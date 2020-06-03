Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. Его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Об этом в Facebook сообщила экс-глава ведомства Анна Новосад, информирует Цензор.НЕТ.
"Что ж, есть вероятность, что поиски нового министра образования и науки подходят к своему завершению. Зная из источников, как активно лоббируют этого кандидата, есть все основания утверждать - с кандидатурой определились. Сергей Шкарлет - наш вероятный следующий глава МОН", - уверена Новосад.
Она отмечает, что можно спорить о необходимом опыте для соответствия должности министра, но при этом у члена правительства должны быть ценности. "С 2014 года мы привыкли это называть обобщенно - ценностями Майдана", - отметила экс-чиновник. И привела ряд цитат Шкарлета, который в разные годы заявлял о своей приверженности Партии регионов.
"Да, вы скажете, что в 2010 году у человека могли быть иллюзии. Ок. Но как эта же человек мог, по словам источников, заставлять студентов снять украинские флаги с общежития во время Революции Достоинства? Идем дальше. Почему же такая бешеная поддержка именно господина Сергея? Ответ очень прост - отдельной когорте ректоров очень нужен свой удобный министр. Который будет не о качестве образования, потому что для этого нужны непопулярные шаги. А об удобстве, ради сохранения своих должностей. И денег", - сообщила Новосад.
По ее информации, Шкарлет сможет провести через правительство "столь желанные для отдельных руководителей университетов изменения":
- отмена ВНО на вступление после колледжей;
- ограничение ВНО в магистратуру;
- отмена KPI для ректоров;
- отмена индикативной себестоимости;
- отмена финансирования университетов по результатам их деятельности.
"Это то, что можно протянуть через правительство. Амбициозные же желание ректоров достигают, например, такого желанного изменения, как снятие ограничения на количество сроков пребывания в должности. К чему все эти изменения? Очень просто - отдельным ректорам, и очевидно, господину Сергею, чихать на качество образования, на будущее студентов, им надо не хорошие студенты - им надо контингент. Именно так называются в их мире поступающие с любым уровнем знаний, с которых они просто снимают деньги. Поэтому им совершенно неудобны те изменения, которые сделали и наша команда и предыдущие", - уверена бывший министр.
Она предостерегла: "Высокопоставленное лицо, принимающее решение может сказать: "Да он же нравится ректорам! Хороший же вариант, надо брать!" Конечно, нравится. Потому что это об их интересах, но никак не о наших с вами".
Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.
Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.
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СРЕДА, 3 ИЮНЯ 2020, 20:33
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/ https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F06%2F3%2F7254374%2F&text=%C2%C0%CA%D1%20%E2%FB%ED%E5%F1%20%F1%E2%EE%E9%20%EF%E5%F0%E2%FB%E9%20%EE%EF%F0%E0%E2%E4%E0%F2%E5%**%FC%ED%FB%E9%20%EF%F0%E8%E3%EE%E2%EE%F0 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/#comments 13
Высший антикоррупционный суд вынес первый оправдательный приговор - оправдал судью по поводу обвинения в недекларировании.
Источник: пресс-служба ВАКС в https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/272357694134870 Facebook
Детали: В Высший антикоррупционный суд поступило уголовное производство по обвинению бывшего судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в совершении уголовного преступления - декларирование недостоверной информации.
Сторона обвинения указывала на то, что ответчик не представил свою декларацию.
На самом деле обвиняемый распечатал с сайта НАПК соответствующую форму, заполнив ее, отсканировал и отправил на электронный адрес агентства в сроки, установленные законом, а те ее не обнародовали. Он якобы по религиозным причинам отказался получать электронную цифровую подпись (ЭЦП), необходимую для внесения электронной декларации в реестр.
Суд признал мужчину невиновным и вынес оправдательный приговор.
А - самі, самі, зебіли? Вам - не потрібно?
Ви, зебіли, хоч на цьому елементарному прикладі відкат реформ бачите, чи ні?
Быдло хочет, чтобы было просто и понятно, как при Яныке.
Если кум пробился, то и они пробьются. Денег занес - все в ажуре.
Именно это выбирало быдло в лице ЗЕ.
