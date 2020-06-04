Защита задержанного в оккупированном Крыму десантника Добринского будет просить отпустить его под домашний арест, - адвокат Велиляев

Адвокат Ислям Велиляев готовит апелляцию на арест украинского военнослужащего Евгения Добринского, которого 3 июня подконтрольный России суд Симферополя взял под стражу до 1 июля.

Об этом Велиляев рассказал в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинского военного поместили в СИЗО Симферополя.

"На постановление суда мной будет подана апелляционная жалоба в течение трех дней. В последующем будет рассматриваться в Верховном суде Крыма. Я считаю, что данная мера пресечения является необоснованной с учетом того, что данное преступление относится к категории малозначительных. Единственным основанием для избрания меры пресечения было то, что не было лиц, которые бы могли за него поручиться", - пояснил адвокат.

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Он отметил, что просил продлить срок задержания военного до 72 часов, чтобы найти его родных на материковой части Украины, снять жилье для подзащитного и просить отпустить его под домашний арест.

"Он (Добринский. - Ред.) чувствует себя нормально, но понимает, что подвел, скажем так, что это для него такое тяжелое испытание", - сказал адвокат.

Напомним, 30 мая возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен. Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

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3 июня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.