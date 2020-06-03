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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В ФСБ расспрашивали задержанного десантника Добринского о службе и охране админграницы. Он отказался давать показания, - адвокат Велиляев

В ФСБ расспрашивали задержанного десантника Добринского о службе и охране админграницы. Он отказался давать показания, - адвокат Велиляев

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму спрашивали у украинского военнослужащего Евгения Добринского о его службе на материковой части Украины и об охране админграницы.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Ислям Велиляев, информирует Цензор.НЕТ.

"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы", - говорит адвокат.

Велиляев рекомендовал своему подзащитному Евгению Добринскому не отвечать на вопросы, которые конкретно касаются его воинской службы.

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"По моей рекомендации, мы отказались давать показания. Потому как данные сведения имеют служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы", - подчеркнул адвокат.

По словам Велиляева, допрос Евгения Добринского длился примерно полтора часа.

"Он же военный. Он понимает, что на данные вопросы не желательно отвечать. Данные ответы будут восприняты негативно в отношении него", - говорит адвокат.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

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3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Автор: 

допрос (1372) Крым (26371) ФСБ (1935) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Велиляев Ислям (15) Добринский Евгений (14)


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Топ комментарии
+13
И не слова, ни полслова от говнокомандующего. И МИД как дерьма в рот набрал.. Позор такой власти
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03.06.2020 22:06
+7
Какая то муть происходит. Все брешут как собаки,сам ушёл? похитили? где оружие? почему не остановили если сам,короче вопросов до яух и больше но ответов нет. Впрочем то что при этой власти всё замалчивается стало уже нормой как и постоянное враньё. Я никогда не верил РОС СМИ а сейчас я не верю и УкрСМИ. Зеленский постоянно врёт и выкручивается и веры ему как и его учителю Путину нет. Вот и с этим парнем нет чёткого ответа что же случилось,все крутятся,что то недоговаривают,что то брешут. Руководство ВСУ постоянно меняет версии и брешет и брешет.
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03.06.2020 22:21
+7
Такие вот аватары подрывают престиж службы в ВСУ и позорят Украину!
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03.06.2020 23:23
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А что вообще делает ФСБ рф в Крыму и на каком основании они задерживают человека на территории Украины?
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03.06.2020 21:54 Ответить
Достаточно посмотреть video в ютубе
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03.06.2020 22:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mA-********&feature=emb_logo VIDEO
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03.06.2020 22:23 Ответить
даже на єтой маленькой фотке он как гражданский без ничего.
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04.06.2020 12:10 Ответить
стоим Мы на посту повзводно и поротно, бессмертны как огонь, спокойны как гранит
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03.06.2020 22:17 Ответить
Да на том же основании на каком сейчас хозяйничают в Крыму. Т.е. козлорылые есть козлорылые. Отжать, ограбить, убить, соврать. Но это временно, рано или поздно козлятина должна ответить за все и быть уничтожена.
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03.06.2020 22:21 Ответить
https://censor.net/user/461391. Х**лостан дело тонкое.
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03.06.2020 23:17 Ответить
Ієзуїти.
Викрали хлопця, зламали психологічно.
Ще й вивели "на сцену" адвоката, який ПІДРИМУЄ українського солдата.
1,5 години вони допит вели.
І три доби мовчали.

