьётся своего - вся планета почувствует улучшение.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:09 Ответить
Божья роса
показать весь комментарий
03.06.2020 20:16 Ответить
И чего же своего он добивается???
Хочет стать анпиратором, как дед пуйло???
Тогда уж точно всей планете станет лучше, и даже всей галактике, а особенно нектумаксиму.
😛😛😛😛😛😛😛
показать весь комментарий
03.06.2020 22:02 Ответить
Опять какие-то тупые сравнения, пропагандистские клише и идиотские смихуёчки. О чём с тобой говорить?
показать весь комментарий
03.06.2020 22:32 Ответить
Скоро в аду с ним встретитесь.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:38 Ответить
Он занят! Едет улучшать отношения с Вануату!
показать весь комментарий
03.06.2020 19:39 Ответить
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 8805
показать весь комментарий
03.06.2020 19:44 Ответить
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 4285
показать весь комментарий
03.06.2020 19:46 Ответить
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 2525Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 594
показать весь комментарий
03.06.2020 19:46 Ответить
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 2508
показать весь комментарий
03.06.2020 19:47 Ответить
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 2199
показать весь комментарий
03.06.2020 19:50 Ответить
А может он хочет привселюдно опустить путина?
показать весь комментарий
03.06.2020 19:55 Ответить
Чому президент США Трамп ходить без маски? Чому вчора його показували з купою охорони,і ні на кому маски? Чому сьогодні він і все вище військове керівництво було без масок? Якщо він нарцис і ще й мільярдер,то він точно любить своє життя.А ще якщо він агент *****,то він повинен був також одягнути біологічний костюм показово.Чому саме лівак Байден показово ходить в масці? Чому республіканці ходять без масок,а саме демократи в масках.Всі говорять за Око Овертона,а як видно на це самі повелись.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:55 Ответить
Путин велик
показать весь комментарий
03.06.2020 19:57 Ответить
https://censor.net/user/410710,откуда ты вылезло? даже дети знают.что в Украине стало неприлично писать путин,порялочные люди пишут ***** !
показать весь комментарий
03.06.2020 21:48 Ответить
Писать такую мерзость христианину ни к лицу ну если Вы без этого не можете то и будьте Х***лом!
показать весь комментарий
04.06.2020 17:38 Ответить
а создавать кумира из *****,слуги сатаны, и писать с него иконы ,это разве не мерзость настоящему христианину?
Трамп не відмовився від ідеї запросити Путіна на саміт G7: "Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає" - Цензор.НЕТ 9863
показать весь комментарий
05.06.2020 14:10 Ответить
а как такое укладывается в вашем "православном" мозгу?

https://www.dp.ru/a/2019/04/28/Patriarh_Kirill_osvjatil_i Патриарх Кирилл освятил икону Путина для храма
показать весь комментарий
05.06.2020 14:16 Ответить
Кому ще не зрозуміло - трамп це агент кремля, завдання якого знищити США зсередини, зруйнувати зовнішню та внутрішню політику, економіку та сприяти всіляко зміні світового порядку і як наслідок занурити світ в чорні часи хаосу.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:58 Ответить
Ну й коментарі.В нас думають,що так як в нас,президент США це цар.Йому це радять радники.Чи може всіх московити купили? В ***** грошей не вистачить,що підкупити всіх радників.Ви самі звеличуєте Московію і *****.І робите з нього всесвітнього лідера.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:01 Ответить
Трамп обосрался везде, где только можно, по-этому кремлю нужно срочно спасать старого рыжего пердуна.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:08 Ответить
А Украину там будут обсуждать? Может и бубочку пригласить? А сев.корею небось тоже будут упоминать, пончика тоже приглашайте. А то рыжий чубчик несправедлив к остальным "обсуждаемым"
показать весь комментарий
03.06.2020 20:24 Ответить
Трамп бізнесмен, принципи відсутні. Ворогів, як і друзів неіснує. Є тільки конкуренти, або партнери.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:28 Ответить
Ну мог бы хотя бы в режиме "видеоконференс" чтобы не контачиться
показать весь комментарий
03.06.2020 20:31 Ответить
картинки какие то идиотские,люди публикуют,Путин большой,Трамп боты чистит,просто Трамп на крючке у *****,но он такая рыба,что утащил нахер рыбака и потопит.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:30 Ответить
Может он и большая рыба , но какая то - дохлая . . Кацапня на своём ТВ крутит ролики про то как они превращают США в ядерный пепел , а этот рыжий клоун продолжает ходить перед кацапским х.йлом на цырлах .
