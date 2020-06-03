В ФСБ расспрашивали задержанного десантника Добринского о службе и охране админграницы. Он отказался давать показания, - адвокат Велиляев

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму спрашивали у украинского военнослужащего Евгения Добринского о его службе на материковой части Украины и об охране админграницы.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Ислям Велиляев, информирует Цензор.НЕТ.

"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы", - говорит адвокат.

Велиляев рекомендовал своему подзащитному Евгению Добринскому не отвечать на вопросы, которые конкретно касаются его воинской службы.

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"По моей рекомендации, мы отказались давать показания. Потому как данные сведения имеют служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы", - подчеркнул адвокат.

По словам Велиляева, допрос Евгения Добринского длился примерно полтора часа.

"Он же военный. Он понимает, что на данные вопросы не желательно отвечать. Данные ответы будут восприняты негативно в отношении него", - говорит адвокат.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

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3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.