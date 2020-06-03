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НАПК проверит главу СБУ Баканова в связи с возможным совмещением должностей из-за руководства испанской фирмой

НАПК проверит главу СБУ Баканова в связи с возможным совмещением должностей из-за руководства испанской фирмой

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверит возможное нарушение председателем СБУ Иваном Бакановым запрета совмещать должности.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра противодействия коррупции.

Согласно антикоррупционному законодательству Украины, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Центр противодействия коррупции направил заявление в НАПК с просьбой проверить Баканова.

Там ответили, что проведут мониторинг и предоставят соответствующую оценку соблюдения чиновником требований закона. Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват ли Баканов.

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"Интересно, как Баканов будет это объяснять. В законодательстве указано, что для такого нарушения неважно, получает ли фирма прибыль и получает ли доход сам руководитель компании, который одновременно является должностным лицом. То есть нарушением является сам факт вступления в должность", - комментирует юрист ЦПК Андрей Савин.

Напомним, журналисты-расследователи программы "Схемы" узнали что Иван Баканов является директором испанской фирмы. Компания приостановила деятельность из-за проблем с испанским налоговым законодательством. Однако фирма не ликвидирована, а в испанских реестрах Баканов до сих пор значится как ее руководитель.

Это не единственная проверка Баканова. Во время празднования дня рождения депутата и бизнесмена Игоря Суркиса Баканов, как и все остальные гости, получил подарок: кожаную фоторамку, которая может стоить 540 евро, и книгу.

Однако по антикоррупционному законодательству должностные лица не могут получать подарок стоимостью выше прожиточного минимума (2000 грн).

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Автор: 

НАПК (1220) Центр противодействия коррупции (247) Баканов Иван (303)


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А йому байдуже, за ним корифан.
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03.06.2020 20:37 Ответить
А як же ж тоді чортів ловити!?
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03.06.2020 20:37 Ответить
У моего знакомого сын с отличием закончил юрку, военную кафедру, подал документы в СБУ, прошел все тесты, в т.ч физо - занимался боксом, каратэ, марафон, плавание.. - долго мурыжили, а потом сказали:
- У тебя есть, кто может за тебя замолвить? А денег дать? Нет? Ну, тогда извини....
П.С. Не служивший лейтенант тесты не проходил, в армии не служил, денег не давал - он просто кореш такого же неслужившего нелоха.....
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03.06.2020 20:54 Ответить
..А чому не пішов в ВСУ ? ...Там теж потрібні ..
.*Комітетчики *ще при совку любили *корочками * козиряти .
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03.06.2020 21:26 Ответить
Баканов стал лейтенантом уже после назначения в СБУ.
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03.06.2020 21:42 Ответить
Результат проверки нам заранее известен: все это поклепы Порошенко! бакланов чист, как снег этой зимой)))

Оманский же сам ляпнул, что бакланов самый честный из всех руководителей СБУ ---НАЗК монике перечить не станет (из чувства самосохранения)!
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03.06.2020 22:01 Ответить
 
 