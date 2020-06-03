Сообщено о подозрении 11 представителям и главарю террористической группировки "ЛНР", - СБУ

За последние три месяца следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении руководителям "министерств", "администраций" и "депутатам" так называемой "ЛНР". Также совершения преступления инкриминируется главарю террористической группировки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Среди подозреваемых - руководители фейковых "МГБ", "министерства связи и массовых коммуникаций", "министерства сельского хозяйства", три "депутата народного совета", два заместителя "глав местных администраций", два "должностных лица министерств" и главарь боевиков по кличке Нуф.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемых, они объявлены в розыск.

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"Всего за 3 последних года следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении почти 90 представителей так называемой "ЛНР". Обвинительные материалы направлены в суд. Продолжается работа по документированию противоправной деятельности других участников террористической организации", - говорится в сообщении