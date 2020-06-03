Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

Об этом в Facebook заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Фото дня. Главный санитарный врач Ляшко (стоит на заднем плане) записывает имена пяти правонарушителей, чтобы заявить в полицию о нарушении карантина, действующего до 5 июня и оштрафовать каждого на 17 тысяч гривен, а также оштрафовать кафе в Хмельницком, которое незаконно обслуживает посетителей в самом помещении", - иронизирует журналист.

Он подчеркивает: президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили Закон №530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" от 17 марта 2020 года, и теперь Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

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"Фотография нарушения опубликована на официальном аккаунте Офиса Президента Украины. Поскольку президент Зеленский сам подписывал этот закон, теперь он сам обязан показать пример его выполнения. Многие украинцы были оштрафованы по данному закону, и Зеленский не может делать для себя исключения", - заявляет Бутусов.

Он предполагает, что слева за столом сидит пресс-секретарь Юлия Мендель, которая разместила данное фото в соцсетях. "И она как человек ответственный немедленно доведет информацию до главы государства и официально прокомментирует, когда же будет добровольно выплачен штраф всеми нарушителями", - отмечает журналист.

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Бутусов напомнил, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.

"Ждем от гаранта Конституции Украины исполнения своих обязанностей, поскольку закон о карантине он подписал для всех граждан без исключения. Ведь закон один для всех, не так ли, Владимир Александрович?", - уточняет Бутусов.

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