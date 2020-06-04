Трамп о привлечении армии для подавления протестов в США: "Не думаю, что нам придется это делать"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым использование военных для подавления протестов в стране. При этом раньше глава Белого дома угрожал привлечь военных для разгона демонстрантов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщает Newsmax TV.

"Это зависит (от ситуации. - Ред). Не думаю, что нам придется это делать", - сказал он, убеждая, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих у Белого дома 1 июня.

"Ничего этого не было, их просто отодвинули", - сказал Трамп.

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Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков. В самой Миннесоте впервые после Второй мировой войны в полном составе активирована Нацгвардия штата — больше десяти тысяч человек.