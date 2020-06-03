В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область проинспектировал работу и оснащение лаборатории микробиологических исследований, а также обсудил вопросы доплат медикам, работающих с COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский осмотрел лабораторию главного управления "Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ Украины" и помещения, где принимают образцы биоматериала, отобранные для тестирования на наличие Covid-19. Сотрудники показали президенту медицинскую технику, в частности амплификатор, приобретенный для центра меценатами.

Также Зеленский поинтересовался ситуацией с выплатами доплат к заработным платам медикам, которые работают с Covid-19 и обсудил с медперсоналом проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки к возможной второй волне распространения коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Первую волну пандемии Украине удалось пройти сравнительно неплохо

"Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Все надо вручную нам проверять с главным санитарным врачом. Это неправильно. Надо точно знать, что деньги доходят", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, сотрудники центра проинформировали о нехватке профессиональных кадров. В частности, о наличии проблемы с подготовкой лаборантов, работающих над микробиологическими исследованиями. По словам заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в последние годы в Украине вообще не готовили соответствующих специалистов.

Также читайте: Зеленский, Ермак и другие официальные лица нарушили закон, посетив кафе в Хмельницком, и должны заплатить штраф, - Бутусов

Зеленский призвал работников лаборатории оперативно сообщать о возможных проблемах, которые возникают в работе. "Это очень важные вещи. Пока не построим систему в стране, будем так общаться", - отметил президент.