РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12251 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 790 44

Вакцина против коронавируса может не дать длительного иммунитета, - главный инфекционист США Фаучи

Вакцина против коронавируса может не дать длительного иммунитета, - главный инфекционист США Фаучи

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сомневается в продолжительности действия потенциальной вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Если COVID будет вести себя, как другие коронавирусы, скорее всего иммунитет будет продолжаться недолго", - сказал в интервью изданию JAMA Фаучи. Он отметил, что вакцина против коронавирусов, которые вызывают ОРВИ, как правило, действует от трех то шести месяцев, и почти всегда меньше года.

Другие ученые настроены более оптимистично. Они утверждают, что мутации вируса не столь значительны, как опасались ранее, и те вакцины, которые разрабатываются, должны быть действенными как против тех мутаций, которые существуют сегодня так, так и против будущих мутаций нового коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США первыми создадут вакцину от коронавируса и поделятся со всем миром, - советник Трампа О'Брайен

"Этот вирус мутирует, но не настолько, как, например, грипп. Надеемся, вакцина против SARS-CoV-2 будет эффективной как минимум несколько сезонов, прежде чем ее нужно будет изменить", - говорит профессор Канзасского Университета, вирусолог Брэндон Декоски.

Национальный институт здоровья США сейчас проводит клинические испытания вакцины вместе с компанией Moderna. Фаучи говорит, что ученые планируют привлечь 30 тыс. человек к третьей фазе испытаний, которая начнется в июле. Фаучи выразил надежду, что уже в начале 2021 они получат сотни миллионов доз вакцины. Вместе с тем он выразил "осторожный оптимизм" по эффективности потенциальной вакцины. "На то, чтобы получить ответ, как вакцина работает, могут уйти месяцы", - сказал врач.

Читайте также: В Минобороны РФ объявили о начале испытаний российской вакцины от коронавируса на военных

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26454) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Угу. А больше 100 тыс. в США вдруХ умерли от аппендицита...
показать весь комментарий
04.06.2020 00:00
+4
Вібратор дружина хоч не вмикала?
показать весь комментарий
03.06.2020 23:46
+3
Швеция признает: ее стратегия борьбы с COVID-19 неверна

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом - отказ от самоизоляции - была отчасти ошибочной. "Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, то заняли бы промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир".
Об этом сообщает 3 июня агентство https://ria.ru/20200603/1572408793.html РИА Новости слова Тегнелла, сказанные в интервью Sveriges Radio.
Эксперт признал, что значительное количество летальных исходов COVID-19 можно было предотвратить, введя более жесткие ограничительные меры. Какие именно меры требовались, Тегнелл пока не может сказать, но полагает, что запрещать всю общественную жизнь, как это сделали правительство других стран, также было ошибкой.
На состоявшейся в среду пресс-конференции главный эпидемиолог страны заявил, что его слова были неверно восприняты как признание ошибочности выбранной стратегии. Тегнелл подчеркнул, что по-прежнему считает ее хорошей, но нет предела совершенству, пишет таблоид https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3WamK/anders-tegnells-markering-kanner-mig-som-en-slagpase Aftonbladet .
Напомним, что Швеция продемонстрировала один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире: 43,24 летальных исхода на 100.000 человек населения, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Это - гораздо выше, чем в соседних Дании (9,94) и Норвегии (4,44). Общее число подтвержденных случаев в Швеции тоже намного больше, чем в этих странах: 38589 заболевших на 3 июня, умерли 4468 человек.
Избежать экономического спада в Швеции отказ от самоизоляции тоже не помог: страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. Агентство Bloomberg предрекло государству худший экономический спад со времен Второй мировой войны.
Правительство Швеции под давлением оппозиции уже объявило о создании комиссии для расследования обоснованности выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швеция признает: ее стратегия борьбы с COVID-19 неверна

