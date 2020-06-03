Еще нет решения об участии главного санврача Ляшко в праймериз на кандидата в мэры Киева, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что в праймериз партии на кандидата в мэры Киева смогут принять участие не только народные депутаты.

Об этом она рассказала в комментарии Цензор.НЕТ

"Не исключаем что в праймериз примут участие и не члены фракции", - сказала Кравчук.

По словам нардепа, в праймериз вероятно может принять участие главный санитарный врач Виктор Ляшко, однако он еще официально не заявлял о своем желании. Кравчук рассказала, что социология показывает, что население его положительно воспринимает.

"Я думаю, что он бы имел шанс по крайней мере побороться и быть достойным кандидатом. Но, опять же, какого-то еще решения о его участии в праймериз нет. Но президент заявлял, что он бы хотел, чтобы в праймериз могли принять участие не только депутаты и члены партии", - сказала Кравчук.

По ее словам, в настоящее время выразили желание принять участие в праймериз четверо народных депутатов: Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко.

Кравчук добавила, что Ткаченко еще официально не заявлял, что не будет участвовать в праймериз, однако вероятно это сделает после назначения на должность министра культуры.

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