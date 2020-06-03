Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 9 участникам стрельбы в Броварах

Шевченковский районный суд Киева в среду, 3 июня, избрал меру пресечения 9 задержанным участникам перестрелки в Броварах, среди которых криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Как сообщают в полиции, по состоянию на 19:00 столичный суд избрал меру пресечения четырем лицам - арест сроком на 60 суток без права внесения залога. Одному - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 тыс. 300 грн, еще одному - круглосуточный домашний арест.

По состоянию на 21:00 еще четырем фигурантам, в том числе организатору по прозвищу "Журавль" или "Веха", избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

По состоянию на 21:30 еще одному подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 840 тыс. грн.

"В настоящее время всем задержанным мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 лицам объявлено о подозрении в покушении на умышленное убийство (ст. 15, ч.2 ст.115 УК)", - говорится в сообщении.

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Напомним, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

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Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Процедура определения меры пресечения для 28 задержанных после криминальных разборок перевозчиков в Броварах проходила в Броварском суде.

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