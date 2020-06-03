Лоукостер Ryanair планирует запустить первые рейсы из Украины в Италию с 6 июля. Цена билета - от 40 евро
Ирландский лоукостер Ryanair планирует уже в июле возобновить рейсы из Украины в 4 города Италии. Компания намерена осуществлять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Ryanair Украина".
Так, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:
- Киев-Рим;
- Киев-Милан (Бергамо);
- Львов-Болонья;
- Харьков-Милан (Бергамо);
- Одесса-Милан (Бергамо);
- Одесса-Болонья.
Уже с 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту:
- Киев-Болонья;
- Киев-Катания;
- Львов-Милан (Бергамо).
А уже с 8 июля ожидается возобновление перелетов:
- Львов-Рим;
- Одесса-Рим.
Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.
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