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Новости ДТП
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В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза

В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза

В Министерстве внутренних дел надеются, что в ближайшие 5 лет показатель смертности на дорогах Украины удастся снизить в 2 раза.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вместе с реформированием системы дорожной инфраструктуры, повышением качества образования в наших школах и университетах, вместе с тем, что мы должны менять культуру отношения водителей к другим участникам дорожного движения, мы считаем, что в ближайшие 5 лет можем добиться снижения смертности на украинских дорогах в 2 раза", - сказал Геращенко.

Он уточнил, что в прошлом году на дорогах Украины погибли 3454 человек, в том числе 166 детей.

"В европейских странах уровень смертности на дорогах в 5-6 раз ниже, чем в Украине. Поэтому наша цель - путем внедрения системы контроля за скоростью, которая в дальнейшем будет контролировать проезд на красный свет светофора, проезд по полосе для общественного транспорта, факты нарушения правил остановки и стоянки - мы считаем, что эта система приведет к значительному снижению количества погибших на наших дорогах", - подчеркнул замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системные нарушители ПДД будут лишаться водительских прав, МВД инициирует законопроект, - Геращенко

В качестве примера Геращенко привел ситуацию в Польше, где после введения такой системы количество погибших за несколько лет уменьшилась на 30 процентов.

Как сообщалось, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Напомним также, что в МВД запустили мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

ДТП (7671) МВД (9317) ПДД (532) смерть (9214) реформы (3951) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+2
кто знает, с кем это Ермак общается?
В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза - Цензор.НЕТ 4329
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04.06.2020 07:33
+1
"Зустрілися, якось, Єльцин з японським прем"єр-міністром. Єльцин питає:
- А как вы в Японии так сделали, что везде порядок? В России такое сделать можно?...
Японець каже:
- Можно... Но трудновато... Вагонов много понадобится...
- Зачем?!!!....
- Ну, вывезти всех русских из России, и заселить её японцами..."
Те ж саме і з ДТП в Україні... Щоб зменшить аварійність, треба українців кимось замінить, або щоб українці навчилися вимоги законів виконувать... От тепер проблема - що зробить легше?
Як у іншому анекдоті, про Золоту Рибку: "То що ти там казав про "вічний мир у всьому світі?...".
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04.06.2020 07:31
+1
А за прошлые 5 лет во сколько раз снизилась? Что, рюкзАваков за одну ночь стал "новым лицом" "слуг урода" или "совсем новым лицом", а еще через 5 лет обещает стать "новейшим лицом"?
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04.06.2020 07:37
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Правила форума Совет форумчан
"Зустрілися, якось, Єльцин з японським прем"єр-міністром. Єльцин питає:
- А как вы в Японии так сделали, что везде порядок? В России такое сделать можно?...
Японець каже:
- Можно... Но трудновато... Вагонов много понадобится...
- Зачем?!!!....
- Ну, вывезти всех русских из России, и заселить её японцами..."
Те ж саме і з ДТП в Україні... Щоб зменшить аварійність, треба українців кимось замінить, або щоб українці навчилися вимоги законів виконувать... От тепер проблема - що зробить легше?
Як у іншому анекдоті, про Золоту Рибку: "То що ти там казав про "вічний мир у всьому світі?...".
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04.06.2020 07:31 Ответить
Для цього потрібен німецький поліцай з дубцем. З тієї ж серії.
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04.06.2020 07:52 Ответить
Мені, про це сказав старий гуцул, у Чопі, на вокзалі, ще в 1995-му: "Е, паночку, нема на нас німця з нагайкою... Був би порядок... Я ж ще австріяків пам"ятаю...". І практично, те саме я почув у Болграді, від діда-болгарина: "Были румыны, до Советов, так на улицах порядок был... Прошёл полицай, сделал хозяйке замечание, что окна грязные, или бурьян у забора. На другой день пришёл - не устранено. Врезал дубинкой по стёклам, и ушёл... А попробовали-бы "рот открыть" - так и по спине заработали-бы...".
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04.06.2020 08:07 Ответить
"в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза" --- а до того лет 6 она только росла??
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04.06.2020 09:02 Ответить
Это Вы МЕНЯ спрашиваете? Задавайте вопрос Авакову - это в его ведомстве имеется целый "статистический отдел"...
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04.06.2020 09:18 Ответить
кто знает, с кем это Ермак общается?
В МВД надеются, что в ближайшие 5 лет смертность на дорогах Украины снизится в 2 раза - Цензор.НЕТ 4329
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04.06.2020 07:33 Ответить
А за прошлые 5 лет во сколько раз снизилась? Что, рюкзАваков за одну ночь стал "новым лицом" "слуг урода" или "совсем новым лицом", а еще через 5 лет обещает стать "новейшим лицом"?
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04.06.2020 07:37 Ответить
Погибли 3454 человек, это непосредственно в ДТП или по дороге в больницу. Сюда не входят смерти в больнице или через некоторое время.
Как и в любой ситуации есть три решения:
- Сознательность граждан, забота об окружающих. За 28 лет не улучшилось!
- Жесткие и неотвратимые наказания. Щтраф 10% от годового дохода, переэкзаменовка как в Австралии.
- Неисправимых лишать прав на вождение пожизненно..
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04.06.2020 07:43 Ответить
О чем разговор. Во всем нормальном мире система наказаний за нарушение пдд гораздо жеще. Только вот действует она на всех. И там права человека в приоритете, поэтому дерут вежливо и с уважением. 😀
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04.06.2020 08:01 Ответить
А слабо как в Европе ввести правила ездить с дневным светом круглосуточно. Сразу на 20 процентов аварийность уменьшается
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04.06.2020 08:26 Ответить
Диференційований штраф треба вводити . Як в Швеції . Бо за однакове порушення з однаковий штраф А для одного той штраф не попити чаю в "Велюр"і, а для іншого тиждень голодним сидіти. Та і це не все. З того хто у "Велюр" ходить і на чай не візьмуть.
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04.06.2020 08:35 Ответить
Нарешті МВС визнало злочин Аваковава!!! Що через його бездіяльність, недбалість і злочиний умисел при його керівництві за остані шість років було вбито на дорогах більше людей ніж за шість років війни!!! За це і судити його потріно!
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04.06.2020 08:35 Ответить
без наказания правонарушителей, хоть каждому колесу, по четыре видеокамеры пришпандерить, толку не будет и через 1000 лет
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04.06.2020 09:03 Ответить
ПОЛИЦИЯ должна осуществлять надзор за соблюдением водителями и пешеходами ПДД, И подход ко всем должен быть одинаковый до каждого нарушителя, В не зависимости статуса нарушителя, И штрафные санкции должны быть разные; в зависимости от тяжести нарушения, А вот тут как раз со статусом - денежного кармана должны платить больше - А так для мажоров такие штрафы, как укус комара - В новостях мы уже видим и слышим, что такие шумахеры ложили свой "кардан" на правила ПДД.
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04.06.2020 09:26 Ответить
И +500 тыс рабочих мест исчо, да
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04.06.2020 09:33 Ответить
А в Польше в 2019 76 смертей в ДТП на миллион, так што хтото звиздит с неудачными примерами.
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04.06.2020 09:39 Ответить
Отлично работает МВД - "надеются".
Это как в анекдоте:
-Сейчас е.нет!
-Не должно...
Всякий раз, когда повышали штрафы, они "надеялись", но ничего не вышло. И сейчас "надеются"..... но опять ничего не выйдет, потому-что опять сидит человек и отправляет квитанции всем, кому нужно. Кому не нужно - тому не отправляет.
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04.06.2020 11:08 Ответить
 
 