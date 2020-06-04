Трамп отрицает, что находился в бункере во время протестов в Вашингтоне: Не прятался, а проверял, днем, а не ночью
Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывался в бункере во время акций протеста под Белым домом, а спускался туда ненадолго для проверки помещений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Трамп в очередной раз обвинил основные СМИ в дезинформации.
"Это ложные сообщения. Я спускался туда в течение дня и находился там в течение очень небольшого, короткого промежутка времени, и это в основном касалось проверки", - сказал Трамп.
Он также уточнил, что акции протеста под Белым домом начались ночью, а он посещал бункер днем.
Издание отмечает, что соответствующую информацию обнародовали The New York Times и Fox News.
Кроме того, Трамп заявил, что не просил разгонять демонстрантов, чтобы он смог пройти к церкви неподалеку от Белого дома для проведения фотосессии с Библией в руках.
"Они не использовали слезоточивый газ, - сказал президент США. - И когда я туда отправился, я не говорил, чтобы их разогнали. Я не знал, кто там был".
Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.
Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.
Пентагон стянул в федеральный округ Колумбия около 1,6 тыс. военнослужащих армии США.
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Кому потрібен безлад в США?
Хто перший здогадається?
Бо вигідно це саме *****.
Кому потрібен безлад в США?
Хто перший здогадається?
Таке враження що Трамп робить все можливе для того що б ще дужче підбурити мітингуючих. Точнісінько як Янукович з Майданом.
Кому потрібен безлад в Україні?
Хто перший здогадається?
Скажите, у вас там, на Московии, только электоронный пропуск пока нужен для существования нормального или бирки в уши уже пробили, как коровам, то есть скоту?
И правда ли, что этим решением об электронных пропусках Собянин себе устроил на 12-20 лет на нарах согласно УК, за нарушение Конституции РФ?
Че, пацаны, мусорское насилие в США?
ногаобои"(С)
Лох какой-то россиянин, нужно было, как Минцу, весь пенсионный фонд РФ зарубеж вывезти, а он какие то "особо важные" 4 рулона обоев...
Полное разрушение системы здравоохранения США началось при Клинтоне.
После того, как прогрессивное мировое человчество покончило с СССР, то освободившиеся у прогрессивного мирового человечества денежные средства, тратившиеся ранее на финасирование будущей российской илитки, оно смогло направить на уничтожение США.
В документальном фильме PBS (это гос канал, если мне не изменяет память), показан график рости стоимости инсулина для больных диабетом 1-го (инсулинозависимого) типа, с 1992 года кривая идет резко вверх. За эти годы инсулин подорожал в 10 (!) раз, и годовая его стоимость сейчас доходит до 35 тысяч баксов в год.
Да, 35 тысяч баксов, посленалоговых, конечно. То есть не каждый работающий человек может позволить себе инсулин. И опять, как до открытия Бантинга и Беста, диабетики умирают потому, что не могут себе позволить купить нужное количество инсулина, экономят.
Кому нужны "смарт" инсулиновые помпы, кому нужны "смарт" глюкозометры, которые с помпой и смартфоном разговаривают, если недоступен сам инсулин.
Эх, как же ошиблись Бантинг и Бест, которые, из-за боязни спекуляций на инсулине, для защиты больных, продали свой патент компании Элай Лилли за 1 доллар. За миллиард (по тем деньгам) нужно было продавать и ройялти драть с фармы колоссальные, а полученные деньги тратить на компенсацию инсулина диабетикам. Забыли ученые Бантинг и Бест, с какими наперсточниками они дело имеют, куда там мышебратьям до них.
В ответ рыжий клоун что-то там пропердел из бункера в твиттере.
Против рыжего уже высказываются даже люди, которые являются героями в глазах республиканцев.
https://www.washingtonpost.com/national-security/2020/06/03/jim-mattis-blasts-trump-message-that-defends-protesters-says-president-tries-divide-us/ THE WASHINGTON POST: Mattis accuses Trump of trying to divide Americans
Он, вроде, в отставке, то есть отставной генерал, и потому свободен от служебых обязанностей?
Чернож*пым уголовникам очень нужно правильное руководство.
Сколько корабликов вывели русские в Черное море намедни?
С чего бы это они так?
Неужто под заварушку в США Юго-Восток Украины отжать собираются?
А ведь отожмут, если Америке будет не до других, ей-ей, отожмут.
Ну раз вы именно этого хотите, радуясь проблемам (и ослаблению США), то что же мне то возражать...