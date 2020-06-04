Трамп отрицает, что находился в бункере во время протестов в Вашингтоне: Не прятался, а проверял, днем, а не ночью

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывался в бункере во время акций протеста под Белым домом, а спускался туда ненадолго для проверки помещений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Трамп в очередной раз обвинил основные СМИ в дезинформации.

"Это ложные сообщения. Я спускался туда в течение дня и находился там в течение очень небольшого, короткого промежутка времени, и это в основном касалось проверки", - сказал Трамп.

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Он также уточнил, что акции протеста под Белым домом начались ночью, а он посещал бункер днем.

Издание отмечает, что соответствующую информацию обнародовали The New York Times и Fox News.

Кроме того, Трамп заявил, что не просил разгонять демонстрантов, чтобы он смог пройти к церкви неподалеку от Белого дома для проведения фотосессии с Библией в руках.

"Они не использовали слезоточивый газ, - сказал президент США. - И когда я туда отправился, я не говорил, чтобы их разогнали. Я не знал, кто там был".

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Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Пентагон стянул в федеральный округ Колумбия около 1,6 тыс. военнослужащих армии США.