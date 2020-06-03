РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12147 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 219 49

В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область проинспектировал работу и оснащение лаборатории микробиологических исследований, а также обсудил вопросы доплат медикам, работающих с COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 01

Зеленский осмотрел лабораторию главного управления "Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ Украины" и помещения, где принимают образцы биоматериала, отобранные для тестирования на наличие Covid-19. Сотрудники показали президенту медицинскую технику, в частности амплификатор, приобретенный для центра меценатами.

Также Зеленский поинтересовался ситуацией с выплатами доплат к заработным платам медикам, которые работают с Covid-19 и обсудил с медперсоналом проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки к возможной второй волне распространения коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Первую волну пандемии Украине удалось пройти сравнительно неплохо

В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 02

"Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Все надо вручную нам проверять с главным санитарным врачом. Это неправильно. Надо точно знать, что деньги доходят", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, сотрудники центра проинформировали о нехватке профессиональных кадров. В частности, о наличии проблемы с подготовкой лаборантов, работающих над микробиологическими исследованиями. По словам заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в последние годы в Украине вообще не готовили соответствующих специалистов. 

В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 03

Также читайте: Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов

Зеленский призвал работников лаборатории оперативно сообщать о возможных проблемах, которые возникают в работе. "Это очень важные вещи. Пока не построим систему в стране, будем так общаться", - отметил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20246) карантин (16729) Хмельнитчина (896) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5911
показать весь комментарий
03.06.2020 22:22
+8
Ну ладно бы написали "посетил"... "ознакомился с работой"... Но это было бы не в жанре комедии... "Проинспектировал" смешнее... "Владимир Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 и дал несколько очень полезных советов по ускорению синтеза белка в молекулах профанита во время охренизации апперцепции внешней наволочки вируса..."
показать весь комментарий
03.06.2020 23:31
+7
Надеюсь так же успешно, как Путин инспектировал больничку. Т.е. теперь на пару месяцев в бункер спрячется и будет мелькать только в тупых ФБ-видосиках.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вторую фотку в МЕМОРИЗ - к остальным "шедевральным" фоткам Осла-клована.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:14 Ответить
Головна проблема це мала кількість тестів які щоденно можуть робити лабораторії! За такої низької кількості ПЦР тестів Україна ніколи не зможе локалізувати коронавірус і подолати епідемію! Потрібно збільшувати кількість ПЦР досліджень в рази, щоб за визначений епідеміологами критичний термін - 10 діб мати можливість провести дослідження в одному місті мільйоннику і повністю виявити всі очаги коронавірусу! Без цього боротьба з коронавірусом перетворюється на безглуздий біг по колу!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:19 Ответить
Це ж лабораторія,а захисту на них практично немає.Хоч би для понту окуляри одягли.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:15 Ответить
какие очки?
посмотри внимательно, у них на ногах БАХИЛЫ!!!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:18 Ответить
а від чого там захищатися) вони ж добре знають,що то кармановірус)) якби був дійсно серйозний вірус вони б туди не сунулися)
показать весь комментарий
03.06.2020 22:21 Ответить
і от в такому спецодязі лаборанти працюють с суперсмертельним вірусом щось немає вспишок серед лаборантів))
показать весь комментарий
03.06.2020 22:22 Ответить
Надеюсь так же успешно, как Путин инспектировал больничку. Т.е. теперь на пару месяцев в бункер спрячется и будет мелькать только в тупых ФБ-видосиках.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:15 Ответить
Инспектор херов!
показать весь комментарий
03.06.2020 22:15 Ответить
де шаурма? ой..мав на увазі рукавички та окуляри..
показать весь комментарий
03.06.2020 22:16 Ответить
кстати, если врачи вот в таких "защитных" костюмах работают с больными - не удивительно, что они все перезаражались.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:16 Ответить
У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4819
показать весь комментарий
03.06.2020 22:31 Ответить
ЗЕбилизм карантином не лечится !
показать весь комментарий
03.06.2020 23:33 Ответить
а где врачи возьмут респираторы класса минимум FFP-2, если все продано за кордон ?
кстати, обратите внимание, Зеленский все же в респираторе, в отличие от остальных !
показать весь комментарий
03.06.2020 23:32 Ответить
А нахрена ему маску надели ???
показать весь комментарий
03.06.2020 22:16 Ответить
что бы у врачей от такого отвратительного вида не началась рвота.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:19 Ответить
Зелёное гавно завоняло на весь город, тьфу блин.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:17 Ответить
Интересно, а рояль в этой лаборатории есть?
показать весь комментарий
03.06.2020 22:17 Ответить
А что он в этом понимает? Ходил, головой тряс с умным видом? Только сотрудников напрягал.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:17 Ответить
Почему без шапки?
показать весь комментарий
03.06.2020 22:19 Ответить
В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 3859
показать весь комментарий
03.06.2020 22:21 Ответить
В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5911
показать весь комментарий
03.06.2020 22:22 Ответить
до речі, мишка з'їдає за день лише 3 (ТРИ !!!!!) грами зерна


