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Еще нет решения об участии главного санврача Ляшко в праймериз на кандидата в мэры Киева, - "слуга народа" Кравчук

Еще нет решения об участии главного санврача Ляшко в праймериз на кандидата в мэры Киева, -

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в праймериз партии на кандидата в мэры Киева смогут принять участие не только народные депутаты.

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ

"Не исключаем что в праймериз примут участие и не члены фракции", - сказала Кравчук.

По словам нардепа, в праймериз вероятно может принять участие главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако он еще официально не заявлял о своем желании. Кравчук рассказала, что социология показывает, что население его положительно воспринимает.

"Я думаю, что он бы имел шанс по крайней мере побороться и быть достойным кандидатом. Но, опять же, какого-то еще решения о его участии в праймериз нет. Но президент заявлял, что он бы хотел, чтобы в праймериз могли принять участие не только депутаты и члены партии", - сказала Кравчук.

По ее словам, в настоящее время выразили желание принять участие в праймериз четверо народных депутатов: Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко.

Кравчук добавила, что Ткаченко еще официально не заявлял, что не будет участвовать в праймериз, однако вероятно это сделает после назначения на должность министра культуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Ляшко о выдвижении в мэры Киева: "Интересное предложение". ВИДЕО

Автор: 

выборы (24722) мэр (1648) Ляшко Виктор (1364) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+5
Політбомонд не витримає другого Ляшка
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03.06.2020 20:38
+5
если сцыкун-президент, почему какойто ляшко не может быть мером?
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03.06.2020 20:43
+4
Кандидат в дупу, як мінімум, як максимум - у в"язницю.
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03.06.2020 20:38
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Політбомонд не витримає другого Ляшка
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03.06.2020 20:38 Ответить
Наш кандидат на мера Києва - Анатолій Гриценко, екс міністр оборони 2005-2007 років.
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03.06.2020 20:39 Ответить
а он выдвигается?
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03.06.2020 20:45 Ответить
Якщо буде мати рейтинг достатній для перемоги - чому ні?
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03.06.2020 20:45 Ответить
так а сам він бажає йти у мери?
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03.06.2020 20:47 Ответить
Партія скаже йти і він піде.
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03.06.2020 22:10 Ответить
Он уже в презы выдвигался-выдвигался, выдвигался-выдвигался... Строгий вид на себя напускал и... пропал. Тут главный вопрос: зачем такое как Аталотий нужнО киевлянам...
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03.06.2020 21:56 Ответить
За Гриценка проголосувало 1,7 млн виборців тому в нього реальні шанси перемогти на виборах мера Києва. До того ж Гриценко найкращий менеджер України, його період роботи в міністерстві оборони всі експерти та аналітики називають найкращим періодом роботи міноборони! Єдиний міністр який виконував бюджет міноборони на 100% це був Гриценко! Ані до Гриценка ані після Гриценка аж до сьогодні ніхто не міг виконати бюджет міноборони на всі 100%! Анатолій Степанович, кандидат технічних наук з часів СРСР, коли дисертації не купляли за гроші, його високий науковий рівень підтверджений схвальними відгуками на його дисертацію навіть від профільних фахівців МВТУ ім.Баумана, що для ******** кандидатів та докторів наук від влади недосяжно в принципі. Гриценко отримав американську військову освіту по фаху стратегічного менеджменту і є найбільш фаховим політиком-управлінцем в Україні.
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03.06.2020 22:14 Ответить
Ну это только если все его выборци проголосуют на выборах мэра Киева, что наврядли. Все остальное - бла-бла-бла. Список реальных достижений Аталотия в студию (его диссертации и тд никому не интересны)
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03.06.2020 22:24 Ответить
Досягнення Гриценка це успішна робота на всіх посадах на яких він перебував та найвищі результати яких ані до нього ані після нього ніхто не досягав! Тому Гриценка називають найкращим міністром оборони України!
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03.06.2020 22:26 Ответить
"Як зауважив генпрокурор, у 1991 році Україна мала 1380 бойових літаків, загальна потреба бойових літаків на сьогодні - 460. "Знищення бойового потенціалу Військово-повітряних сил почалося у 2005 році, а було доведено до ганебних 158 літальних апаратів у 2010-2012 роках", - сказав він."
