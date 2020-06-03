В ФСБ расспрашивали задержанного десантника Добринского о службе и охране админграницы. Он отказался давать показания, - адвокат Велиляев
Сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму спрашивали у украинского военнослужащего Евгения Добринского о его службе на материковой части Украины и об охране админграницы.
Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил адвокат Ислям Велиляев, информирует Цензор.НЕТ.
"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, какой порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы", - говорит адвокат.
Велиляев рекомендовал своему подзащитному Евгению Добринскому не отвечать на вопросы, которые конкретно касаются его воинской службы.
"По моей рекомендации, мы отказались давать показания. Потому как данные сведения имеют служебный характер. Он на сегодняшний день является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные пояснения по поводу его службы", - подчеркнул адвокат.
По словам Велиляева, допрос Евгения Добринского длился примерно полтора часа.
"Он же военный. Он понимает, что на данные вопросы не желательно отвечать. Данные ответы будут восприняты негативно в отношении него", - говорит адвокат.
Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".
2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".
3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.
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Викрали хлопця, зламали психологічно.
Ще й вивели "на сцену" адвоката, який ПІДРИМУЄ українського солдата.
1,5 години вони допит вели.
І три доби мовчали.
Спектакль цей фсбешний нижче рівня базарного балагану.
А сліди боротьби на посту свідчать, що це було не геть таки просто.
идите в жопу 👎👎👎