И наша большая ошибка, что мы до сих пор считаем, что они просто дураки. Нет. Они осознанно выбирали криминальную, корумпированную систему.
Дуже цікавий аналіз протоколів електронного голосування у Раду громадського контролю за діяльністю ДБР, за результатами якого у РГК ДБР "дивним" чином пройшли тільки адвокати підозрюваних у різних злочинах мусорів.
Я вже писав, що ГО "Електронна демократія" вже ставила цікаві питання керівництву ДБР про систему, яка використовується для голосування https://enigma.club/articles/dbr-sfalsifikuvalo-rezultati-viboriv-u-gromadsku-radu-dbr ДБР сфальсифікувало результати виборів у Громадську раду ДБР . І ось натрапив ще на один аналіз від хактивістів "Українського Кіберальянсу"
https://www.facebook.com/ruheight?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBKXSibUb8Ig9slN8zWskQQj4LzwvaGEIEehb-7PW_wkWJzSJ8OJF6YPZltIx3tMZLJiSUYSlclIVk_&hc_ref=ARTCWPBXJ_0w1okhuE8a7Z1X6P9peAFMkUat8WeqZUjFzHPKjKTnBVJPk1Y0Tc1hX8E&fref=nf Sean Brian Townsend
"З інтересом вивчив протокол голосування в РГК ДБР. У ньому взяло участь близько 13 тисяч "людина". Дуже цікаво виглядає топ-10 підмереж. Так як ДБР замазали тільки останній октет, то дуже зручно визначати їх приналежність. І там немає жодного великого провайдера, зате є Дата-центри Москви та Калуги, які звичайним користувачам нічого не роздають, і їх колеги з Харкова, Словаччини та Литви. Так що є всі підстави вважати, що як мінімум половина "голосів" - звичайна накрутка. Не кажучи вже про те, що для того щоб пояснити появу ста "людина" з підмережі на 254 адреси принципу Дирихле буде явно недостатньо Дурники навіть голосуючих не змогли толком порахувати. На сторінці ДБР написано 14 тисяч, якщо порахувати унікальні хеші, то їх 12952 (при цьому окремі користувачі закидали більше п'яти "бюлетенів"), а якщо зв'язку хеш + мережу, то 13464. Справа навіть не в тому, що вони в Росії, а втому що їх а) неприродно багато б) це хостинг-провайдери, які здають сервера в оренду. Вони не роздають інтернет як звичайний ISP."
За ЗЕлень и разного сорта ватное говно голоса накручивались из Роиси.
Наприклад, https://voting.nabu.gov.ua/voting/public/public_report.txt подивимось на комбінацію SEL=1,2,7,8,14,15,16,20,25,33,34
Таких результатів зустрілося усього 1958 разів, з них 1955 використовують тільки пошту meta.ua, тобто 99.85%.
Хоча доля пошти meta.ua в загальному підсумку голосування складає лише 4.7%, а більшість учасників голосування користувались поштою на gmail.com.
Також легко побачити, що використовувалися однакові пули IP-адрес (у більшості, поза межами України),
185.50.*.*,
95.181.*.*,
193.9.*.*,
79.110.*.*
Тому можна вже зараз констатувати, що після видалення очевидних вкидів, проросійські кандидати очевидно не потраплять до РГК НАБУ та перемога «Демократичної Сокири» та ветеранських організацій стане повною та беззаперечною.
Тут могие продвигают уже год 15-% вого. И что?
Пихать будут до тошноты всех. И никого из этой шоблы не смущает, что это все! Это Тимошенко наших дней.
Очень понятна позиция Цензора. Разгонять кипишь(хайп по современному). Типа битва за умы. За умы, но в лучших проявлениях пропаганды. Кто сказал , что её нет у нас? Есть, тошнотворная, подогреваемая адептами пораженца.
У них нет царя лучше...как и впрочем и в Мордоре.
Ломать - не строить.
Всё возвращается ко временам Януковича. Встречайте "русский мир".
Ректори вчепилися зубами в бюджет в обмін на організовані колони студентів на виборах. У нас так і не ввели мобільність студентів та фінансову незалежність Вишів. Тому що, в такій системі всі ці ректори втратять годівницю. А гроші там не маленькі.