Еще нет решения об участии главного санврача Ляшко в праймериз на кандидата в мэры Киева, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в праймериз партии на кандидата в мэры Киева смогут принять участие не только народные депутаты.
Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ
"Не исключаем что в праймериз примут участие и не члены фракции", - сказала Кравчук.
По словам нардепа, в праймериз вероятно может принять участие главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако он еще официально не заявлял о своем желании. Кравчук рассказала, что социология показывает, что население его положительно воспринимает.
"Я думаю, что он бы имел шанс по крайней мере побороться и быть достойным кандидатом. Но, опять же, какого-то еще решения о его участии в праймериз нет. Но президент заявлял, что он бы хотел, чтобы в праймериз могли принять участие не только депутаты и члены партии", - сказала Кравчук.
По ее словам, в настоящее время выразили желание принять участие в праймериз четверо народных депутатов: Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко.
Кравчук добавила, что Ткаченко еще официально не заявлял, что не будет участвовать в праймериз, однако вероятно это сделает после назначения на должность министра культуры.
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"Виявилися надлишковими танки типу Т-72: Т72А, Т-72АК, Т-72Б1. Продавались сотнями… Також з точки зору міністра оборони 2005 року виявилися надлишковими 122-міліметрова самохідна гаубиця 2С-1 - 100 штук, 122-міліметрова гаубиця Д-30 - 200 штук, 152-міліметрова самохідна гаубиця 2С-3, 2С-3М - 104 штуки, 152-міліметрова гармата 2А-6 - 42 штуки, 152-міліметрова гармата Д-20 - 79 штук, 203-міліметрове знаряддя «Піон» - 39 штук, 85-міліметрова гармата Д-44 - 288 штук, "Ураганів" - 40, "Градів" - 60, "Градів-1" - 18. "Васильки", "Фаготи", "Флейти" - усе це було визнано надлишковим, і в 2014 році нам залишилися гармати афганського періоду - 152-міліметрові, які, слава Богу, не додумалися оголосити надлишковими", - сказав генпрокурор. За словами Луценка, у 2005-2007 роках комплекс "Бук" виводився з озброєння і продавався більш ніж за 1 млн грн, тоді як його реальна вартість становила 10 млн грн.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10433658-viyskove-mayno-viznane-eks-golovami-minoboroni-nadlishkovim-prodavalosya-po-zalishkovih-cinah-lucenko.html
"Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не пошел на фронт в 2014 году, потому что не было такой необходимости."
Вам еще за это морду набить надо, а вы уже следующее чмо толкаете.
Все одно кияни Віталіка оберуть
свина тьфу!стефанчука, гончарука, ткаченко, малюськи, арахмании, лысого и тд? У этих штоли?