отож, ДУ-МАЙ-ТЕ, хто з'їв ешелони
показать весь комментарий
03.06.2020 23:36 Ответить
Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Источник: https://censor.net.ua/n3199907
Это Порох виноват, шо тут непонятного.
И почему халаты не зеленые. Не по феншую.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:21 Ответить
приоритеты В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2719
показать весь комментарий
03.06.2020 22:23 Ответить
кабаев когда ходил был похож на космонавта.а бубочка даже без перчаток и шапки.вывод : слуги олигархов - короной не болеют.болеют пересічні громодяни
показать весь комментарий
03.06.2020 22:24 Ответить
Дивиться на все як баран на нові ворота.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:29 Ответить
Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький...
показать весь комментарий
03.06.2020 22:33 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер



Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький... Alex Drone
https://twitter.com/i/status/1268253389625925639
показать весь комментарий
03.06.2020 22:29 Ответить
Гастролер. «...він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях" О. Забужко
показать весь комментарий
03.06.2020 22:39 Ответить
Кловун йде чітко слід у слід за путєним - перевдягається як сам не свій і вже починає потихеньку "підростати та підростати". На фотографіях поступово стає самим високим. А в інтернеті все вище й вище...
показать весь комментарий
03.06.2020 22:37 Ответить
так- воно ще цицьки голить
показать весь комментарий
03.06.2020 22:39 Ответить
Не в тему .
Эту Раду нужно менять .
Причём , всех бывших , всех созывов - с расстрелом и конфискацией имущества у них самих и членов их семей .
Без суда , просто по факту бывшего тадепутства .
И это только начало .
показать весь комментарий
03.06.2020 22:39 Ответить
угу. вы уже выбрали "не бывших" год и страна в жопе. не может кухарка управлять страной.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:47 Ответить
Мендель (на нижньому фото друга зліва) маску під носом тримає; не оділа, як положено.
показать весь комментарий
03.06.2020 22:45 Ответить
У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9889
показать весь комментарий
03.06.2020 22:46 Ответить
В День города криворожане увидят ростовых кукол, купленных для библиотек в рамках «Общественного бюджета»
У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 - Цензор.НЕТ 311
показать весь комментарий
03.06.2020 22:46 Ответить
видео посещения хмельницкого бедосиком
внимание на количество и действия охранников. "всенародная любовь и поддержка"
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1268253389625925639
показать весь комментарий
03.06.2020 22:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XXkEwGr09dw Слуги народу заставляють людей носити намордники, а самі їх не носять Відео
показать весь комментарий
03.06.2020 22:53 Ответить
Ну ладно бы написали "посетил"... "ознакомился с работой"... Но это было бы не в жанре комедии... "Проинспектировал" смешнее... "Владимир Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19 и дал несколько очень полезных советов по ускорению синтеза белка в молекулах профанита во время охренизации апперцепции внешней наволочки вируса..."
показать весь комментарий
03.06.2020 23:31 Ответить
ЗЕ "проінспетував"? А ми вважаємо що дурнику організували екскурсію в лабораторію - він так вчиться бути президентом. Пять років екскурсій це вам не "пять тисяч відер" і золотий ключик в бєніній кишені... От сміху було!
показать весь комментарий
03.06.2020 23:33 Ответить
У Хмельницькому Зеленський проінспектував роботу лабораторії, яка проводить тести на COVID-19 - Цензор.НЕТ 825
показать весь комментарий
03.06.2020 23:54 Ответить
Зеленський працює не на Україну, а лише на рейтинги. Виборча компанія в розпалі.
показать весь комментарий
04.06.2020 00:39 Ответить
"Инспектор" хренов, он зеленого понятия не имеет о том, что "инспектирует", но фоточки (в костюмах за деньги Пороха) для зебыдла самое оно)))
показать весь комментарий
04.06.2020 01:35 Ответить
Ще відосики попереду.
показать весь комментарий
04.06.2020 01:55 Ответить
Хто тим грошам ноги відрубав що ніяк до медиків не дійдуть?
показать весь комментарий
04.06.2020 01:54 Ответить
Від самої назви вже смішно. Звучит як назва мініатюри в кварталі.... Хоча, це ЗЕлене бидло нас всіх вже перетворило на квартал.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:47 Ответить
нема чого більше робити президенту, ніж різну херню інспектувати та піаритись, справжній молорос, точніше совок одеський
показать весь комментарий
04.06.2020 15:10 Ответить
нахера тобі Єрмак, його туди посилай, та поближче до коронавірусу, хай проінспектує гуртожитки та станції швидкої допомоги, та як і в яких умовах лікують ковідних у лікарнях, а Ляшка до громадського транспорту на інспектування
показать весь комментарий
04.06.2020 15:15 Ответить
 
 