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Шкарлет на заседании комитета ВР рассказал, почему претендует на должность главы МОН: Я - четвертое поколение педагогов и поэтому иду в министры

Шкарлет на заседании комитета ВР рассказал, почему претендует на должность главы МОН: Я - четвертое поколение педагогов и поэтому иду в министры

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций пообщался с вероятным кандидатом на пост главы Минобразования Сергеем Шкарлетом.

Об этом сообщила в комментарии Радіо Свобода председатель подкомитета Инна Совсун, информирует Цензор.НЕТ.

"Это не было официальное собеседование. Это было общение его с комитетом, после которого комитет никаких решений не принимал. Это была встреча для того, чтобы он рассказал о себе. После этой встречи у комитета нет рекомендации по его назначению или неназначению. Никакой совещательной позиции комитет не высказал", - рассказала Инна Совсун, добавив, что встреча была закрытой и ее не афишировали.

Совсун заявила, что ответы кандидата относительно видения своей работы в министерстве вызвали определенное удивление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру сторонника Партии регионов Шкарлета на место главы Минобразования продвигают ректоры, стремящиеся отменить ряд неудобных реформ, - экс-министр Новосад

"У него спросили: зачем вы идете в министры? Он сказал: "Ну, как вам сказать, я - четвертое поколение педагогов, у меня все - педагоги, и поэтому я иду в министры"… Если в вопросах высшего образования он еще как-то ориентировался, то на любые вопросы за пределами высшего образования он не дал ни одного конкретного ответа", - отметила Инна Совсун.

Она добавила, что спросила у Шкарлета о его сотрудничестве с Партией регионов.

"Когда я его об этом спросила, он сначала сказал, что он не был членом Партии регионов, а потом сказал, что он был, но, мол: "Вы же понимаете, это были такие времена, что всем выдавали партбилет, я был вынужден", - рассказала Совсун.

В комитете "Радіо Свобода" также сообщили, что представление на Сергея Шкарлета от премьер-министра нет, в отличие от кандидатов на должности министров других ведомств.

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Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) кандидат (1014) Минобразования (1735) Совсун Инна (76) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+23
Бывший "регионал", ненавидящий Украину. Классово близкий зе-команде.
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04.06.2020 01:33
+16
Ты-четвертое поколение ватных мразей,шкарлет. Короче,настала не "эпоха благополучия",а "эпоха безвременья". Опять 5 лет коту под хвост.
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04.06.2020 01:47
+14
Педагог и министр ---это две бо-о-ольшие разницы! Я бы даже сказала ---противоположные вещи. Пан этого не понимает?
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04.06.2020 01:29
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Тоже еврей ?
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04.06.2020 01:27 Ответить
Бывший "регионал", ненавидящий Украину. Классово близкий зе-команде.
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04.06.2020 01:33 Ответить
мабуть жи...
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04.06.2020 12:13 Ответить
Педагог и министр ---это две бо-о-ольшие разницы! Я бы даже сказала ---противоположные вещи. Пан этого не понимает?
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04.06.2020 01:29 Ответить
они все єто не понимают але лізуть як жаба на купу
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04.06.2020 09:48 Ответить
Шкарлет на заседании комитета ВР рассказал, почему претендует на должность главы МОН: Я - четвертое поколение педагогов и поэтому иду в министры - Цензор.НЕТ 7074
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04.06.2020 01:31 Ответить
Кто же выбирал эту власть ? Получили то , что заслужили?
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04.06.2020 01:34 Ответить
Вони(зебіли) отримали , а нормальні люди за що страждають ?
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04.06.2020 08:47 Ответить
кто произвел тех, кто сейчас залез и лезет во власть? - образование.
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04.06.2020 09:49 Ответить
Шкарлет на заседании комитета ВР рассказал, почему претендует на должность главы МОН: Я - четвертое поколение педагогов и поэтому иду в министры - Цензор.НЕТ 7920
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04.06.2020 01:38 Ответить
Больше новых лиц, зелёные ! Министров нужно менять раз в две недели, чтобы не прирастали к креслу намертво
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04.06.2020 01:45 Ответить
Чем дальше, тем больше "новые лица" от "слуг народа" оборачиваются старыми рыговскими мордами.
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04.06.2020 01:48 Ответить
Такими темпами они всю недвижимость в Англии скупят...
Пришёл - хапнул - в Англию - и так каждых 2 недели...
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04.06.2020 08:33 Ответить
Четвертое поколение...т.е., все дурили ученикам головы краснопузой пропагандой на русском языке. И оно тоже хочет.
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04.06.2020 01:46 Ответить
некоторьіе молодьіе совки и сейчас продолжают дурить детям голову даже в Германии.
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04.06.2020 09:51 Ответить
Ты-четвертое поколение ватных мразей,шкарлет. Короче,настала не "эпоха благополучия",а "эпоха безвременья". Опять 5 лет коту под хвост.
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04.06.2020 01:47 Ответить
5 років, а відкат на 20!! Це могла зробити тільки тупа біомаса!
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04.06.2020 12:17 Ответить
Стойкий поклонник Партии регионов, как он сам о себе говорил. Похоже, сейчас это основной критерий для назначения на должность министра.
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04.06.2020 01:55 Ответить
Так ведь основные должности опять захватили донецко-луганские: секретарь СНБО, генпрокурор и т.д.
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04.06.2020 01:57 Ответить
в етом вся и проблема - 4е поколение рулит....
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04.06.2020 04:18 Ответить
тупит
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04.06.2020 09:52 Ответить
Крім того , що вони нахабно протягують всіх ворогів України , так ще й складається враження , що зе сидить та вибирає найдурнші призвіща . А те , що вони тролять Українців - не викликає сумніву .
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04.06.2020 07:11 Ответить
а **** - фсё должно быть однообразно:

Шмыгаль, Шкарлет, Шмаркля...

кто дополнит?
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04.06.2020 08:35 Ответить
Каждый "педагог" четвертого поколения ОБЯЗАН идти в министры!!!
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04.06.2020 07:24 Ответить
Типовий приклад "ползучей окупации" шмигель, вєрєщук, ткаченко, цей поц...(((
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04.06.2020 07:25 Ответить
Это как шофера в 4-м поколении назначить министром транспорта.
Зебилы, Вы довольны?
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04.06.2020 07:41 Ответить
Количество не говорит о качестве.
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04.06.2020 08:13 Ответить
*****, так давайте зразу Табачника призначте!
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04.06.2020 08:38 Ответить
https://twitter.com/neumerherwam
https://twitter.com/neumerherwam

Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·https://twitter.com/neumerherwam/status/1268402929578528768 57 мин

Не покидает ощущение, что теперь професор Преображенский в Киеве работает по найму. Судя по "Шариковым" у https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8?src=hashtag_click #ЗеВласти , это его рук дело.
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04.06.2020 08:41 Ответить
Нафіг його, а не в міністри.
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04.06.2020 09:12 Ответить
Мандзій теє не подарунок - у Ганапольського змогла лише про життя потеревенити, дійшли до реформи = таку кучу херні нагородила.
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04.06.2020 09:53 Ответить
Предки рабы-преподы (на услужении властей и мухлевщики на псевдовыборах, всегда "берущие под козырек" любой барской власти господ, штампующих послушных рабов в учреждениях по дрессировки и провывке черепных кробок под названием "школа") этим не гордится, а стыдится надо!
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04.06.2020 10:07 Ответить
Шкарлет! Коли ж тебе вже вітром унесе назавжди?
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04.06.2020 14:46 Ответить
 
 