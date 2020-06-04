В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза

В Министерстве внутренних дел надеются, что в ближайшие 5 лет показатель смертности на дорогах Украины удастся снизить в 2 раза.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вместе с реформированием системы дорожной инфраструктуры, повышением качества образования в наших школах и университетах, вместе с тем, что мы должны менять культуру отношения водителей к другим участникам дорожного движения, мы считаем, что в ближайшие 5 лет можем добиться снижения смертности на украинских дорогах в 2 раза", - сказал Геращенко.

Он уточнил, что в прошлом году на дорогах Украины погибли 3454 человек, в том числе 166 детей.

"В европейских странах уровень смертности на дорогах в 5-6 раз ниже, чем в Украине. Поэтому наша цель - путем внедрения системы контроля за скоростью, которая в дальнейшем будет контролировать проезд на красный свет светофора, проезд по полосе для общественного транспорта, факты нарушения правил остановки и стоянки - мы считаем, что эта система приведет к значительному снижению количества погибших на наших дорогах", - подчеркнул замминистра.

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В качестве примера Геращенко привел ситуацию в Польше, где после введения такой системы количество погибших за несколько лет уменьшилась на 30 процентов.

Как сообщалось, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Напомним также, что в МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.