"Виявилися надлишковими танки типу Т-72: Т72А, Т-72АК, Т-72Б1. Продавались сотнями… Також з точки зору міністра оборони 2005 року виявилися надлишковими 122-міліметрова самохідна гаубиця 2С-1 - 100 штук, 122-міліметрова гаубиця Д-30 - 200 штук, 152-міліметрова самохідна гаубиця 2С-3, 2С-3М - 104 штуки, 152-міліметрова гармата 2А-6 - 42 штуки, 152-міліметрова гармата Д-20 - 79 штук, 203-міліметрове знаряддя «Піон» - 39 штук, 85-міліметрова гармата Д-44 - 288 штук, "Ураганів" - 40, "Градів" - 60, "Градів-1" - 18. "Васильки", "Фаготи", "Флейти" - усе це було визнано надлишковим, і в 2014 році нам залишилися гармати афганського періоду - 152-міліметрові, які, слава Богу, не додумалися оголосити надлишковими", - сказав генпрокурор. За словами Луценка, у 2005-2007 роках комплекс "Бук" виводився з озброєння і продавався більш ніж за 1 млн грн, тоді як його реальна вартість становила 10 млн грн.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10433658-viyskove-mayno-viznane-eks-golovami-minoboroni-nadlishkovim-prodavalosya-po-zalishkovih-cinah-lucenko.html
"Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не пошел на фронт в 2014 году, потому что не было такой необходимости."
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03.06.2020 22:51 Ответить
Для чого постити маячню про те що Ви не розумієте від слова зовсім? Міністр оборони керує бюджетом міноборони а не кількістю озброєнь! Визначає скільки і яких озброєнь потрібно армії Генштаб ЗСУ, на підставі оборонної доктрини-стратегії розробленої Президентом України. Також Генштаб ЗСУ визначає надлишкове озброєння яке потрібно зняти з бойового чергування. Потім міністерство економіки (привіт порошенку міністру економіки) визначає залишкову вартість озброєнь, а потім державні експортери продають ці озброєння за рішенням Президента! Міністр оборони тут ніяким боком не причетний, тут всі рішення приймає особисто Президент та Генштаб, який підпорядковується Президенту.
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04.06.2020 10:53 Ответить
Ваш, це чий?
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03.06.2020 20:57 Ответить
Ну это...Их вопщем. Или его.
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03.06.2020 21:57 Ответить
Досвидос!!! Одного президента вы уже выбрали.
Вам еще за это морду набить надо, а вы уже следующее чмо толкаете.
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03.06.2020 22:55 Ответить
Кандидат в дупу, як мінімум, як максимум - у в"язницю.
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03.06.2020 20:38 Ответить
это оччень правильна мысль выдвинуть эту лопоухую глисту от зелени...
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03.06.2020 20:39 Ответить
если сцыкун-президент, почему какойто ляшко не может быть мером?
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03.06.2020 20:43 Ответить
Или вот самокатчик-гончарук чем им плох? А что если бОгдан???!!!
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03.06.2020 21:59 Ответить
видосик от него хочу.... (ничего кроме анализов)))
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03.06.2020 20:43 Ответить
Чого вони всі туди пхаються?
Все одно кияни Віталіка оберуть
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03.06.2020 20:45 Ответить
Ибо место денежное и сулящее ништяки. Потянулись ссанврачи, бОгданы и другие марионетки-аферисты на Киев косяком. И все такие: а почему бы мне и не???!!! Вот только ответа на вопрос: "А нахибы вы тут нужны?" как небыло так и нет.
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03.06.2020 22:02 Ответить
Мне интересно : как же у них еще хватило совести выдвигаться в мэры ? Ему мало своей зарплаты ?
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03.06.2020 20:57 Ответить
Совесть у зе!лени? У зе!ли, бОгдана, шнауцера, свина тьфу!стефанчука, гончарука, ткаченко, малюськи, арахмании, лысого и тд? У этих штоли?
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03.06.2020 22:07 Ответить
Да солнце. Совесть у них перед девственностью потерялась
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03.06.2020 22:12 Ответить
Еще нет решения / ну нехрен слугам народа Коломойского сказать что-то дельное украинцам .
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03.06.2020 20:59 Ответить
Если єто серьезно, то похоже на крик о помощи))))
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03.06.2020 21:09 Ответить
тянут хоть кого-нибудь кого "знают" по телевизору. Хоть бы Виталя не сглупил и не вступил в зеленое г-но
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03.06.2020 21:12 Ответить
Чтото, киевляне, нету отбоя от желающих помэрствовать над вами)) Один отстойнее и одиознее другого)) Хотите ссанврача себе в мэры?
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03.06.2020 21:53 Ответить
Ляшко на самоізоляцію поки ноги не протяне.
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03.06.2020 22:13 Ответить
Та давайте уже всех из своего ЗЕбанария, кто остался. Пролетят все вместе. Веселее будет.
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03.06.2020 22:53 Ответить
Проти Кличко можна зараз ставити будь-якого зеленого чорта, все одно переможе Кличко. А хто не зрозумів, той хай підітре свій анус діамантовим зеленим, можливо, ваш анус загоїться
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03.06.2020 23:22 Ответить
Ще одного шляшка ми не переживемо! Нафіг з пляжу, обох!
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04.06.2020 00:55 Ответить
 
 