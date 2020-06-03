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Польский мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет, задержан на Черкасщине, - Нацполиция

Польский мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет, задержан на Черкасщине, - Нацполиция

В Черкасской области задержали мужчину, который более десяти лет разыскивался полицией Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сотрудники управления уголовного розыска во взаимодействии с работниками Черкасского отдела полиции установили местонахождение и задержали гражданина Республики Польша, который находился в розыске за совершение мошеннических действий на территории своей родины. Мужчина проживал на территории Драбовского района, где устроился на работу в одно из местных сельскохозяйственных обществ", - указывается в сообщении.

Как уточняется, суд в Польше уже признал задержанного виновным в совершении преступлений и приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

На данный момент предпринимаются меры касательно экстрадиции задержанного.

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Автор: 

мошенничество (1218) Польша (8404) Черниговская область (1121)


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Топ комментарии
+2
Це відповідь тим хто думає що в Україні не можна змінити прізвище або купити нові документи за гроші, що ІНН унікальний і ніяк не можна його підробити! Ідіоти ті хто вимагає заборони на водіння для системних порушників правил дорожнього руху! Порушники куплять собі нові документи, отримають на них нові права і будуть продовжувати порушувати - так роблять в росії і це системне явище! Тому за системне порушення ПДР має бути тюрма, щоб не було кому міняти прізвище та отримувати нові права! Вбивці за кермом мають бути обмежені у своїх діях! А Геращенко та інші ментівські радники просто дураки!
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03.06.2020 20:43
+2
То есть парняга чего-то там натворил, смылся из более-менее благополучной Польши в не столь благополучную Украину и крутил 10 лет быкам хвосты где-то на ферме?А теперь поймали, и дали три года.
Чёрт, да этот идиот сам себя наказал сильнее, чем наказали его
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03.06.2020 20:53
+2
Шоб не получить срок три года, этот чувак бросил все нажитое, семью, родителей, всю свою прежнюю жизнь и 10 лет наймитом пахал в каком- то украинском колхозе. Офигенный выход из положения, ничего не скажешь...
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03.06.2020 22:05
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03.06.2020 20:36 Ответить
Це відповідь тим хто думає що в Україні не можна змінити прізвище або купити нові документи за гроші, що ІНН унікальний і ніяк не можна його підробити! Ідіоти ті хто вимагає заборони на водіння для системних порушників правил дорожнього руху! Порушники куплять собі нові документи, отримають на них нові права і будуть продовжувати порушувати - так роблять в росії і це системне явище! Тому за системне порушення ПДР має бути тюрма, щоб не було кому міняти прізвище та отримувати нові права! Вбивці за кермом мають бути обмежені у своїх діях! А Геращенко та інші ментівські радники просто дураки!
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03.06.2020 20:43 Ответить
нащо це копіпастити на кожну гілку? і до чого нам що робиться в кацапстані?
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03.06.2020 20:47 Ответить
оскільки ви ще реагуєте на https://censor.net/user/347491, то мабуть, є "свіжим форумчанином" з адекватною реакцією... Через пару років вас "попустить" та почнете хвилюватись (якщо не побачите геніально-розсудливий текст) про самопочуття видатного автора **********...
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03.06.2020 22:47 Ответить
"приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы"- Что он сделал??? Наверное, массовые убийства? Ибо, когда поляки вывозят тела умерших украинских рабочих при работе на их же нелегальном производстве. Этим полякам, польский суд "грозят пальчикам"- типо "ай-я-яй"- не хорошо- на тебе "условный срок, засранец!"
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03.06.2020 20:43 Ответить
Откуда ты вылезло, чмо балабольное?
Женщине - владельцу ЛЕГАЛЬНОЙ фирмы, суд дал 1год и 10 месяцев тюрьмы, прокуратура подала апеляцию из-за слишком низкого срока заключения
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/nowy-tomysl-grazyna-f-wywiozla-pracownika-do-lasu-na-smierc-zapadl-wyrok********
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03.06.2020 21:25 Ответить
Т.е., 1год и 10 месяцев- это самый гуманный суд в мире или пофиг на неандертальцев? Суд первой инстанции дал свой вердикт или нет?- тупое ты чмо балабольное?
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03.06.2020 21:36 Ответить
Тупень, я понимаю что руский склад ума - это инвалидность с рождения, но вопрос задам - эта баба убила украинца?
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03.06.2020 21:46 Ответить
Нет. И что это оправдывает вердикт первой инстанции? Или тебе нравится роль человека второго сорта?
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03.06.2020 21:50 Ответить
Ты уже просто "забыл" про свой первоначальный бред балабола: "условный срок, засранец!"?
Когда тебе предоставили факты твоего балабольства и ткнули мордой в говно, начинается нытье о людях второго сорта, руский он и в Африке руский.
Ты мне уже не интересен, обтекай
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03.06.2020 22:02 Ответить
"условный срок, засранец"- в кавычках. Это утрирование и издёвка. Но ты, тупой длб кусок, в это не вникай, т.к. у тебя и не получится, ибо ты туп. Виноват не ты, а природа. Крепись...
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03.06.2020 22:19 Ответить
Я понял, *********, тебя мама после зачатия утрировала-утрировала да не доутрировала, пришлось родить чмошника, не умеющего проигрывать.
Руский, а "нелегальное производетво" это "утрирование или издевка". Откуда вас таких долбодятлов только берут....
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03.06.2020 22:26 Ответить
Действительно, как может опущеное руское чмо, по имени Дима (или ,все-же, Наташа?), родившееся с диагнозом - идиотия, быть равным со мною по статусу.
Молодец, девочка, ты это осознала и сама признала, теперь можешь соснуть, заслужила
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03.06.2020 22:47 Ответить
ну ну ну... не сопротивляйся. Больнее будет! Всё хорошо. Смирись. Привыкнешь по тихоньку. Говорят, что такие как ты, все привыкают.
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03.06.2020 22:50 Ответить
То есть парняга чего-то там натворил, смылся из более-менее благополучной Польши в не столь благополучную Украину и крутил 10 лет быкам хвосты где-то на ферме?А теперь поймали, и дали три года.
Чёрт, да этот идиот сам себя наказал сильнее, чем наказали его
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03.06.2020 20:53 Ответить
Можна вважати,що все відсидів своє!
Понад 10 років в Україні чоловік проживав на території Драбівського району, де влаштувався на роботу в одне з місцевих сільськогосподарських товариств.
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03.06.2020 21:42 Ответить
Шоб не получить срок три года, этот чувак бросил все нажитое, семью, родителей, всю свою прежнюю жизнь и 10 лет наймитом пахал в каком- то украинском колхозе. Офигенный выход из положения, ничего не скажешь...
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03.06.2020 22:05 Ответить
В Україну з Польщі на сільгоспроботи? Серйозно? Тільки це вже повинно служити приводом для ретельної перевірки документів дільничним інспектором!
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03.06.2020 22:23 Ответить
Адміни! Валіть всю гілку перетворюючи на хрестики, бо "думок" тут не має, а суцільна зверхність "арійських" скотів над домашньою худобою...
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04.06.2020 09:15 Ответить
 
 