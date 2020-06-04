Враг за сутки четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив вооружение БМП и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал позиции украинских сил неподалеку от Павлополя, использовав вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.
"Украинские защитники для прекращения вражеской активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - говорится в сообщении.
Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.
По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський хлебче каву у кав'ярні і постить веселі селфі.
Слава Украине!
Наша арта пол дня отутюжила орков под Мариком. Результат - орки забились по щелям и они не стреляют!!! Важно именно это!!! Чтоб не мы стреляли, а чтоб не стреляли они!!! тогда и мы их не трогаем... пока)