показать весь комментарий
03.06.2020 21:12 Ответить
Не его там нет. Правильно....ИХ!!! там нет. Вы вообще о каком росте говорите и какое лицо, из семнадцати доступных, обсуждаете?
показать весь комментарий
03.06.2020 20:36 Ответить
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 8760
показать весь комментарий
03.06.2020 20:37 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2020 21:06 Ответить
Ну що, розвиднилось? Коли я писав, після вибрання Трампа, що це агент впливу *****, ніхто не вірив.
показать весь комментарий
03.06.2020 20:42 Ответить
Донни, Донни... Дождись осени,когда тебя сменит на посту президента другой политик и едь лобызаться со своим кентом. Если ты ему будешь нужен тогда, в чем есть сомнение...
показать весь комментарий
03.06.2020 20:49 Ответить
Трамп не отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7: "Половина встреч посвящена России, а его там нет" - Цензор.НЕТ 7632
показать весь комментарий
03.06.2020 20:54 Ответить
Кажеш, "Половина встреч посвящена России"??? Так чому Україну не запросити? Адже ця половина стосується російько-українької війни і окупації касапами території України!
показать весь комментарий
03.06.2020 21:07 Ответить
Впечатление такое, что трамп завидует бесу путлеру, завидует его безграничной власти, поскольку натура авантюристическая, далеко не интеллектуал, но толпе он нравится.
показать весь комментарий
03.06.2020 21:19 Ответить
Вот пошлёт приглашение и сразу же беспорядки и волнениния на улицах городов Америки прекратяться. Проверено на Макроне.
показать весь комментарий
03.06.2020 21:28 Ответить
какое же оно ...
показать весь комментарий
03.06.2020 21:40 Ответить
Рыжий . так зови тогда и Ына, Мадуро . Асада . О них ведь тоже говорите ? Реальный петух Донни !
показать весь комментарий
03.06.2020 21:49 Ответить
обьясните кто-нибудь Трампу,что чем больше он будет стараться задобрить пуйла,тем больше тот будет гадить Трампу на голову!
показать весь комментарий
03.06.2020 21:52 Ответить
Донни забери его к себе в омерику и пусть там тебе даёт указания шо делать.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:07 Ответить
Этим двоим авантюристам крайне необходимо перетереть будущее больших сумм, припрятанных обнулёнышем в Америке и не без помощи Рыжего, на случай поражения последнего в предстоящей президентской гонке.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:23 Ответить
В Тегеране и в Ялте были встречи большой тройки Рузвельта, Черчилля и Сталина ( не к ночи будет помянут) и обсуждалась там Германия, но ни кому не пришла идиотская мысль пригласить туда же Гитлера. (Трамппопон или полный недоумок несущий пургу или продажная девка рашен фашизмус)
показать весь комментарий
03.06.2020 22:23 Ответить
Трампушка кроме парашки еще и Австралию и Южную Корею на самит пригласил. Антикитайскую каолицию сбивает.Если ***** поедет ,будет вертеться между молотом и наковальней.
показать весь комментарий
04.06.2020 00:00 Ответить
Смычка рижего куклускановца с фюрером православного рейха.
показать весь комментарий
04.06.2020 05:37 Ответить
 
 