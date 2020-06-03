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Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. Его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Об этом в Facebook сообщила экс-глава ведомства Анна Новосад, информирует Цензор.НЕТ.

"Что ж, есть вероятность, что поиски нового министра образования и науки подходят к своему завершению. Зная из источников, как активно лоббируют этого кандидата, есть все основания утверждать - с кандидатурой определились. Сергей Шкарлет - наш вероятный следующий глава МОН", - уверена Новосад.

Она отмечает, что можно спорить о необходимом опыте для соответствия должности министра, но при этом у члена правительства должны быть ценности. "С 2014 года мы привыкли это называть обобщенно - ценностями Майдана", - отметила экс-чиновник. И привела ряд цитат Шкарлета, который в разные годы заявлял о своей приверженности Партии регионов.

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"Да, вы скажете, что в 2010 году у человека могли быть иллюзии. Ок. Но как эта же человек мог, по словам источников, заставлять студентов снять украинские флаги с общежития во время Революции Достоинства? Идем дальше. Почему же такая бешеная поддержка именно господина Сергея? Ответ очень прост - отдельной когорте ректоров очень нужен свой удобный министр. Который будет не о качестве образования, потому что для этого нужны непопулярные шаги. А об удобстве, ради сохранения своих должностей. И денег", - сообщила Новосад.

По ее информации, Шкарлет сможет провести через правительство "столь желанные для отдельных руководителей университетов изменения":

- отмена ВНО на вступление после колледжей;

- ограничение ВНО в магистратуру;

- отмена KPI для ректоров;

- отмена индикативной себестоимости;

- отмена финансирования университетов по результатам их деятельности.

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"Это то, что можно протянуть через правительство. Амбициозные же желание ректоров достигают, например, такого желанного изменения, как снятие ограничения на количество сроков пребывания в должности. К чему все эти изменения? Очень просто - отдельным ректорам, и очевидно, господину Сергею, чихать на качество образования, на будущее студентов, им надо не хорошие студенты - им надо контингент. Именно так называются в их мире поступающие с любым уровнем знаний, с которых они просто снимают деньги. Поэтому им совершенно неудобны те изменения, которые сделали и наша команда и предыдущие", - уверена бывший министр.

Она предостерегла: "Высокопоставленное лицо, принимающее решение может сказать: "Да он же нравится ректорам! Хороший же вариант, надо брать!" Конечно, нравится. Потому что это об их интересах, но никак не о наших с вами".

Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад 01

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Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.

Автор: 

Кабмин (14025) назначение (2168) Минобразования (1735) реформы (3951) Новосад Анна (85) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+23
Хто ще сумнівається,що СН є неоригами?
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03.06.2020 23:12
+18
Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 9364
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03.06.2020 23:13
+17
Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2068
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03.06.2020 23:16
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Правила форума Совет форумчан
Хто ще сумнівається,що СН є неоригами?
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03.06.2020 23:12 Ответить
Друга людина в державі, "молодой регионал", який ратує за зміну закону про мову. Що тут ще говорити
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03.06.2020 23:32 Ответить
І знову ця ватна маячня. Згинь
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03.06.2020 23:48 Ответить
Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад - Цензор.НЕТ 6665
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03.06.2020 23:37 Ответить
Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2068
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03.06.2020 23:16 Ответить
Тем что вы осознанно выбрали подкацапного ублюдка.
И за это отвечать будете жизнью и кровью рано или поздно.
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03.06.2020 23:24 Ответить
ПНХ, ублюдок ватный.
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03.06.2020 23:32 Ответить
ти ще Ющенка занеси до списку ригів.
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03.06.2020 23:18 Ответить
оставь его в покое!!"! тебе было сказано: ци руки ничого не брали**. че непонятного? он уже в истории и является единственным, которого не тягают по судам!!!!!
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03.06.2020 23:21 Ответить
Прощай ЗНО? Хай живе корупція ректорів?
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03.06.2020 23:13 Ответить
Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 9364
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03.06.2020 23:13 Ответить
Канатчикова дача в чистом виде.
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03.06.2020 23:15 Ответить
ВАКС вынес свой первый оправдательный приговор
СРЕДА, 3 ИЮНЯ 2020, 20:33

Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 245510064 ПРОСМОТРА

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/ Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2455 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/ Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2455 https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2020%2F06%2F3%2F7254374%2F&text=%C2%C0%CA%D1%20%E2%FB%ED%E5%F1%20%F1%E2%EE%E9%20%EF%E5%F0%E2%FB%E9%20%EE%EF%F0%E0%E2%E4%E0%F2%E5%**%FC%ED%FB%E9%20%EF%F0%E8%E3%EE%E2%EE%F0 Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2455 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/3/7254374/#comments 13Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 2455

Высший антикоррупционный суд вынес первый оправдательный приговор - оправдал судью по поводу обвинения в недекларировании.
Источник: пресс-служба ВАКС в https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/272357694134870 Facebook
Детали: В Высший антикоррупционный суд поступило уголовное производство по обвинению бывшего судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в совершении уголовного преступления - декларирование недостоверной информации.
Сторона обвинения указывала на то, что ответчик не представил свою декларацию.
На самом деле обвиняемый распечатал с сайта НАПК соответствующую форму, заполнив ее, отсканировал и отправил на электронный адрес агентства в сроки, установленные законом, а те ее не обнародовали. Он якобы по религиозным причинам отказался получать электронную цифровую подпись (ЭЦП), необходимую для внесения электронной декларации в реестр.
Суд признал мужчину невиновным и вынес оправдательный приговор.
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03.06.2020 23:14 Ответить
Хто казав, що Петро мусів впровадити всі 144 потужні реформи?

А - самі, самі, зебіли? Вам - не потрібно?

Ви, зебіли, хоч на цьому елементарному прикладі відкат реформ бачите, чи ні?
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03.06.2020 23:15 Ответить
А кто тебе сказал, что они их раньше хотели?
Быдло хочет, чтобы было просто и понятно, как при Яныке.

Если кум пробился, то и они пробьются. Денег занес - все в ажуре.
Именно это выбирало быдло в лице ЗЕ.
И наша большая ошибка, что мы до сих пор считаем, что они просто дураки. Нет. Они осознанно выбирали криминальную, корумпированную систему.
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03.06.2020 23:20 Ответить
Посмотрите на youtube Луганского, когда он ищет голосовавших за Зе и я вам гарантирую, что лукашисты голосуют за то же самое...
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03.06.2020 23:38 Ответить
Та що вони там бачать... немає слів....
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03.06.2020 23:21 Ответить
В кодлане Коломойского самой умной оказалась Новосад: быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли.Никто её не ищет и ничего у неё не отбирают.
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03.06.2020 23:18 Ответить
Она же в первом своём обращении, после назначения на должность, с дюжину ошибок сделала в посте на Фейсбуке...
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03.06.2020 23:42 Ответить
Новосад была вполне нормальной, несмотря на то, что шла от зелёных. Она была замминистра образования им при Порошенко и бывшая министр её хвалила. Так что,это не Новосад свалила, а от неё избавились, как от всех, кто против рыгов.
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04.06.2020 09:50 Ответить
Пожелаем Новосад в квартире которая «появилась» жить-поживать и добра наживать.
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04.06.2020 12:00 Ответить
Голосування в Громраду ДБР - накручування голосів з Москви та Калуги

