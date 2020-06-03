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Рада своим решением запретила проверять на границе багаж Генпрокурора, судей Верховного Суда и членов их семей

Рада своим решением запретила проверять на границе багаж Генпрокурора, судей Верховного Суда и членов их семей

Верховная Рада Украину 2 июня принял законопроект № 3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте телеканала "Прямий"

В статьях 340, 359, 456 и 457 Таможенного кодекса Украины слова "Верховный суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" заменены словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис генерального прокурора" соответственно.

Принятие закона позволит уточнить в связи с изменениями в законодательстве Украины действительные наименования высоких в системе судоустройства и прокуратуры Украины органов, а также названия должностей руководителей таких органов.

Как объясняет портал pravo.ua, таким образом, председатель и судьи Верховного Суда, генеральный прокурор и члены их семей, следующих вместе с ними, не подлежат личному досмотру. Их ручная кладь и сопровождаемый багаж освобождены от таможенного досмотра.

Контролируемые поставки и помещения товаров под негласным контролем должны согласовываться с Офисом Генерального прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вступили в силу новые правила воздушных перевозок

Автор: 

таможня (1958) багаж (2)


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Топ комментарии
+69
Теперь наличман в офшоры осла будут чемоданами вывозить...
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03.06.2020 19:38
+63
Принцип рівноправності всіх громадян перед законом в цьому випадку порушено, що не відповідає Конституції України яка проголошує рівність всіх громадян перед законом. Президент як гарант Конституції України має втрутитись в ситуацію і повернути митний огляд та митне декларування всіх осіб та громадян України та всіх товарів які вони перевозять через митний кордон України! Для всіх мають бути єдні правила перетинання митного кордону України! Якщо без огляду і без митного декларування - тоді для всіх громадян України без винятку!
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03.06.2020 19:42
+39
А оттуда кокс.
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03.06.2020 19:41
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Туда будут нал чемоданами вывозить и драгметаллы а назад-кокс и прочее.
Вобще безсмысленный закон с точки зрения интересов государства.
Движение безнала хоть как-то но можно отследить а вот наличку-никак. Думаю в офшорах есть свои-же фирмы-прачечные готовые отмыть и легализовать эти деньги
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03.06.2020 22:09 Ответить
что за дела?
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03.06.2020 22:14 Ответить
Рада своїм рішенням заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду і членів їхніх сімей - Цензор.НЕТ 6680
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03.06.2020 22:23 Ответить
Треба випити за їх здоров'ячко. Як же ми жили при проклятому баризі без таких рехворм.
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03.06.2020 22:39 Ответить
Рада своїм рішенням заборонила перевіряти на кордоні багаж генпрокурора, суддів Верховного суду і членів їхніх сімей - Цензор.НЕТ 1031
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03.06.2020 22:52 Ответить
Це не влада, а виродки... Ну навіщо нам ці всі паразити і їх сім'ї? Доки всі ці паразити з своїми сім'ями сидітимуть на шиї українського народу?
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03.06.2020 23:06 Ответить
Цих паразитів вибрали 73% . Може вже час охлос лікувати, бо вони і вдруге його і їх виберуть.
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03.06.2020 23:17 Ответить
готуються вйоб@вати з країни?
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03.06.2020 23:13 Ответить
нет, это будут бегунки для вывоза налички за бугор и формирования почвы для безбедной старости 95 квартала в загнивающей гейропе.
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04.06.2020 10:43 Ответить
Україна потребує більше доріг. Ой вибачте доріжок
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03.06.2020 23:24 Ответить
Мой папа в Верховном, а я наркоту раз в неделю провожу. ХА.ХА. Ну идиотизм полный.
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03.06.2020 23:27 Ответить
Мда,все для "людей" пейсатые уже 6 год стараются
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03.06.2020 23:28 Ответить
.

ведь могут же ж когда захотят
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03.06.2020 23:34 Ответить
Сегодня этот законосабонтуйчик, завтра выворачивание карманов и обязательный отчёт о всех полученных - потраченных деньгах, в разрезе больших сроков наказания с конфискацией...
Вроде у дважды не судимого это уже было.
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04.06.2020 00:02 Ответить
это же белая кость, это работягу пусть шманают маску покажи, паспорт покажи
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04.06.2020 00:26 Ответить
Не будет идиотами, читайте дальше заголовка. Верховный суд Украины переименовали в Верховный суд, а то что не проверяют судей так это правки от 12 года, 8 лет уже работают..
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04.06.2020 02:08 Ответить
Чем они отличаются от нас??? Предлагаю раде особенно тщательно проверять ихние грузы!!!
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04.06.2020 02:24 Ответить
Вывозить наличку и брилианты только им и членам их семей дозволено, выстраивайтесь в очередь Товарищи по цеху распила бюджета! Процент за вывоз... .
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04.06.2020 02:52 Ответить
Козлы!
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04.06.2020 03:08 Ответить
Судьи должны подавать пример законопослушности.
Когда украинские суды будут самыми честными в мире - вот тогда поговорим.
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04.06.2020 05:47 Ответить
-Продажний кремлівський холуй кривавий виродок ЗЕК -Іуда теж коли біг до своїх повелителів в прокляту паРашу. Він московській яничара примудрився викрасти українського добра на мільярди: бабла, коштовностей, антиквара ... і його продажного виродка ніхто під час втечі не перевіряв. А тепер він на ці мільярди не горюя живе собі у ворожій паРаші розкошуючи на широку ногу. І ще й по повній фінансує кривавих нелюдей терористів - колаборантів в окупованій кремлем "лугандонії- ордло". Також добре перепадає з його поцуплених у українського народу грошей на знищення Української держави. Перепада і лютим ворогам України кремлівських агентам виродкам: Мертвечуку, Портняге, Бойкому, Новинс.., Шуфре .. А то що антиукраїнська ЗРада своїм злочинним рішенням заборонила перевіряти на кордоні багаж прокуворів, суддів перевертнів......( не всі буде ще і доповнення) і членів їх сімей. Так це на 100 % підказує що і ця продажна анти-українська про-кремлівська влада ЗЕбілів - капітулянтів почала посилено готуватися до втечі к своїм господарям в прокляту паРашу, і теж планує викрасти якмога побільше мільярдів
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04.06.2020 05:53 Ответить
Борошно будут валізами завозити?
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04.06.2020 08:01 Ответить
Ну, торговот-феодальна держава. Все типово для такого типу держави. Є вища каста "вельмишановних", кі не підпадають під загальні закони і є бидло для якого навіть існуючі закони умовні. Взагалі то, доля і виконання законів відносно бидла залежить від бажання "вельмишановного", який володіє бидлом.
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04.06.2020 09:42 Ответить
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