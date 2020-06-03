НАПК проверит главу СБУ Баканова в связи с возможным совмещением должностей из-за руководства испанской фирмой

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) проверит возможное нарушение председателем СБУ Иваном Бакановым запрета совмещать должности.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра противодействия коррупции.

Согласно антикоррупционному законодательству Украины, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Центр противодействия коррупции направил заявление в НАПК с просьбой проверить Баканова.

Там ответили, что проведут мониторинг и предоставят соответствующую оценку соблюдения чиновником требований закона. Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват ли Баканов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суды в прошлом году закрыли 80% дел о нарушениях финансирования партий, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

"Интересно, как Баканов будет это объяснять. В законодательстве указано, что для такого нарушения неважно, получает ли фирма прибыль и получает ли доход сам руководитель компании, который одновременно является должностным лицом. То есть нарушением является сам факт вступления в должность", - комментирует юрист ЦПК Андрей Савин.

Напомним, журналисты-расследователи программы "Схемы" узнали что Иван Баканов является директором испанской фирмы. Компания приостановила деятельность из-за проблем с испанским налоговым законодательством. Однако фирма не ликвидирована, а в испанских реестрах Баканов до сих пор значится как ее руководитель.

Это не единственная проверка Баканова. Во время празднования дня рождения депутата и бизнесмена Игоря Суркиса Баканов, как и все остальные гости, получил подарок: кожаную фоторамку, которая может стоить 540 евро, и книгу.

Однако по антикоррупционному законодательству должностные лица не могут получать подарок стоимостью выше прожиточного минимума (2000 грн).

Также читайте: Глава СБУ Баканов подал декларацию: более 640 тыс. грн зарплат, $170 тыс. наличными, квартиры в Киеве и Кривом Роге, недостроенный дом, испанской фирмы нет