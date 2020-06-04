РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11977 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 484 14

Исследования не подтвердили влияние препаратов от малярии на смертность больных COVID-19, ВОЗ возобновит испытания, - Гебрейесус

Исследования не подтвердили влияние препаратов от малярии на смертность больных COVID-19, ВОЗ возобновит испытания, - Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения возобновит исследование противомалярийного препарата гидроксихлорохина для потенциального применения при лечении больных COVID-19.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"На основании имеющихся данных о смертности члены комитета выяснили, что нет причин изменять протокол лечения. Исполнительная группа получила эту рекомендацию и одобрила продолжение всех испытаний, включая гидроксихлорохин", - заявил Гебрейсус.

ВОЗ проводит клинические испытания противомалярийного препарата в 35 странах на 3500 пациентах, у которых диагностирован коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина против коронавируса может не дать длительного иммунитета, - главный инфекционист США Фаучи

Главный ученый ВОЗ, Сумия Сваминатан, призвала продолжить испытания других препаратов. "Мы обязаны дать пациентам четкий ответ о том, работает ли препарат", - сказала она, добавив, что мониторинг безопасности также должен продолжаться.

Сваминатан сообщила о том, что ВОЗ будет рада увидеть больше результатов клинических испытаний "Авифавира" - препарата, который, по ее словам, будет использоваться для лечения COVID-19 в российских больницах "очень скоро".

Напомним, ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19.

Использованы обсервационные данные о 96 032 пациентах из 671 больницы на шести континентах, которых госпитализировали с 20 декабря 2019 года по 14 апреля 2020-го. Большинство случаев заболевания в исследовании - в США. Средний возраст - 53,8 года, 46,3% женщины.

Также читайте: Минздрав рассмотрит возможность изменения протокола лечения COVID-19, куда входят гидроксихлорохин и хлорохин, - член рабочей группы МЗ Дубов

После этого Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания препаратов гидроксихлорохин и хлорохин.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) лечение (922) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
На себе испытывайте, дармоеды
показать весь комментарий
04.06.2020 00:55
+3
Тот самый, а ещё он эфиопский коммунист и любимец КПК и товарища Си
показать весь комментарий
04.06.2020 01:49
+2
ВОЗ проводит клинические испытания противомалярийного препарата в 35 странах на 3500 пациентах, у которых диагностирован коронавирус.Источник: https://censor.net/n3199918

Добре,що є піддослідні кролики. Причому ці кролики простолюдини,не еліта.
показать весь комментарий
04.06.2020 01:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На себе испытывайте, дармоеды
показать весь комментарий
04.06.2020 00:55 Ответить
Впереди еще много испытаний!!....на очереди испытания марганцовки....мази Вищневского.....настойки корня лопуха на слезах горного барана.....мумие....гордоновские пирамидки и т.д.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:18 Ответить
ученые пришли к выводу, что лечение коронавирусных пациентов гидроксихлорохином или хлорохином с антибиотиками или без не эффективно. Кроме того, оно приводит к повышению риска аритмии сердца и последующего смертельного исхода. Исследование проводила группа медиков, которая провела многонациональный анализ использования этих препаратов для лечения COVID-19. Источник: https://censor.net/n3199918

Але гібреїсус - неучений. Він навіть не медик. Не має природничої освіти. Отже він - папуга, що бездумно проголошує чиїсь тексти. Але у воз є люди з медицинською освітою. І лише достатньо висока фінансова зацікавленість експертів воз дозволяє їм боротися із залишками власної совісті. Якщо така взагалі там була.
показать весь комментарий
04.06.2020 01:05 Ответить
Но и пользы тоже них не подтвердили так что "лечите" лохи вирусную инфекцию противомалярийным препаратом. А еще можно пургеном, от него тоже не умирают...
показать весь комментарий
04.06.2020 01:20 Ответить
Это не тот глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, который рассказывал, шо коронавирус не передается от человека к человеку?
показать весь комментарий
04.06.2020 01:23 Ответить
Тот самый, а ещё он эфиопский коммунист и любимец КПК и товарища Си
показать весь комментарий
04.06.2020 01:49 Ответить
ВОЗ проводит клинические испытания противомалярийного препарата в 35 странах на 3500 пациентах, у которых диагностирован коронавирус.Источник: https://censor.net/n3199918

Добре,що є піддослідні кролики. Причому ці кролики простолюдини,не еліта.
показать весь комментарий
04.06.2020 01:24 Ответить
Контрольную группу не забудьте создать.
Одна группа будет пить джин с тоником (в тонике хинин, противомалярийное средство), а другая группа, контрольная, только джин без тоника. Через месяц отчитаетесь о результатах. На этом можно такие открытия сделать, что ВОЗ нобелевку получит, купно, все разом.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:45 Ответить
Т.е. травитесь дальше, да?
показать весь комментарий
04.06.2020 08:12 Ответить
 
 