Спектакль цей фсбешний нижче рівня базарного балагану.
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03.06.2020 22:06 Ответить
Поддерживаю подобную инфу фэбэс точно распростронять не будет.тактика понятная.не код к кредитной картрчки.здаётся мне это спланированная провокация слуг олмгархов и фэбес
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03.06.2020 22:09 Ответить
Єдине, що очевидне - це можливо.
А сліди боротьби на посту свідчать, що це було не геть таки просто.
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04.06.2020 14:21 Ответить
не...чувак в артисты не годится по определению. нема таланту
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03.06.2020 22:11 Ответить
И не слова, ни полслова от говнокомандующего. И МИД как дерьма в рот набрал.. Позор такой власти
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03.06.2020 22:06 Ответить
просто перестали стрелять
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03.06.2020 22:11 Ответить
Допрос был в стиле: ну шо, братан, как оно там служится? мышебратья, мыаднастрана...
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03.06.2020 22:11 Ответить
Молодец, несмотря на то что его нагло выкрали, он борется до последнего, защищает Украину.
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03.06.2020 22:12 Ответить
а на видео, если конечно єто он на видео он явно бухой. https://www.youtube.com/watch?v=mA-********&feature=emb_logo
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04.06.2020 12:15 Ответить
Кто там когда узнает, что он говорил и чего не говорил.
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03.06.2020 22:13 Ответить
фсбшников в плен не брать. хоронить на месте. желательно живьем.
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03.06.2020 22:15 Ответить
сказки от филиала фсб - дерьмо собачье
идите в жопу 👎👎👎
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03.06.2020 22:18 Ответить
Какая то муть происходит. Все брешут как собаки,сам ушёл? похитили? где оружие? почему не остановили если сам,короче вопросов до яух и больше но ответов нет. Впрочем то что при этой власти всё замалчивается стало уже нормой как и постоянное враньё. Я никогда не верил РОС СМИ а сейчас я не верю и УкрСМИ. Зеленский постоянно врёт и выкручивается и веры ему как и его учителю Путину нет. Вот и с этим парнем нет чёткого ответа что же случилось,все крутятся,что то недоговаривают,что то брешут. Руководство ВСУ постоянно меняет версии и брешет и брешет.
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03.06.2020 22:21 Ответить
У ФСБ розпитували затриманого десантника Добринського про службу й охорону адмінмежі. Він відмовився свідчити, - адвокат Веліляєв - Цензор.НЕТ 1130
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03.06.2020 22:24 Ответить
Блин, похоже солдатик таки какой-то все же мышебрат-аватар.
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03.06.2020 22:32 Ответить
Один в один , как Надю Савченко , что то похожее лепят ?
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03.06.2020 22:33 Ответить
Савченко тоже так шла сдаваться https://www.youtube.com/watch?v=mA-********&feature=emb_logo
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04.06.2020 12:16 Ответить
Да не звездите вы. И хватит из него делать героя, чтобы оправдать обмен на него росийких агентов и диверсантов. И не для того они его захватывали чтобы сразу же привести ему адвоката. Ето совместная операция наших колаборантов и ФСБ
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03.06.2020 23:04 Ответить
Особенно улыбнуло *В ФСБ расспрашивали задержанного десантника о службе* Типо по вашей легенде, его выкрали в драке, перетащили через границу чтобы спросить как дела, как жизнь, как работа? Вы за кого нас здесь всех держите? Етого лоха с самого начала брали для обмена. А потом когда увидели что украинцы не очень хотят его возвращать и тем более отдавать за него ценных росийских террористов, начали делать из него *Сравченку*
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03.06.2020 23:16 Ответить
Как бы там нибыло, пускай теперь сидит там до окончания войны. Или если нечего делать вытаскивайте его через суды, через ООН и ли Гаагский трибунал но никак не с помощью обмена.
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03.06.2020 23:19 Ответить
На обмен можно наловить достаточно украинцев и в Крыму и в Раше. Границу с Рашей ежегодно пересекают 4,5 млн. украинцев, админграницу с Крымом - 1 миллион. Бери и лови сколько хочешь.
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04.06.2020 00:37 Ответить
Но за тех кто сам поехал в окупированный крым или Рашку не обменяют кучу росийских военнопленных. Да и если бы етот дезертир просто поехал на Рашку и сдался там тоже никто бы за него гроша не дал ломанного. А вот за *героя* которого сейчас делают, ЗЕ обещал отдать аж 100 росийских военнопленных. А то что его захватывали или он само побежал не для обмена а ради другой цели типо информацию получить от него секретную ето даже смешно. Что етот аватар мог рассказать секретного чего у ФСБ не знают
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04.06.2020 00:46 Ответить
так они всегда опрашивают, даже немцьі наших солдат на леченнии у себя опрашивают
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04.06.2020 12:21 Ответить
на русских фильмо-сайтах сейчас идет реклама "заставляют служить - найми адвоката" так что то тьі отстал от жизни
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04.06.2020 12:18 Ответить
Такие вот аватары подрывают престиж службы в ВСУ и позорят Украину!
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03.06.2020 23:23 Ответить
как его оружие оказалось в части ?
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04.06.2020 00:26 Ответить
оно решило что не хочет к кацапне і не пошло с хозяином.
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04.06.2020 12:19 Ответить
от мля, з цього дурка тепер хероя почнуть ліпити, вата зеленувата
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04.06.2020 15:18 Ответить
 
 