Вакцина против коронавируса может не дать длительного иммунитета, - главный инфекционист США Фаучи

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сомневается в продолжительности действия потенциальной вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Если COVID будет вести себя, как другие коронавирусы, скорее всего иммунитет будет продолжаться недолго", - сказал в интервью изданию JAMA Фаучи. Он отметил, что вакцина против коронавирусов, которые вызывают ОРВИ, как правило, действует от трех то шести месяцев, и почти всегда меньше года.

Другие ученые настроены более оптимистично. Они утверждают, что мутации вируса не столь значительны, как опасались ранее, и те вакцины, которые разрабатываются, должны быть действенными как против тех мутаций, которые существуют сегодня так, так и против будущих мутаций нового коронавируса.

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"Этот вирус мутирует, но не настолько, как, например, грипп. Надеемся, вакцина против SARS-CoV-2 будет эффективной как минимум несколько сезонов, прежде чем ее нужно будет изменить", - говорит профессор Канзасского Университета, вирусолог Брэндон Декоски.

Национальный институт здоровья США сейчас проводит клинические испытания вакцины вместе с компанией Moderna. Фаучи говорит, что ученые планируют привлечь 30 тыс. человек к третьей фазе испытаний, которая начнется в июле. Фаучи выразил надежду, что уже в начале 2021 они получат сотни миллионов доз вакцины. Вместе с тем он выразил "осторожный оптимизм" по эффективности потенциальной вакцины. "На то, чтобы получить ответ, как вакцина работает, могут уйти месяцы", - сказал врач.

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