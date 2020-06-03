Нардепы "Голоса" Васильченко и Железняк покинули заседание налогового комитета ВР, который отказался принимать их правки в законопроект об игорном бизнесе

Из готовящегося ко второму чтению законопроекта "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" пропали некоторые уже поддержанные нормы.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Галина Васильченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с Ярославом Железняком покинули заседание Комитета из-за того, что была проголосована процедура, согласно которой мы не имели возможности отстоять свои важные правки", - подчеркнула она.

Васильченко назвала предлагаемые правки:

- Игральные автоматы могут быть только в 5-звездочных отелях. Сейчас в законопроекте по-прежнему есть 3- и 4-звездочные.

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- Должно быть ограниченное количество игровых автоматов в стране с учетом численности населения. "Эта норма была принята в первом чтении. Но - внимание - она ​​просто пропала ко второму чтению. Мы хотели ее вернуть", - отметила нардеп.

- Исчезла норма, которая не позволяет размещать игровые автоматы (даже в отелях) ближе 500 м от детских садов, школ, развлекательных центров. Хотя это положение, подчеркнула Васильченко, было принято в первом чтении.

- Игровые автоматы, если и размещать, то только в самых помещениях гостиниц, а не на "территории гостиниц", как указано в законопроекте. Ведь такая трактовка дает много возможностей для злоупотреблений, уверена нардеп.

"Буду настаивать на всех своих правках в сессионном зале и убеждать депутатов поддержать позиции в интересах людей, чтобы не допустить развития людомании в Украине", - резюмировала Васильченко.

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Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

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