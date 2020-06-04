Защита задержанного в оккупированном Крыму десантника Добринского будет просить отпустить его под домашний арест, - адвокат Велиляев
Адвокат Ислям Велиляев готовит апелляцию на арест украинского военнослужащего Евгения Добринского, которого 3 июня подконтрольный России суд Симферополя взял под стражу до 1 июля.
Об этом Велиляев рассказал в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинского военного поместили в СИЗО Симферополя.
"На постановление суда мной будет подана апелляционная жалоба в течение трех дней. В последующем будет рассматриваться в Верховном суде Крыма. Я считаю, что данная мера пресечения является необоснованной с учетом того, что данное преступление относится к категории малозначительных. Единственным основанием для избрания меры пресечения было то, что не было лиц, которые бы могли за него поручиться", - пояснил адвокат.
Он отметил, что просил продлить срок задержания военного до 72 часов, чтобы найти его родных на материковой части Украины, снять жилье для подзащитного и просить отпустить его под домашний арест.
"Он (Добринский. - Ред.) чувствует себя нормально, но понимает, что подвел, скажем так, что это для него такое тяжелое испытание", - сказал адвокат.
Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".
2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".
3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.
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Так уже понимает,что подвёл и адвокат подтверждает? А до этого, похищение..следы борьбы?? Могу поспорить с любым, что видео от ВСУ на котором будет зафиксировано "похищение" и "следы борьбы" не опубликуется. А как бы развенчали фейк от ФСБ? Нет, командование будет такие тупые отмазки. Вообщем, бла-бла-бла...Хотя адвокат работает в правильном направление. А командование про "головные уборы" рассказывает)). Во-первых, про "фуражку вместо панамы" рассказывать, вы серьёзно??? А ещё про- "не учтённое времени суток на видео..." - так он сначала бухать пошел в село, а только потом уже обдолбанным к ним поперся. В третьих, видео вкинули через три дня, чтобы дать всем время и возможность высказаться, дабы потом щёлкнуть по носу и уличить во лжи командование ВСУ. Что и удалось.Очевидно же.
Для меня оправдывать командование в данном случае не является патриотизмом, а явл. работа на врага. Т.к. это уже системность. И если закрывать глаза на такое и не наказывать- подобное будет продолжаться. В краткосрочной перспективе-да-"вывсёврёте", но в долгосрочной? Поддерживать брехню от командования, это не патриотизм, а полезный идиотизм.
Німцюра, зверни увагу що у хлопця, Е Добринського, на голові, який саме головний убір, і порівняй з тим, що показали тобі у хвейвідео, вони не знали що десантники в 95 десантно-штурмовій бригаді так всі ходять, прикинь ! .
Посмотри, что на головах у некоторых десантников из 95 штурмовой бригады. Или вбей в гугол, 95 десантно штурмовая бригада. И картинки. Увидешь массу их фоток в тактических кепках.
Коротше, гугли сам, шукай панаму літну для ЗСУ, така красива , в пікселях, схожа на бриль.
передай своїм кураторам, що для відеохвейка, треба було б докупити отаку деталь , тоді б проканало, зажали на постанову 500-600 рубльов