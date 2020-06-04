Шкарлет на заседании комитета ВР рассказал, почему претендует на должность главы МОН: Я - четвертое поколение педагогов и поэтому иду в министры
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций пообщался с вероятным кандидатом на пост главы Минобразования Сергеем Шкарлетом.
Об этом сообщила в комментарии Радіо Свобода председатель подкомитета Инна Совсун, информирует Цензор.НЕТ.
"Это не было официальное собеседование. Это было общение его с комитетом, после которого комитет никаких решений не принимал. Это была встреча для того, чтобы он рассказал о себе. После этой встречи у комитета нет рекомендации по его назначению или неназначению. Никакой совещательной позиции комитет не высказал", - рассказала Инна Совсун, добавив, что встреча была закрытой и ее не афишировали.
Совсун заявила, что ответы кандидата относительно видения своей работы в министерстве вызвали определенное удивление.
"У него спросили: зачем вы идете в министры? Он сказал: "Ну, как вам сказать, я - четвертое поколение педагогов, у меня все - педагоги, и поэтому я иду в министры"… Если в вопросах высшего образования он еще как-то ориентировался, то на любые вопросы за пределами высшего образования он не дал ни одного конкретного ответа", - отметила Инна Совсун.
Она добавила, что спросила у Шкарлета о его сотрудничестве с Партией регионов.
"Когда я его об этом спросила, он сначала сказал, что он не был членом Партии регионов, а потом сказал, что он был, но, мол: "Вы же понимаете, это были такие времена, что всем выдавали партбилет, я был вынужден", - рассказала Совсун.
В комитете "Радіо Свобода" также сообщили, что представление на Сергея Шкарлета от премьер-министра нет, в отличие от кандидатов на должности министров других ведомств.
Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.
Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.
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Не покидает ощущение, что теперь професор Преображенский в Киеве работает по найму. Судя по "Шариковым" у https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8?src=hashtag_click #ЗеВласти , это его рук дело.