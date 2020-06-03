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Лоукостер Ryanair планирует запустить первые рейсы из Украины в Италию с 6 июля. Цена билета - от 40 евро

Лоукостер Ryanair планирует запустить первые рейсы из Украины в Италию с 6 июля. Цена билета - от 40 евро

Ирландский лоукостер Ryanair планирует уже в июле возобновить рейсы из Украины в 4 города Италии. Компания намерена осуществлять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал "Ryanair Украина".

Так, уже с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы:

  • Киев-Рим;
  • Киев-Милан (Бергамо);
  • Львов-Болонья;
  • Харьков-Милан (Бергамо);
  • Одесса-Милан (Бергамо);
  • Одесса-Болонья.

Уже с 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту:

  • Киев-Болонья;
  • Киев-Катания;
  • Львов-Милан (Бергамо).

А уже с 8 июля ожидается возобновление перелетов:

  • Львов-Рим;
  • Одесса-Рим.

Отмечается, что цены на авиарейсы стартуют от 40 евро в одну сторону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40% рейсов

Автор: 

авиасообщение (793) Ryanair (132)


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а беня запустить на Одесу, але за 100$
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03.06.2020 22:17 Ответить
До Одеси далі ніж до Макаронії патамушта.
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03.06.2020 22:20 Ответить
- А у Вас коронавирус Китайский?
- Нет! Что Вы! Чистая Италия
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03.06.2020 22:20 Ответить
Треба запускати, бо шоперши вже скучили за міланським шопінгом. Їм нема шо в інстаграм викладати.
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03.06.2020 23:32 Ответить
 
 