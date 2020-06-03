Вакцина против коронавируса может не дать длительного иммунитета, - главный инфекционист США Фаучи
Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сомневается в продолжительности действия потенциальной вакцины против коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Если COVID будет вести себя, как другие коронавирусы, скорее всего иммунитет будет продолжаться недолго", - сказал в интервью изданию JAMA Фаучи. Он отметил, что вакцина против коронавирусов, которые вызывают ОРВИ, как правило, действует от трех то шести месяцев, и почти всегда меньше года.
Другие ученые настроены более оптимистично. Они утверждают, что мутации вируса не столь значительны, как опасались ранее, и те вакцины, которые разрабатываются, должны быть действенными как против тех мутаций, которые существуют сегодня так, так и против будущих мутаций нового коронавируса.
"Этот вирус мутирует, но не настолько, как, например, грипп. Надеемся, вакцина против SARS-CoV-2 будет эффективной как минимум несколько сезонов, прежде чем ее нужно будет изменить", - говорит профессор Канзасского Университета, вирусолог Брэндон Декоски.
Национальный институт здоровья США сейчас проводит клинические испытания вакцины вместе с компанией Moderna. Фаучи говорит, что ученые планируют привлечь 30 тыс. человек к третьей фазе испытаний, которая начнется в июле. Фаучи выразил надежду, что уже в начале 2021 они получат сотни миллионов доз вакцины. Вместе с тем он выразил "осторожный оптимизм" по эффективности потенциальной вакцины. "На то, чтобы получить ответ, как вакцина работает, могут уйти месяцы", - сказал врач.
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Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с коронавирусом - отказ от самоизоляции - была отчасти ошибочной. "Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, то заняли бы промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир".
Об этом сообщает 3 июня агентство https://ria.ru/20200603/1572408793.html РИА Новости слова Тегнелла, сказанные в интервью Sveriges Radio.
Эксперт признал, что значительное количество летальных исходов COVID-19 можно было предотвратить, введя более жесткие ограничительные меры. Какие именно меры требовались, Тегнелл пока не может сказать, но полагает, что запрещать всю общественную жизнь, как это сделали правительство других стран, также было ошибкой.
На состоявшейся в среду пресс-конференции главный эпидемиолог страны заявил, что его слова были неверно восприняты как признание ошибочности выбранной стратегии. Тегнелл подчеркнул, что по-прежнему считает ее хорошей, но нет предела совершенству, пишет таблоид https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3WamK/anders-tegnells-markering-kanner-mig-som-en-slagpase Aftonbladet .
Напомним, что Швеция продемонстрировала один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире: 43,24 летальных исхода на 100.000 человек населения, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Это - гораздо выше, чем в соседних Дании (9,94) и Норвегии (4,44). Общее число подтвержденных случаев в Швеции тоже намного больше, чем в этих странах: 38589 заболевших на 3 июня, умерли 4468 человек.
Избежать экономического спада в Швеции отказ от самоизоляции тоже не помог: страна столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы. Агентство Bloomberg предрекло государству худший экономический спад со времен Второй мировой войны.
Правительство Швеции под давлением оппозиции уже объявило о создании комиссии для расследования обоснованности выбранной стратегии борьбы с коронавирусом.
https://youtu.be/ZdIJHsx7wv4
Курс доллара может вырасти до 90 рублей в случае, если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям снова придется вводить ограничения по его распространению. Такие прогнозы дают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
В своем базовом сценарии ЦМАКП допускает «существенного ослабления рубля» во II полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков в том числе с российского.
При ограничении перемещения и контактов круг заражения сужается...
Так стартуют все новости....
готовіт просвєщєнья дух..
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новоявлений Пато реінкарнація кого із забанених?
їх 'робота' має метою привести Україну до 'білоруського сценарію":
Баста!, [03.06.20 19:14]Очаги коронавируса выявлены в нескольких детских садах Пинска. Болеют работники, сады продолжают работать."В детском саду №17 в Пинске "ковид" подтвердился у заведующего, - пишет читатель. - Но так как она госпитализирована в Минске, там ей делали тест, то до Пинска результат не дошел до сих пор. Как следствие, за неделю заболели завхоз, методист, секретарь, дефектологи. За пять дней 7 человек ушли на больничный. Контакты первого уровня не изолированы. Сад работает.Детские сады №43 и №44. Там "ковид" у работников, сады работают, контакты продолжают работать".Баста!, [03.06.20 14:19]Читатели сообщают о новых случаях Covid-19 в населенных пунктах Брестской области. Очаги заражения - в Бресте, Барановичах, Столине."Брест, улица Героев обороны, 56. "Космонавты" обрабатывали 4-й подъезд, там есть зараженные", - пишет читатель.."Барановичи. Сдала тест 14 мая. Нет ответа. Больничный давно закрыли. Статистика Минздрава - смех! Контакты никто не проверял. Муж болел. Мама болела. Ужас от такого безразличия", - сообщает подписчица из Барановичей."Болею короной в лёгкой форме, нет обоняния. Больничного не дают. На работе начальству безразлично, что болен и допускает к работе. Работаю в Барановичах, в магазине "Санта". Болеет жена, мама, тёща и тесть. Тест не кому не делали", - пишет читатель."У моего отца инсульт был в Нидерландах, привезли на самолёте на той неделе в Брест, положили на Ленина, сегодня выписали, а вечерком позвонили и сказали, что тест положительный, Просто шок! К такому состоянию ещё и "ковид", просто слов не хватает. Заразился уже здесь, в больнице, ранее делали тест - вируса не было", - сообщает брестчанин."Коронавирус подтвердился у мастера Столинской РГС (горгаз). 1 июня потерял обоняние и пошел к врачу, 2 июня позвонили, сказали, что коронавирус. Контактировал со слесарями и другими работниками Столинской РГС", - пишет читатель."В брестской школе №9 директор скрывает факты заражения короновирусной инфекцией как учителей школы, так и учеников, заставляя последних ходить в детский лагерь в период обострения пандемии. Более того, принуждает к работе преподавательский состав с учениками, которые неоднократно контактировали с заражёнными детьми", - сообщает подписчик.
это что за желтуха? тест никому не делали, но мы все болеем...тут не хватает только подробного описания тысяч трупов, валяющихся прямо на улицах городов и рядом с детсадами №43 и №44.