Дуже цікавий аналіз протоколів електронного голосування у Раду громадського контролю за діяльністю ДБР, за результатами якого у РГК ДБР "дивним" чином пройшли тільки адвокати підозрюваних у різних злочинах мусорів.
Я вже писав, що ГО "Електронна демократія" вже ставила цікаві питання керівництву ДБР про систему, яка використовується для голосування https://enigma.club/articles/dbr-sfalsifikuvalo-rezultati-viboriv-u-gromadsku-radu-dbr ДБР сфальсифікувало результати виборів у Громадську раду ДБР . І ось натрапив ще на один аналіз від хактивістів "Українського Кіберальянсу"
https://www.facebook.com/ruheight?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBKXSibUb8Ig9slN8zWskQQj4LzwvaGEIEehb-7PW_wkWJzSJ8OJF6YPZltIx3tMZLJiSUYSlclIVk_&hc_ref=ARTCWPBXJ_0w1okhuE8a7Z1X6P9peAFMkUat8WeqZUjFzHPKjKTnBVJPk1Y0Tc1hX8E&fref=nf Sean Brian Townsend
"З інтересом вивчив протокол голосування в РГК ДБР. У ньому взяло участь близько 13 тисяч "людина". Дуже цікаво виглядає топ-10 підмереж. Так як ДБР замазали тільки останній октет, то дуже зручно визначати їх приналежність. І там немає жодного великого провайдера, зате є Дата-центри Москви та Калуги, які звичайним користувачам нічого не роздають, і їх колеги з Харкова, Словаччини та Литви. Так що є всі підстави вважати, що як мінімум половина "голосів" - звичайна накрутка. Не кажучи вже про те, що для того щоб пояснити появу ста "людина" з підмережі на 254 адреси принципу Дирихле буде явно недостатньоКандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад - Цензор.НЕТ 958 Дурники навіть голосуючих не змогли толком порахувати. На сторінці ДБР написано 14 тисяч, якщо порахувати унікальні хеші, то їх 12952 (при цьому окремі користувачі закидали більше п'яти "бюлетенів"), а якщо зв'язку хеш + мережу, то 13464. Справа навіть не в тому, що вони в Росії, а втому що їх а) неприродно багато б) це хостинг-провайдери, які здають сервера в оренду. Вони не роздають інтернет як звичайний ISP."
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03.06.2020 23:18 Ответить
Так и с набсоветом НАБУ было то же самое.

За ЗЕлень и разного сорта ватное говно голоса накручивались из Роиси.
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03.06.2020 23:22 Ответить
ПНХ, животное.
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03.06.2020 23:25 Ответить
https://www.facebook.com/controlNABU/posts/3032261523486679 Громадський контроль НАБУ : Нажаль, маємо обґрунтовані підстави вважати, що проти «Демократичної Сокири» та ветеранських організацій велася нечесна гра з вживанням накручування голосів, що дозволило двом представникам з проросійськими поглядами (Діордіці та Апасову) з невеликим відривом обійти представників ветеранських організацій.
Наприклад, https://voting.nabu.gov.ua/voting/public/public_report.txt подивимось на комбінацію SEL=1,2,7,8,14,15,16,20,25,33,34
Таких результатів зустрілося усього 1958 разів, з них 1955 використовують тільки пошту meta.ua, тобто 99.85%.
Хоча доля пошти meta.ua в загальному підсумку голосування складає лише 4.7%, а більшість учасників голосування користувались поштою на gmail.com.
Також легко побачити, що використовувалися однакові пули IP-адрес (у більшості, поза межами України),
185.50.*.*,
95.181.*.*,
193.9.*.*,
79.110.*.*
Тому можна вже зараз констатувати, що після видалення очевидних вкидів, проросійські кандидати очевидно не потраплять до РГК НАБУ та перемога «Демократичної Сокири» та ветеранських організацій стане повною та беззаперечною.
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03.06.2020 23:31 Ответить
Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад - Цензор.НЕТ 8576
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03.06.2020 23:30 Ответить
зедебільний, а ти зараз теж на Цензорі, де "одні боти..". Тобто ти про себе пишеш:" изгои ограниченные в развитии". - погоджуюсь в твоєму випадку.
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03.06.2020 23:28 Ответить
У зверюшки случилась истерика.
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03.06.2020 23:35 Ответить
Да хотя бы в высшей школе догадались бы наконец убрать всех тех у кого был партбилет кпсс! Да каждый третий препод там такой. А ректоры, проректоры и прочая так 90%! А то что все обозначеные потом в рыги записались---та к бабке не ходи! Такая нужна была декомунизация и именно с ВУЗов начинать. А потом по цепочке вниз до школ. Там дуры с начёсом от 50 до 70 лет по утрам на принцип по утрам в учительской поют:*Взвейтесь кострами дети рабочих.....! И по сей день и даже на карантине!
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03.06.2020 23:20 Ответить
Продвигают и продвигают...Что с того? А продвинут ли?

