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В Тернополе вспышка коронавируса на подстанции скорой помощи: 18 инфицированных
В Тернополе вспышка коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Тернополя Серегей Надал, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, мы имеем в Тернополе вспышку коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи. Всего за последние дни выявлено 18 случаев инфицирования в этой областном медицинском учреждении. Подстанцию временно закрыли", - написал Надал.
Мэр Тернополя предупредил, что в связи с этой ситуацией время приезда бригады скорой помощи может увеличиться.
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