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом - отказ от самоизоляции - была отчасти ошибочной. "Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, то заняли бы промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир".
Об этом сообщает 3 июня агентство https://ria.ru/20200603/1572408793.html РИА Новости слова Тегнелла, сказанные в интервью Sveriges Radio.
Эксперт признал, что значительное количество летальных исходов COVID-19 можно было предотвратить, введя более жесткие ограничительные меры. Какие именно меры требовались, Тегнелл пока не может сказать, но полагает, что запрещать всю общественную жизнь, как это сделали правительство других стран, также было ошибкой.
На состоявшейся в среду пресс-конференции главный эпидемиолог страны заявил, что его слова были неверно восприняты как признание ошибочности выбранной стратегии. Тегнелл подчеркнул, что по-прежнему считает ее хорошей, но нет предела совершенству, пишет таблоид https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3WamK/anders-tegnells-markering-kanner-mig-som-en-slagpase Aftonbladet .
Напомним, что Швеция продемонстрировала один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире: 43,24 летальных исхода на 100.000 человек населения, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Это - гораздо выше, чем в соседних Дании (9,94) и Норвегии (4,44). Общее число подтвержденных случаев в Швеции тоже намного больше, чем в этих странах: 38589 заболевших на 3 июня, умерли 4468 человек.
Избежать экономического спада в Швеции отказ от самоизоляции тоже не помог: страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. Агентство Bloomberg предрекло государству худший экономический спад со времен Второй мировой войны.
Правительство Швеции под давлением оппозиции уже объявило о создании комиссии для расследования обоснованности выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:20 Ответить
коронавирус - это чисто политика, поэтому оппозиция в любом случае использует любое развитие ситуации в свою пользу))) От коронавируса в подвале не спрячешься - он навсегда. Выводы реальные будут в следующем году - когда будут данные по общей смертности, все станет понятно, без всяких инсинуаций
показать весь комментарий
03.06.2020 23:37 Ответить
Это не политика. Реалии нового времени ...увы. https://youtu.be/ZdIJHsx7wv4 Это "чума" тысячелетия.
https://youtu.be/ZdIJHsx7wv4
показать весь комментарий
04.06.2020 12:48 Ответить
https://censor.net/ua/user/108318 За гучним заголовком,один епідеміолог сказав свою думку,хоч він і головний.Швеція вже точно не введе жорсткого карантину.А цим себе будуть заспокоювати українці,які залишилися біля розбитого корита.Бо наслідки карантину,ще попереду.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:44 Ответить
последствия хлебнем сполна в сентябре-ноябре... причем все 75%
показать весь комментарий
03.06.2020 23:46 Ответить
https://censor.net/user/447963 Я не відношусь до 73 відсоткуових.Але наслідки будуть майже для всіх погані.Звісно багатії нічого не відчують.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:49 Ответить
я не про 75% на выборах, я про 75% населения Украины
показать весь комментарий
03.06.2020 23:59 Ответить
https://censor.net/user/447963 Я думаю,що в тій чи іншій мірі,погіршення будуть ще для більшої кількості населення.
показать весь комментарий
04.06.2020 00:12 Ответить
Рубль обвалится до 90 за доллар

Курс доллара может вырасти до 90 рублей в случае, если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям снова придется вводить ограничения по его распространению. Такие прогнозы дают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