Тут могие продвигают уже год 15-% вого. И что?
Пихать будут до тошноты всех. И никого из этой шоблы не смущает, что это все! Это Тимошенко наших дней.
Очень понятна позиция Цензора. Разгонять кипишь(хайп по современному). Типа битва за умы. За умы, но в лучших проявлениях пропаганды. Кто сказал , что её нет у нас? Есть, тошнотворная, подогреваемая адептами пораженца.
У них нет царя лучше...как и впрочем и в Мордоре.
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03.06.2020 23:37 Ответить
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03.06.2020 23:57 Ответить
Семейные разговоры, правда, иногда становятся материалом для стендап-монологов Зеленского. Из них мы можем узнать, что его дочь https://www.youtube.com/watch?v=113lSKRvjGM мечтает стать продюсером и что она, как и многие ее сверстники, https://www.youtube.com/watch?v=VPE2hv8qbBc хочет уехать из Украины потому, что чувствует себя в стране небезопасно. Но родители против, и пока им удается сдерживать этот порыв.
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03.06.2020 23:44 Ответить
Папочку забрала бы с собой из Украины, как же ты без него - да поскорее? В Рашке народ грубый, обидят. А в другой стране ей продюсером не стать.
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03.06.2020 23:58 Ответить
Цікаво які там моральні принципи і цінності є у Новосад - сміх один.
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04.06.2020 00:10 Ответить
Зе-команда уже убила медицинскую реформу, почти убила реформу прокуратуры, теперь убьют реформу образования.
Ломать - не строить.
Всё возвращается ко временам Януковича. Встречайте "русский мир".
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04.06.2020 00:44 Ответить
Зеленский - это беда Украины.
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04.06.2020 00:46 Ответить
Знову вам євреї завинили в вашій імпотентності.
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04.06.2020 09:56 Ответить
Ой, ладно всё на евреев спихивать. Отлично на Западной Украине чистокровные украинцы занимаются контрабандной, рубкой леса, незаконной добычей янтаря. Такие прям все хорошие и добрые, ага. И, главное, честные.
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04.06.2020 10:15 Ответить
Біда України в імпотентному населенні.
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04.06.2020 09:57 Ответить
Країну заштовхали в стан аномії. Населення є жертвою, а не причиною цього стану.
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04.06.2020 13:55 Ответить
Единственное что дает способным детям из малообеспеченных семей возможность учиться в ВУЗах это ЗНО. И это единственное достижение за 30 лет. Отмена ЗНО это тотальная коррупция и полнейшая, окончательная и безоговорочная капитуляция образования до уровня плинтуса.
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04.06.2020 02:28 Ответить
Існує багато шляхів до освіти і без ЗНО. В світі вже давно це обкатали.
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04.06.2020 09:55 Ответить
Мета освіти - це не вражати сусідніх алкоголіків виглядом пластикового диплому, а підготовка до складного виду діяльності і визнання професіоналами готовності "адепта". Тому якщо людина займається самоосвітою безсистемно і поза межами професійної підготовки їй дуже важко і часто навіть неможливо отримання визнання професіоналів які завжди і всюди наполягають на проходженні базової, формальної та стандартної підготовки. Ну не можна стати хірургом не провівши сотні годин в морзі ріжучи трупи! Як писав Бернард Шоу "Кожна професія це змова професіоналів проти непосвячених". Мої лекції прослухало за 10 років близько 6000 студентів але лише двох я по справжньому вчив. Так сталось лише тому що лише ці дві особи дійсно наполегливо працювали виконуючи всі рекомендації, аналізуючи та піддаючи критиці все з чим мали справу. Питання не в тому щоб "багато знати", а в умінні адаптовувати та застосовувати знання. Ще Гегель писав що "Багатознання нікому не додало розуму".
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04.06.2020 13:53 Ответить
Проблеми освіти та влади ректорів існує виключно тому що, в Україні всіма можливими шляхами відмежовуються від впровадження "Болонського процесу". Ввели покруча, який назвали болонською рехвормою, яка не має відношення ні до "Процесу" ні до любимої болонки королеви.
Ректори вчепилися зубами в бюджет в обмін на організовані колони студентів на виборах. У нас так і не ввели мобільність студентів та фінансову незалежність Вишів. Тому що, в такій системі всі ці ректори втратять годівницю. А гроші там не маленькі.
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04.06.2020 09:54 Ответить
Зеленський замінює невігласів сепарами. Все по плану фуйла
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04.06.2020 10:37 Ответить
 
 