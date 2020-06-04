В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза
В Министерстве внутренних дел надеются, что в ближайшие 5 лет показатель смертности на дорогах Украины удастся снизить в 2 раза.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вместе с реформированием системы дорожной инфраструктуры, повышением качества образования в наших школах и университетах, вместе с тем, что мы должны менять культуру отношения водителей к другим участникам дорожного движения, мы считаем, что в ближайшие 5 лет можем добиться снижения смертности на украинских дорогах в 2 раза", - сказал Геращенко.
Он уточнил, что в прошлом году на дорогах Украины погибли 3454 человек, в том числе 166 детей.
"В европейских странах уровень смертности на дорогах в 5-6 раз ниже, чем в Украине. Поэтому наша цель - путем внедрения системы контроля за скоростью, которая в дальнейшем будет контролировать проезд на красный свет светофора, проезд по полосе для общественного транспорта, факты нарушения правил остановки и стоянки - мы считаем, что эта система приведет к значительному снижению количества погибших на наших дорогах", - подчеркнул замминистра.
В качестве примера Геращенко привел ситуацию в Польше, где после введения такой системы количество погибших за несколько лет уменьшилась на 30 процентов.
Как сообщалось, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
Напомним также, что в МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.
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- А как вы в Японии так сделали, что везде порядок? В России такое сделать можно?...
Японець каже:
- Можно... Но трудновато... Вагонов много понадобится...
- Зачем?!!!....
- Ну, вывезти всех русских из России, и заселить её японцами..."
Те ж саме і з ДТП в Україні... Щоб зменшить аварійність, треба українців кимось замінить, або щоб українці навчилися вимоги законів виконувать... От тепер проблема - що зробить легше?
Як у іншому анекдоті, про Золоту Рибку: "То що ти там казав про "вічний мир у всьому світі?...".
Как и в любой ситуации есть три решения:
- Сознательность граждан, забота об окружающих. За 28 лет не улучшилось!
- Жесткие и неотвратимые наказания. Щтраф 10% от годового дохода, переэкзаменовка как в Австралии.
- Неисправимых лишать прав на вождение пожизненно..
Это как в анекдоте:
-Сейчас е.нет!
-Не должно...
Всякий раз, когда повышали штрафы, они "надеялись", но ничего не вышло. И сейчас "надеются"..... но опять ничего не выйдет, потому-что опять сидит человек и отправляет квитанции всем, кому нужно. Кому не нужно - тому не отправляет.