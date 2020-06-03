В Тернополе вспышка коронавируса на подстанции скорой помощи: 18 инфицированных

В Тернополе вспышка коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Тернополя Серегей Надал, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы имеем в Тернополе вспышку коронавируса среди работников подстанции экстренной медицинской помощи. Всего за последние дни выявлено 18 случаев инфицирования в этой областном медицинском учреждении. Подстанцию ​​временно закрыли", - написал Надал.

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Мэр Тернополя предупредил, что в связи с этой ситуацией время приезда бригады скорой помощи может увеличиться.