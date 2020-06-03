Власти Молдовы снова усиливают карантинные меры: мы столкнулись с полной безответственностью граждан

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации после снятия ограничений, а в последние дни наметился рост количества случаев заражения коронавирусом, правительство Молдовы вновь введет некоторые ограничения экономической деятельности, заявил премьер-министр республики Ион Кику.

"Мы столкнулись с полной безответственностью граждан и ряда экономических агентов. Многие граждане не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Люди ходят по Центральному рынку Кишинева так, будто пандемии вообще не было, а про вирус никто ничего не слышал. Все ходят покупать чашки и блюдца на Радоницу", - посетовал премьер на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он констатировал, что в последние дни наметился рост количества случаев заражения коронавирусом.

"Я вынужден сообщить, что мы будем рассматривать вопрос о введении ограничений снова", - сказал Кику.

Премьер напомнил, что с середины мая началась поэтапная отмена ограничений, введенных властями в начале марта в связи с пандемией коронавируса. В частности, с 1 июня были открыты парикмахерские, возобновлены международные пассажирские перевозки железнодорожным транспортом и автобусами, открыт ряд пунктов перехода границы. Также открылись рынки в крупных городах, разрешены спортивные занятия и соревнования на открытом воздухе.

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Он поручил министру здравоохранения, труда и социальной защиты Виорике Думбрэвяну разработать проект решения о закрытии Центрального рынка Кишинева из-за несоблюдения требований эпидемиологической безопасности. По его словам, проект решения о закрытии рынка будет рассмотрен на следующем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, если в течение трех дней его администрация не обеспечит соблюдение установленных правил.

"Медицинская система Молдовы уже не выдерживает, а политики и граждане приведут ее к коллапсу. Если количество случаев заражения продолжит расти, то мы все останемся без медицинской помощи", - сказал Кику.

Он обратился к ответственным учреждениям с призывом обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время Радоницы. Ранее власти по согласованию с церковью приняли решение о переносе празднования Радоницы (родительского дня с 25-26 апреля на 7-8 июня - на Троицу).

На Радоницу в Молдове люди в массовом порядке идут на кладбища, где устраивают поминовение усопших. Правительство намеревалось совсем отменить Радоницу, но Православная церковь Молдовы настояла на соблюдении традиции. Также, по настоянию церкви, с 5 июня богослужения разрешено проводить в помещениях, а не только во дворах церквей, как было до сих пор.

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Режим чрезвычайного положения в Молдове действовал с 17 марта по 15 мая. Власти решили не продлевать режим чрезвычайного положения и начали постепенную отмену ограничений. При этом, количество случаев заражения ежедневно растет.

Так, в понедельник было 109 новых случаев заражения коронавирусом, во вторник - 147, в среду - 247. В период с 25 по 31 мая было зарегистрировано 1158 новых случаев COVID-19, что на 125 случаев больше, чем на предыдущей неделе, то есть более чем на 12%. Также от осложнений, вызванных коронавирусом, на прошлой неделе скончались 45 человек, - на 15% больше, чем неделей ранее.

Всего в Молдове диагноз COVID-19 подтвержден у 8795 человек. Из них 4863 вылечилось, 310 пациентов скончались.

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