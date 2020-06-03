Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. Его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Об этом в Facebook сообщила экс-глава ведомства Анна Новосад, информирует Цензор.НЕТ.

"Что ж, есть вероятность, что поиски нового министра образования и науки подходят к своему завершению. Зная из источников, как активно лоббируют этого кандидата, есть все основания утверждать - с кандидатурой определились. Сергей Шкарлет - наш вероятный следующий глава МОН", - уверена Новосад.

Она отмечает, что можно спорить о необходимом опыте для соответствия должности министра, но при этом у члена правительства должны быть ценности. "С 2014 года мы привыкли это называть обобщенно - ценностями Майдана", - отметила экс-чиновник. И привела ряд цитат Шкарлета, который в разные годы заявлял о своей приверженности Партии регионов.

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"Да, вы скажете, что в 2010 году у человека могли быть иллюзии. Ок. Но как эта же человек мог, по словам источников, заставлять студентов снять украинские флаги с общежития во время Революции Достоинства? Идем дальше. Почему же такая бешеная поддержка именно господина Сергея? Ответ очень прост - отдельной когорте ректоров очень нужен свой удобный министр. Который будет не о качестве образования, потому что для этого нужны непопулярные шаги. А об удобстве, ради сохранения своих должностей. И денег", - сообщила Новосад.

По ее информации, Шкарлет сможет провести через правительство "столь желанные для отдельных руководителей университетов изменения":

- отмена ВНО на вступление после колледжей;

- ограничение ВНО в магистратуру;

- отмена KPI для ректоров;

- отмена индикативной себестоимости;

- отмена финансирования университетов по результатам их деятельности.

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"Это то, что можно протянуть через правительство. Амбициозные же желание ректоров достигают, например, такого желанного изменения, как снятие ограничения на количество сроков пребывания в должности. К чему все эти изменения? Очень просто - отдельным ректорам, и очевидно, господину Сергею, чихать на качество образования, на будущее студентов, им надо не хорошие студенты - им надо контингент. Именно так называются в их мире поступающие с любым уровнем знаний, с которых они просто снимают деньги. Поэтому им совершенно неудобны те изменения, которые сделали и наша команда и предыдущие", - уверена бывший министр.

Она предостерегла: "Высокопоставленное лицо, принимающее решение может сказать: "Да он же нравится ректорам! Хороший же вариант, надо брать!" Конечно, нравится. Потому что это об их интересах, но никак не о наших с вами".

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Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.