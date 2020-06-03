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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

Об этом в Facebook заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Фото дня. Главный санитарный врач Ляшко (стоит на заднем плане) записывает имена пяти правонарушителей, чтобы заявить в полицию о нарушении карантина, действующего до 5 июня и оштрафовать каждого на 17 тысяч гривен, а также оштрафовать кафе в Хмельницком, которое незаконно обслуживает посетителей в самом помещении", - иронизирует журналист.

Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов 01

Он подчеркивает: президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и другие официальные лица прямо нарушили Закон №530-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" от 17 марта 2020 года, и теперь Национальная полиция обязана наложить административный штраф.

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"Фотография нарушения опубликована на официальном аккаунте Офиса Президента Украины. Поскольку президент Зеленский сам подписывал этот закон, теперь он сам обязан показать пример его выполнения. Многие украинцы были оштрафованы по данному закону, и Зеленский не может делать для себя исключения", - заявляет Бутусов.

Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов 02

Он предполагает, что слева за столом сидит пресс-секретарь Юлия Мендель, которая разместила данное фото в соцсетях. "И она как человек ответственный немедленно доведет информацию до главы государства и официально прокомментирует, когда же будет добровольно выплачен штраф всеми нарушителями", - отмечает журналист.

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Бутусов напомнил, что 24 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен за нарушение режима карантина в кафе в Вене был задержан полицией и ему был оформлен административный штраф.

"Ждем от гаранта Конституции Украины исполнения своих обязанностей, поскольку закон о карантине он подписал для всех граждан без исключения. Ведь закон один для всех, не так ли, Владимир Александрович?", - уточняет Бутусов.

Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов 03

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Автор: 

Зеленский Владимир (20246) карантин (16729) Хмельницький (475) Бутусов Юрий (4348) Ляшко Виктор (1364) Ван дер Беллен (19) Ермак Андрей (1257) Мендель Юлия (232) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+62
вазелин на выход!
"если я нарушу закон я уйду" - велкам как говорится.
мне сегодня пришлось напяливать маску чтобы купить кофе в любимом кафе которое наконец то открылось. дебильнее ситуацию придумать сложно. в маске купить кофе, выйти, снять маску и попить кофе за 30 грн стоя на улице.
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03.06.2020 21:41
+39
Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5673
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03.06.2020 21:43
+39
"Мда уж !!!!! Приехали....."

картина маслом

и главсанврач Ляшко в их числе!
киевлянам на заметку этот пц Ляшко запрещал плавать в Гидропарке и будет баллотироваться в мэры Киева !

Киевляне, ДУ-МАЙ-ТЕ !!!!!
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03.06.2020 22:16
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Объедаются ,лапша из ушей торчит у Зе.Дайош Порошенко!!
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04.06.2020 08:53 Ответить
Порошенко слава, слава, слава!!!!
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04.06.2020 08:55 Ответить
Наш Президент Порошенко!!!!

Уберите этого шута.
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04.06.2020 09:26 Ответить
Дуракам закон не писан.
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04.06.2020 09:08 Ответить
Да хватит троллить , все уже и так поняли что корона порожняк как свиной грип, да при хронических заболеваниях может вызывать пневмонию, как и свиной грип от которого в сезон умирло не меньше чем от короны
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04.06.2020 09:24 Ответить
так надо вернуть штрафы, наложенные раньше ?
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04.06.2020 11:07 Ответить
Зеленський, Єрмак та інші офіційні особи порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, і мають заплатити штраф, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2063
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04.06.2020 09:44 Ответить
Ща дебин скажет что он просто не знал
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04.06.2020 09:54 Ответить
а шаурма где?
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04.06.2020 10:03 Ответить
Так вчера же сняли карантин с общепитов... или нет? В Киеве уже прислали кафехи, что работают
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04.06.2020 10:29 Ответить
Пф, закони для всіх шолє?
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04.06.2020 12:56 Ответить
карантин,масковий режим ну ну..
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04.06.2020 14:15 Ответить
А чего это холопы возбудись???

Царю МОЖНО ВСЕ!!!
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04.06.2020 15:09 Ответить
Сцари все на раше-паРаше.
в Украине царей отродясь не было, были князья, короли, гетьманы.
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04.06.2020 15:34 Ответить
Вот будет смешно, если эти на фото через неделю улягутся в александровскую больницу под аппараты вентиляции.... Задних проходов....
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04.06.2020 19:19 Ответить
він же президент цар - йому все можна.
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04.06.2020 19:26 Ответить
https://detector.media/infospace/article/177736/2020-06-04-ganapolskii-pro-perevirku-pryamogo-natsradoyu-cherez-laiku-prezidentu-mozhna-a-inshim-ne-mozhna/ Ганапольський про перевірку Прямого Нацрадою через «лайку»: «Президенту можна, а іншим не можна
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04.06.2020 19:47 Ответить
Да срал этот жидовский чёрт на Украину.
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04.06.2020 21:56 Ответить
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