РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4718 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 044 10

Враг за сутки четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив вооружение БМП и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив вооружение БМП и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских сил неподалеку от Павлополя, использовав вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники для прекращения вражеской активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд. ВИДЕО

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Враг за сутки четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив вооружение БМП и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (26951) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
На ділянці ;розведення; під Петрівським лугандонці повернулися на старі позиції і облаштовують укріплення, застосовуючи важку землерийну техніку.
Зеленський хлебче каву у кав'ярні і постить веселі селфі.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:41
+8
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 08:03
+7
Сподіваюсь, що втрат дійсно(!) не має........
показать весь комментарий
04.06.2020 07:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На ділянці ;розведення; під Петрівським лугандонці повернулися на старі позиції і облаштовують укріплення, застосовуючи важку землерийну техніку.
Зеленський хлебче каву у кав'ярні і постить веселі селфі.
показать весь комментарий
04.06.2020 07:41 Ответить
то братья клоуна по сивохе
показать весь комментарий
04.06.2020 19:23 Ответить
Сподіваюсь, що втрат дійсно(!) не має........
показать весь комментарий
04.06.2020 07:53 Ответить
гідність та честь щодня втрачаємо...з таким главкомом.
показать весь комментарий
04.06.2020 08:52 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
показать весь комментарий
04.06.2020 08:03 Ответить
Московия должна убраться со всех оккупированных её земель. Оккупированными можно считать все земли за пределами города Москвы. Москва много столетий занималась и по сей день занимается тем что выжимает все соки из людей и земель находящихся под её властью. Земли носящие сейчас название Россия были Москвой оккупированы, это совершенно очевидно при трезвом анализе исторических источников. Киевская Русь как наиболее сопротивляющаяся княжество было почти полносью уничтожено, геноцид был прикрыт так называемым монголотатарским игом. Украинцев тогда убивали не татары, это делали москали.
Слава Украине!
показать весь комментарий
04.06.2020 08:47 Ответить
Бубачка дасть особливий статус ордло і фсьо буде добре. Військових розпустять по домівках, а сепарню по всій Україні
показать весь комментарий
04.06.2020 09:39 Ответить
Господин Зеленский, делайте выводы!
Наша арта пол дня отутюжила орков под Мариком. Результат - орки забились по щелям и они не стреляют!!! Важно именно это!!! Чтоб не мы стреляли, а чтоб не стреляли они!!! тогда и мы их не трогаем... пока)
показать весь комментарий
04.06.2020 11:58 Ответить
Товарищ Зе і його команда "прислуги РФ " розвели всіх як кошенят і зараз думають яку ділянку на Донбасі ще подарувати ворогу ?
показать весь комментарий
04.06.2020 13:00 Ответить
 
 