В своем базовом сценарии ЦМАКП допускает «существенного ослабления рубля» во II полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков в том числе с российского.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:03 Ответить
Виникає питання: вкотре ми хворіємо саме цією короною?
показать весь комментарий
03.06.2020 23:21 Ответить
Он говорил: Люди, будьте осторожны, не входите в ту дверь безрассудно, мы ещё не знаем - что за ней...
показать весь комментарий
03.06.2020 23:28 Ответить
Та відмінити тестування і ніхто не помітить кармановірусу)і познімати намордники
показать весь комментарий
03.06.2020 23:29 Ответить
В мене їх і не було, як таких, в кишені валялися.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:37 Ответить
Сейчас в Украине 1 выявленный зараженный приходится примерно на 1500 человек.
При ограничении перемещения и контактов круг заражения сужается...
показать весь комментарий
04.06.2020 00:12 Ответить
Почуваєтеся зле?
показать весь комментарий
03.06.2020 23:30 Ответить
З чого? Нехай зле буде тим, хто нашу Зелю сьогодні в кафаріку побачив.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:41 Ответить
Та не хвилюйтеся, нічого йому не буде.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:45 Ответить
хороший вопрос
показать весь комментарий
03.06.2020 23:53 Ответить
Может, якобы,...наверное...согласгл источнику..
Так стартуют все новости....
показать весь комментарий
03.06.2020 23:22 Ответить
Звучит как смертный приговор подавляющему количеству землян.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:32 Ответить
Значить карантин буде тривати роки.Багато хто цього хоче.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:38 Ответить
Новий порядок, як вони кажуть. Всім вівцям одягнули намордники)
показать весь комментарий
03.06.2020 23:56 Ответить
Всем пацакам надеть намордники и радоваться! (с)
показать весь комментарий
04.06.2020 10:13 Ответить
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛРАДИ ЄВГЕНІЙ ХОЛОД НАЗВАВ КОРОНАВІРУС «АФЕРОЮ СТОРІЧЧЯ»
показать весь комментарий
03.06.2020 23:39 Ответить
В неділю жінка включила стиральну машину - а звідтіля про коронавірус. Включила фен - про коронавірус. Я вже не кажу про телевізор та все інше. Ви знаєте, я розумію, що мій виступ не вписується в цю істерію, цей шаблон, який, нажаль, захлеснув і нашу державу. І керівництво нашої держави поставило, вибачаюсь, в позу всіх нас, весь бізнес. У вас теж у багатьох є бізнес. Ну, розкажіть як коронавірус для вас? Нормально він пройшов для вас, чи ні? Я до цього був бізнесменом і через декілька місяців ним піду. Так я вам скажу: заборгованість по заробітній платі, на тих підприємствах, де я є засновником, про шо каже декларація, 1,5 млн грн. 300 людей три місяці не отримували зарплату - я нікого не виганяв. Тому що я розумію, що таке для людини втратити зарплату. Але в мене немає в кого спитати. У керівництва держави я не достукаюсь. Тут сидить його представник, президента. А що, бізнесу буде хтось допомагати? Чи людям, яким втратили роботу? По телевізору сказали, що бізнес звільняється на два місяці від землі. На місяць звільнили, на місяць не звільнили. Тобіш, податки платіть, людей не звільняйте. А де брати кошти - ніхто не каже. Тож я запитую: чи потрібно було усю країну заганяти в ті умови. Ми тільки восени зрозуміємо, в яку прірву ми попали. Зараз мінус 300 млрд грн державного бюджету. У нас мінус 50 млн грн за перший квартал. То ви думає це пройде безболісно? Ні, це не пройде безболісно. Ця вся афера, я інакше назвати не можу, сторіччя - вона задумана тільки для одного: щоб ми восени побігли купляти вакцину. По тисячі гривень, по дві. Потім з бюджету виділяли кошти і розповідали, що це дуже важливо, це ж життя людей, це ж зараза. Слухайте, колеги. 2008-2009 рік. Згадайте свинний грип. Ми теж в масках ходили. Я просто хочу статистику - скільки тоді хворіло, скільки зараз. Чому ми тоді не закривали бізнес і таке інше? Чи я зменшую загрозу від коронавірусу? Ні, я не зменшую. Але й не перебільшую. Особливо коли такі наслідки для всіх нас. Це стосується кожної людини. І ми про це восени згадаємо. І якщо нас восени будуть вакцинувати, будуть розказувати з телевізора скільки надо коштів, щоб купити ті маски в Китаї, то тепер вакцини в Китаї. Згадайте що я скажу: величезна афера, яка стосується кожного, хто живе на планеті Земля. Хто на цьому наживається? Величезна мафіозна структура - Всесвітня організація здоров'я. Трамп від неї відмовився, ви знаєте. І був скандал після свинячого грипу, де теж сплошна корупція. Придумали свинячий грип, придумали вакцину, закупили - на тому закінчилося. Це все придумано для того, що декілька сімей в світі... Дякую.
показать весь комментарий
03.06.2020 23:41 Ответить
Вібратор дружина хоч не вмикала?
показать весь комментарий
03.06.2020 23:46 Ответить
А що, короновірус, то не вигадка ? Він справді існує ?
показать весь комментарий
03.06.2020 23:52 Ответить
Угу. А больше 100 тыс. в США вдруХ умерли от аппендицита...
показать весь комментарий
04.06.2020 00:00 Ответить
Але ж трупи по всьому світу зовсім не віртуальні! Дурний той Холод, як пробка!
показать весь комментарий
03.06.2020 23:43 Ответить
Які трупи? Тих що помирають від онкології і серцево-судинних 80 річних дідусів? Які й раніше помирали від пневмоній. 6 тисяч смертей від пневмоній в Україні за рік. І в цьому нічого дивного раніше не було і ніхто не вбивав економіку і коронапсихозні новини не писали про кожну смерть від пневмонії
показать весь комментарий
03.06.2020 23:45 Ответить
Чому одні трупи елітніші за інші? Що за дискримінація трупів від інфарктів та від старості? Чому прославляються і вшановуються лише ковідні трупи, а всі інші трупи у забутті ?
показать весь комментарий
03.06.2020 23:57 Ответить
..о сколько нам откритій чюдних
готовіт просвєщєнья дух..
)
показать весь комментарий
04.06.2020 07:04 Ответить
Для сравнения более логичным будет использовать не статистику по туберкулёзу, а по количеству утонувших...
показать весь комментарий
04.06.2020 00:20 Ответить
цікаво..
новоявлений Пато реінкарнація кого із забанених?
показать весь комментарий
04.06.2020 07:06 Ответить
https://censor.net/user/419410 Богуцька неадекватна сама по собі.Краще щоб хтось другий це все сказав.
показать весь комментарий
04.06.2020 00:15 Ответить
Лизка нам еще аж 2 путча должна.
показать весь комментарий
04.06.2020 00:22 Ответить
ольгінським похір на кого і на що посилатись..
їх 'робота' має метою привести Україну до 'білоруського сценарію":

