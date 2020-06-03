Рада своим решением запретила проверять на границе багаж Генпрокурора, судей Верховного Суда и членов их семей
Верховная Рада Украину 2 июня принял законопроект № 3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте телеканала "Прямий"
В статьях 340, 359, 456 и 457 Таможенного кодекса Украины слова "Верховный суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" заменены словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис генерального прокурора" соответственно.
Принятие закона позволит уточнить в связи с изменениями в законодательстве Украины действительные наименования высоких в системе судоустройства и прокуратуры Украины органов, а также названия должностей руководителей таких органов.
Как объясняет портал pravo.ua, таким образом, председатель и судьи Верховного Суда, генеральный прокурор и члены их семей, следующих вместе с ними, не подлежат личному досмотру. Их ручная кладь и сопровождаемый багаж освобождены от таможенного досмотра.
Контролируемые поставки и помещения товаров под негласным контролем должны согласовываться с Офисом Генерального прокурора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вобще безсмысленный закон с точки зрения интересов государства.
Движение безнала хоть как-то но можно отследить а вот наличку-никак. Думаю в офшорах есть свои-же фирмы-прачечные готовые отмыть и легализовать эти деньги
ведь могут же ж когда захотят
Вроде у дважды не судимого это уже было.
Когда украинские суды будут самыми честными в мире - вот тогда поговорим.