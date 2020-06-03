НАПК проверит главу СБУ Баканова в связи с возможным совмещением должностей из-за руководства испанской фирмой
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверит возможное нарушение председателем СБУ Иваном Бакановым запрета совмещать должности.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра противодействия коррупции.
Согласно антикоррупционному законодательству Украины, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Центр противодействия коррупции направил заявление в НАПК с просьбой проверить Баканова.
Там ответили, что проведут мониторинг и предоставят соответствующую оценку соблюдения чиновником требований закона. Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват ли Баканов.
"Интересно, как Баканов будет это объяснять. В законодательстве указано, что для такого нарушения неважно, получает ли фирма прибыль и получает ли доход сам руководитель компании, который одновременно является должностным лицом. То есть нарушением является сам факт вступления в должность", - комментирует юрист ЦПК Андрей Савин.
Напомним, журналисты-расследователи программы "Схемы" узнали что Иван Баканов является директором испанской фирмы. Компания приостановила деятельность из-за проблем с испанским налоговым законодательством. Однако фирма не ликвидирована, а в испанских реестрах Баканов до сих пор значится как ее руководитель.
Это не единственная проверка Баканова. Во время празднования дня рождения депутата и бизнесмена Игоря Суркиса Баканов, как и все остальные гости, получил подарок: кожаную фоторамку, которая может стоить 540 евро, и книгу.
Однако по антикоррупционному законодательству должностные лица не могут получать подарок стоимостью выше прожиточного минимума (2000 грн).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- У тебя есть, кто может за тебя замолвить? А денег дать? Нет? Ну, тогда извини....
П.С. Не служивший лейтенант тесты не проходил, в армии не служил, денег не давал - он просто кореш такого же неслужившего нелоха.....
.*Комітетчики *ще при совку любили *корочками * козиряти .
Оманский же сам ляпнул, что бакланов самый честный из всех руководителей СБУ ---НАЗК монике перечить не станет (из чувства самосохранения)!