Баста!, [03.06.20 19:14]Очаги коронавируса выявлены в нескольких детских садах Пинска. Болеют работники, сады продолжают работать."В детском саду №17 в Пинске "ковид" подтвердился у заведующего, - пишет читатель. - Но так как она госпитализирована в Минске, там ей делали тест, то до Пинска результат не дошел до сих пор. Как следствие, за неделю заболели завхоз, методист, секретарь, дефектологи. За пять дней 7 человек ушли на больничный. Контакты первого уровня не изолированы. Сад работает.Детские сады №43 и №44. Там "ковид" у работников, сады работают, контакты продолжают работать".Баста!, [03.06.20 14:19]Читатели сообщают о новых случаях Covid-19 в населенных пунктах Брестской области. Очаги заражения - в Бресте, Барановичах, Столине."Брест, улица Героев обороны, 56. "Космонавты" обрабатывали 4-й подъезд, там есть зараженные", - пишет читатель.."Барановичи. Сдала тест 14 мая. Нет ответа. Больничный давно закрыли. Статистика Минздрава - смех! Контакты никто не проверял. Муж болел. Мама болела. Ужас от такого безразличия", - сообщает подписчица из Барановичей."Болею короной в лёгкой форме, нет обоняния. Больничного не дают. На работе начальству безразлично, что болен и допускает к работе. Работаю в Барановичах, в магазине "Санта". Болеет жена, мама, тёща и тесть. Тест не кому не делали", - пишет читатель."У моего отца инсульт был в Нидерландах, привезли на самолёте на той неделе в Брест, положили на Ленина, сегодня выписали, а вечерком позвонили и сказали, что тест положительный, Просто шок! К такому состоянию ещё и "ковид", просто слов не хватает. Заразился уже здесь, в больнице, ранее делали тест - вируса не было", - сообщает брестчанин."Коронавирус подтвердился у мастера Столинской РГС (горгаз). 1 июня потерял обоняние и пошел к врачу, 2 июня позвонили, сказали, что коронавирус. Контактировал со слесарями и другими работниками Столинской РГС", - пишет читатель."В брестской школе №9 директор скрывает факты заражения короновирусной инфекцией как учителей школы, так и учеников, заставляя последних ходить в детский лагерь в период обострения пандемии. Более того, принуждает к работе преподавательский состав с учениками, которые неоднократно контактировали с заражёнными детьми", - сообщает подписчик.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:13 Ответить
"...Болеет жена, мама, тёща и тесть. Тест не кому не делали..."

это что за желтуха? тест никому не делали, но мы все болеем...тут не хватает только подробного описания тысяч трупов, валяющихся прямо на улицах городов и рядом с детсадами №43 и №44.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:06 Ответить
Це, той Фаучі, який розповідав про гори трупів на вулицях. Він один з творців коронаміфу.
показать весь комментарий
04.06.2020 10:00 Ответить
 
 