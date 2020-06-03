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Власти Молдовы снова усиливают карантинные меры: мы столкнулись с полной безответственностью граждан

Власти Молдовы снова усиливают карантинные меры: мы столкнулись с полной безответственностью граждан

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации после снятия ограничений, а в последние дни наметился рост количества случаев заражения коронавирусом, правительство Молдовы вновь введет некоторые ограничения экономической деятельности, заявил премьер-министр республики Ион Кику.

"Мы столкнулись с полной безответственностью граждан и ряда экономических агентов. Многие граждане не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Люди ходят по Центральному рынку Кишинева так, будто пандемии вообще не было, а про вирус никто ничего не слышал. Все ходят покупать чашки и блюдца на Радоницу", - посетовал премьер на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он констатировал, что в последние дни наметился рост количества случаев заражения коронавирусом.

"Я вынужден сообщить, что мы будем рассматривать вопрос о введении ограничений снова", - сказал Кику.

Премьер напомнил, что с середины мая началась поэтапная отмена ограничений, введенных властями в начале марта в связи с пандемией коронавируса. В частности, с 1 июня были открыты парикмахерские, возобновлены международные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом и автобусами, открыт ряд пунктов перехода границы. Также открылись рынки в крупных городах, разрешены спортивные занятия и соревнования на открытом воздухе.

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Он поручил министру здравоохранения, труда и социальной защиты Виорике Думбрэвяну разработать проект решения о закрытии Центрального рынка Кишинева из-за несоблюдения требований эпидемиологической безопасности. По его словам, проект решения о закрытии рынка будет рассмотрен на следующем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, если в течение трех дней его администрация не обеспечит соблюдение установленных правил.

"Медицинская система Молдовы уже не выдерживает, а политики и граждане приведут ее к коллапсу. Если количество случаев заражения продолжит расти, то мы все останемся без медицинской помощи", - сказал Кику.

Он обратился к ответственным учреждениям с призывом обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время Радоницы. Ранее власти по согласованию с церковью приняли решение о переносе празднования Радоницы (родительского дня с 25-26 апреля на 7-8 июня - на Троицу).

На Радоницу в Молдове люди в массовом порядке идут на кладбища, где устраивают поминовение усопших. Правительство намеревалось совсем отменить Радоницу, но Православная церковь Молдовы настояла на соблюдении традиции. Также, по настоянию церкви, с 5 июня богослужения разрешено проводить в помещениях, а не только во дворах церквей, как было до сих пор.

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Режим чрезвычайного положения в Молдове действовал с 17 марта по 15 мая. Власти решили не продлевать режим чрезвычайного положения и начали постепенную отмену ограничений. При этом, количество случаев заражения ежедневно растет.

Так, в понедельник было 109 новых случаев заражения коронавирусом, во вторник - 147, в среду - 247. В период с 25 по 31 мая было зарегистрировано 1158 новых случаев COVID-19, что на 125 случаев больше, чем на предыдущей неделе, то есть более чем на 12%. Также от осложнений, вызванных коронавирусом, на прошлой неделе скончались 45 человек, - на 15% больше, чем неделей ранее.

Всего в Молдове диагноз COVID-19 подтвержден у 8795 человек. Из них 4863 вылечилось, 310 пациентов скончались.

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Автор: 

