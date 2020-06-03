Польский мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет, задержан на Черкасщине, - Нацполиция
В Черкасской области задержали мужчину, который более десяти лет разыскивался полицией Польши.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Сотрудники управления уголовного розыска во взаимодействии с работниками Черкасского отдела полиции установили местонахождение и задержали гражданина Республики Польша, который находился в розыске за совершение мошеннических действий на территории своей родины. Мужчина проживал на территории Драбовского района, где устроился на работу в одно из местных сельскохозяйственных обществ", - указывается в сообщении.
Как уточняется, суд в Польше уже признал задержанного виновным в совершении преступлений и приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы.
На данный момент предпринимаются меры касательно экстрадиции задержанного.
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Когда тебе предоставили факты твоего балабольства и ткнули мордой в говно, начинается нытье о людях второго сорта, руский он и в Африке руский.
Ты мне уже не интересен, обтекай
Руский, а "нелегальное производетво" это "утрирование или издевка". Откуда вас таких долбодятлов только берут....
Молодец, девочка, ты это осознала и сама признала, теперь можешь соснуть, заслужила
Чёрт, да этот идиот сам себя наказал сильнее, чем наказали его
Понад 10 років в Україні чоловік проживав на території Драбівського району, де влаштувався на роботу в одне з місцевих сільськогосподарських товариств.