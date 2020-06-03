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Новости Агрессия России против Украины
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Сообщено о подозрении 11 представителям и главарю террористической группировки "ЛНР", - СБУ

Сообщено о подозрении 11 представителям и главарю террористической группировки

За последние три месяца следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении руководителям "министерств", "администраций" и "депутатам" так называемой "ЛНР". Также совершения преступления инкриминируется главарю террористической группировки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди подозреваемых - руководители фейковых "МГБ", "министерства связи и массовых коммуникаций", "министерства сельского хозяйства", три "депутата народного совета", два заместителя "глав местных администраций", два "должностных лица министерств" и главарь боевиков по кличке Нуф.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемых, они объявлены в розыск.

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"Всего за 3 последних года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей так называемой "ЛНР". Обвинительные материалы направлены в суд. Продолжается работа по документированию противоправной деятельности других участников террористической организации", - говорится в сообщении

Автор: 

боевик (16779) СБУ (19864) наемники рф (2071) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+4
СБУ , та грохните уже хоть одну мразину лугандонскую , а то возникает вопрос а на куя вы вообще надо ? Подозрительные вы наши .
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03.06.2020 22:15
+2
А пофамильно можно кому вы там предъявили обвинение а то что то не очень вериться,ведь решений судов по этим 90 бандитов мы тоже не встречали нигде. Ну не верим мы вам уже давно поэтому и требуем конкретики а не бла-бла-бла. Ведь что вам стоит " нарисовать" не 90 а 900 например,всё равно же проверить нет шансов да к тому же не имея абсолютно никаких данных про этих инкогнито.
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03.06.2020 22:37
+1
Хрен вам лысый, ЛНР, а не всеобщая амнистия.
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04.06.2020 11:05
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Сообщено о подозрении 11 представителям и главарю террористической группировки "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 6174
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03.06.2020 21:44 Ответить
прикольней было бы если бы там кремль и тд был
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04.06.2020 10:25 Ответить
СБУ , та грохните уже хоть одну мразину лугандонскую , а то возникает вопрос а на куя вы вообще надо ? Подозрительные вы наши .
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03.06.2020 22:15 Ответить
Сообщено о подозрении 11 представителям и главарю террористической группировки "ЛНР", - СБУ

============================
главаря надо обезглавить!
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03.06.2020 22:30 Ответить
А пофамильно можно кому вы там предъявили обвинение а то что то не очень вериться,ведь решений судов по этим 90 бандитов мы тоже не встречали нигде. Ну не верим мы вам уже давно поэтому и требуем конкретики а не бла-бла-бла. Ведь что вам стоит " нарисовать" не 90 а 900 например,всё равно же проверить нет шансов да к тому же не имея абсолютно никаких данных про этих инкогнито.
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03.06.2020 22:37 Ответить
выстрел в пустоту
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04.06.2020 10:03 Ответить
Молодці! Залишилось лише пуйлу оголосити підозру про дачу за-відомо неправдивих показань про наявність військових рашкі в Донбасі. Баканов дійсно підняв Службу Бабла України на недосяжний для всіх спецслужб світу рівень!
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04.06.2020 10:25 Ответить
Треба діяти як Моссад. ЗНЕШКОДЖУВАТИ ВОРОГІВ Держави УКРАЇНИ, ЗРАДНИКІВ України в любому місці світу і не чекати рішення наших продажних судів та заступництва п'ятої колони.
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04.06.2020 10:59 Ответить
Хрен вам лысый, ЛНР, а не всеобщая амнистия.
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04.06.2020 11:05 Ответить
Звучить непогано. А що по Донецьку мовчать - чи там обдроченців вже немає ?
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04.06.2020 11:14 Ответить
 
 