Польский мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет, задержан на Черкасщине, - Нацполиция

В Черкасской области задержали мужчину, который более десяти лет разыскивался полицией Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сотрудники управления уголовного розыска во взаимодействии с работниками Черкасского отдела полиции установили местонахождение и задержали гражданина Республики Польша, который находился в розыске за совершение мошеннических действий на территории своей родины. Мужчина проживал на территории Драбовского района, где устроился на работу в одно из местных сельскохозяйственных обществ", - указывается в сообщении.

Как уточняется, суд в Польше уже признал задержанного виновным в совершении преступлений и приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

На данный момент предпринимаются меры касательно экстрадиции задержанного.

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