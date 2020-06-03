Рада своим решением запретила проверять на границе багаж Генпрокурора, судей Верховного Суда и членов их семей

Верховная Рада Украину 2 июня принял законопроект № 3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте телеканала "Прямий"





В статьях 340, 359, 456 и 457 Таможенного кодекса Украины слова "Верховный суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" заменены словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис генерального прокурора" соответственно.

Принятие закона позволит уточнить в связи с изменениями в законодательстве Украины действительные наименования высоких в системе судоустройства и прокуратуры Украины органов, а также названия должностей руководителей таких органов.

Как объясняет портал pravo.ua, таким образом, председатель и судьи Верховного Суда, генеральный прокурор и члены их семей, следующих вместе с ними, не подлежат личному досмотру. Их ручная кладь и сопровождаемый багаж освобождены от таможенного досмотра.

Контролируемые поставки и помещения товаров под негласным контролем должны согласовываться с Офисом Генерального прокурора.

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