Молдова (1867) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Судя по тому что вижу последних дней пять , шесть на улицах, рынках, магазинах и т.д. Мы от Молдовы в смысле "граждан" не далеко ушли...
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03.06.2020 19:53
+5
Вот мерзавцы - хотят радоваться жизни, ходить без намордников и не хотят слушать бред про вирус всемогущий.
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03.06.2020 20:00
+3
483 на сегодня. В каком месте "ситуаiя стабілізувалась"?
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03.06.2020 20:12
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно відмінити заборону на експорт масок, антисептиків та інших товарів для подолання коронавірусу, якщо в нас вже ситуація стабілізувалась, щоб наші підприємці могли експортувати цю продукцію в Молдову.
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03.06.2020 19:47 Ответить
483 на сегодня. В каком месте "ситуаiя стабілізувалась"?
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03.06.2020 20:12 Ответить
Якщо влада послаблює карантин і оголошує що ситуація стабілізувалась завдяки діям влади, то потрібно і відмінити заборону на експорт продукції для стримування коронавірусу! Або визнати що дії влади були безрезультатними і продовжити карантинні обмеження!
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03.06.2020 20:17 Ответить
Судя по тому что вижу последних дней пять , шесть на улицах, рынках, магазинах и т.д. Мы от Молдовы в смысле "граждан" не далеко ушли...
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03.06.2020 19:53 Ответить
Нужно запретить выборы президента и верховной рады навсегда и оставить так как есть до последнего зеленого. И тогда пандемия закончится и наступит всеобщее благоденствие рюсськага мира...
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03.06.2020 19:53 Ответить
зачем ужесточать? пусть желающие поскорей встретятся с Аполлоном, или что там за чудак сидит на "тверди"?))
но нет - любой верун пошлет божка подальше, несмотря на свою якобы "веру", только шоб не усопнуть от вируса
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03.06.2020 19:54 Ответить
некрасиво наезжаешь
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03.06.2020 19:57 Ответить
а он дегенерат
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03.06.2020 21:40 Ответить
Боря, не выдавай желаемое за действительное. )))
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03.06.2020 23:06 Ответить
Вот мерзавцы - хотят радоваться жизни, ходить без намордников и не хотят слушать бред про вирус всемогущий.
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03.06.2020 20:00 Ответить
Только нужно не забывать, что самая радостная улыбка - у "весёлого Роджера".
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03.06.2020 20:10 Ответить
Своеобразно. На всю голову своеобразно - таких подавляющее меньшинство.
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03.06.2020 21:39 Ответить
так ты хочешь и бесноваться в храмах - и "по легкому переболеть", да?
видел как китайцев заваривали в домах? и там вируса уже нет(если верить коммунистам)
и что случилось в Корее - беснующиеся заразились от 1 бабки и уже гора погибших. и добрый боше не помоше
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04.06.2020 08:50 Ответить
Боря, даже неохота твою бесноватую истерику читать. Ты у меня, честно, вызываешь чувство гадливости. Просто тупо проходи мимо
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04.06.2020 09:11 Ответить
Это твоя участь. Карантин вредит здоровью и вызывает психические отклонения .
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03.06.2020 23:08 Ответить
Почём опиум для народа?
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04.06.2020 00:17 Ответить
Хотят по легкому летом переболеть. Что бы зимой наслаждаться жизнью.
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03.06.2020 20:34 Ответить
хотят радоваться, ходить без намордников, бред не слушать... И при этом дохнуть, дохнуть...
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03.06.2020 21:15 Ответить
Сколько у вас знакомых умерло? Много наверно, если дохнут и дохнут?
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03.06.2020 21:37 Ответить
какой прирост смертности приходится на "с к19"?
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03.06.2020 21:44 Ответить
чисто негодяи
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03.06.2020 21:35 Ответить
Сколько той Молдовы, уже б давно все переболели и забыли
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03.06.2020 20:45 Ответить
Так у нас тоже. Есть требование в трамвай только в масках и перчатках, маски да, кое-как надеты, перчаток у многих нет. Да и как кондуктору требовать надевать перчатки, если они сами без них? В двух трамваях из трех кондукторы были без перчаток, хотя в салоне объявление - заходить только в маске и перчатках.
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03.06.2020 21:26 Ответить
Я особисто за найжорсткіший карантин.З кулеметними постами і тд.Нехай люди траву їдять,проте вірус швидко переможуть.
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03.06.2020 22:19 Ответить
Я не вірив що настала пандемія . І сьогодні я вперше за місяць вийшов з дому. Усюди були присутні пекельні сцени з Данте . Люди падали на вулицях в конвульсіях. Коронавіруси в розміром з середнього собаку нападали з усіх боків . Трупи стелилися аж до краю горизонту... У вухах досі чути крики та постріли . У вас теж така ситуація?! Дійсно чума . Якщо так буде далі то страти можуть сягнути 73 відсотків...
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04.06.2020 00:11 Ответить
 
 