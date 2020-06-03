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Новости Коронавирус и карантин
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В Тернополе вспышка коронавируса на подстанции скорой помощи: 18 инфицированных

В Тернополе вспышка коронавируса на подстанции скорой помощи: 18 инфицированных

В Тернополе вспышка коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Тернополя Серегей Надал, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы имеем в Тернополе вспышку коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи. Всего за последние дни выявлено 18 случаев инфицирования в этой областном медицинском учреждении. Подстанцию ​​временно закрыли", - написал Надал.

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Мэр Тернополя предупредил, что в связи с этой ситуацией время приезда бригады скорой помощи может увеличиться.

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карантин (16729) Тернополь (769) скорая (365) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Перед началом карантина взял кредит на круглую сумму. Теперь мне 3 раза в день звонят из банка и заболиво интересуются, помыл ли я руки и надел ли масочку.....
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03.06.2020 22:43 Ответить
В Тернополе вспышка коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи. Источник: https://censor.net.ua/n3199910
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Це Порох винуватий!
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03.06.2020 23:05 Ответить
У Тернополі спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги: 18 інфікованих - Цензор.НЕТ 2238
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03.06.2020 23:16 Ответить
Ну, з запізненням!
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03.06.2020 23:19 Ответить
А это чучело не хочет позаниматься волонтерством, поработать в больнице где лечат С19.
У Тернополі спалах коронавірусу на підстанції швидкої допомоги: 18 інфікованих - Цензор.НЕТ 9093
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03.06.2020 23:28 Ответить
гуляй рванина, время пошло!
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04.06.2020 00:39 Ответить
Мимра!
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03.06.2020 23:40 Ответить
То зеленодупі мавпи так забезпечили лікарів індивідуальними засобами захисту?! Всі їхні заяви та браві рапортування виявляються брехнею! Навіг з пляжу придурків та нікчем, куди поділись виділені кошти!
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04.06.2020 00:37 Ответить
 
 