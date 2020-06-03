В Хмельницком Зеленский проинспектировал работу лаборатории, проводящей тесты на COVID-19. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область проинспектировал работу и оснащение лаборатории микробиологических исследований, а также обсудил вопросы доплат медикам, работающих с COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский осмотрел лабораторию главного управления "Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ Украины" и помещения, где принимают образцы биоматериала, отобранные для тестирования на наличие Covid-19. Сотрудники показали президенту медицинскую технику, в частности амплификатор, приобретенный для центра меценатами.
Также Зеленский поинтересовался ситуацией с выплатами доплат к заработным платам медикам, которые работают с Covid-19 и обсудил с медперсоналом проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки к возможной второй волне распространения коронавируса.
"Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Все надо вручную нам проверять с главным санитарным врачом. Это неправильно. Надо точно знать, что деньги доходят", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, сотрудники центра проинформировали о нехватке профессиональных кадров. В частности, о наличии проблемы с подготовкой лаборантов, работающих над микробиологическими исследованиями. По словам заместителя министра здравоохранения Украины, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в последние годы в Украине вообще не готовили соответствующих специалистов.
Зеленский призвал работников лаборатории оперативно сообщать о возможных проблемах, которые возникают в работе. "Это очень важные вещи. Пока не построим систему в стране, будем так общаться", - отметил президент.
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посмотри внимательно, у них на ногах БАХИЛЫ!!!
кстати, обратите внимание, Зеленский все же в респираторе, в отличие от остальных !
отож, ДУ-МАЙ-ТЕ, хто з'їв ешелони
Это Порох виноват, шо тут непонятного.
И почему халаты не зеленые. Не по феншую.
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер
Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький... Alex Drone
https://twitter.com/i/status/1268253389625925639
Эту Раду нужно менять .
Причём , всех бывших , всех созывов - с расстрелом и конфискацией имущества у них самих и членов их семей .
Без суда , просто по факту бывшего тадепутства .
И это только начало .
внимание на количество и действия охранников. "всенародная любовь и поддержка"
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1268253389625925639