Исследования не подтвердили влияние препаратов от малярии на смертность больных COVID-19, ВОЗ возобновит испытания, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения возобновит исследование противомалярийного препарата гидроксихлорохина для потенциального применения при лечении больных COVID-19.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", - заявил Гебрейсус.

ВОЗ проводит клинические испытания противомалярийного препарата в 35 странах на 3500 пациентах, у которых диагностирован коронавирус.

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Главный ученый ВОЗ, Сумия Сваминатан, призвала продолжить испытания других препаратов. "Мы обязаны дать пациентам четкий ответ о том, работает ли препарат", - сказала она, добавив, что мониторинг безопасности также должен продолжаться.

Сваминатан сообщила о том, что ВОЗ будет рада увидеть больше результатов клинических испытаний "Авифавира" - препарата, который, по ее словам, будет использоваться для лечения COVID-19 в российских больницах "очень скоро".

Напомним, ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19.

Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го. Большинство случаев заболевания в исследовании - в США. Средний возраст - 53,8 года, 46,3% женщины.

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После этого Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин.