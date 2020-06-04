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Трамп о привлечении армии для подавления протестов в США: "Не думаю, что нам придется это делать"

Трамп о привлечении армии для подавления протестов в США:

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не считает необходимым использование военных для подавления протестов в стране. При этом раньше глава Белого дома угрожал привлечь военных для разгона демонстрантов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщает Newsmax TV.

"Это зависит (от ситуации. - Ред). Не думаю, что нам придется это делать", - сказал он, убеждая, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих у Белого дома 1 июня.

"Ничего этого не было, их просто отодвинули", - сказал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп объявил о вводе войск в Вашингтон для прекращения беспорядков и пригрозил сделать то же самое в других регионах

Напомним, в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков. В самой Миннесоте впервые после Второй мировой войны в полном составе активирована Нацгвардия штата — больше десяти тысяч человек.

армия (8493) беспорядки (333) протест (5857) США (26454) Трамп Дональд (5113)


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Топ комментарии
+6
Таке враження що Трамп робить все можливе для того що б ще дужче підбурити мітингуючих. Точнісінько як Янукович з Майданом.
Кому потрібен безлад в США?
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04.06.2020 07:39
+4
Рыжему клоуну осталось полгода на посту. В следующем году могут судить.
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04.06.2020 07:52
+2
Трумп больной ублюдок, нарцисс и психопат.
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04.06.2020 07:36
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Трумп больной ублюдок, нарцисс и психопат.
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04.06.2020 07:36 Ответить
очень опасная ситуация,
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04.06.2020 07:37 Ответить
Таке враження що Трамп робить все можливе для того що б ще дужче підбурити мітингуючих. Точнісінько як Янукович з Майданом.
Кому потрібен безлад в США?
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04.06.2020 07:39 Ответить
Я бы обязательно привлекла военных медиков, для лечения уголовников от макароновируса.
В лагерь их - на лечение, пока не выздровеют или не преставятся.
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04.06.2020 07:42 Ответить
Трампец приснится незаметно-сказав Трамп байданутым антифам?
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04.06.2020 07:46 Ответить
Трамп о привлечении армии для подавления протестов в США: "Не думаю, что нам придется это делать" - Цензор.НЕТ 7526
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04.06.2020 07:48 Ответить
дав задню... після того, як його послали у пентагоні! придурок чубатий
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04.06.2020 07:51 Ответить
Рыжему клоуну осталось полгода на посту. В следующем году могут судить.
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04.06.2020 07:52 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=yoGzA2D0NgU Буденовка мистера Трампа .

.
Трамп про залучення армії для придушення протестів у США: "Не думаю, що нам доведеться це робити" - Цензор.НЕТ 4939
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04.06.2020 08:04 Ответить
Зря, пора бы этих говорящих мартышек уже усмирить
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04.06.2020 08:05 Ответить
Кошмар в Нью-Йорке от первого лица
Автор: https://fraza.ua/author Денис Самсебесказал

04.06.20 07:43

193
http://fraza.ua/print/290621-koshmar-v-nju-jorke-ot-pervogo-litsa Трамп про залучення армії для придушення протестів у США: "Не думаю, що нам доведеться це робити" - Цензор.НЕТ 496 http://fraza.ua/blog/290621-koshmar-v-nju-jorke-ot-pervogo-litsa
http://fraza.ua/blog/290621-koshmar-v-nju-jorke-ot-pervogo-litsa
Вернулся домой только в 5 утра. Всю ночь наблюдал, как люди грабят город и как нью-йоркская полиция с этим ничего не делает. Началось все с очередных протестных манифестаций в Бруклине и Манхэттене, а вылилось в массовые грабежи и вандализм. Модного района Сохо с нами больше нет. Он был разграблен полностью и там происходил такой беспредел, что сам факт нахождения на улице с камерой становился опасным для здоровья.
Началось все с битья витрин по Бродвею, но народ быстро понял, что никакой ответной реакции нет и можно грабить. Фактически власти города и штата расписались сегодня в своем бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, чтобы те спустили пар и успокоились. Власти соседней Филадельфии сразу же после первых беспорядков закрыли город на комендантский час, но мы не такие. У нашего мэра и губернатора свой подход. В итоге народ съехался грабить магазины со всех окрестных штатов. Была куча машин из Нью-Джерси, Пенсильвании и даже из Мэйна добрались.
Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди подъезжали на Мерседесах за 100 штук и совершенно спокойно шли брать одежду залезая внутрь через разбитые витрины и набивая товаром салон и багажник. Владельцы некоторых магазинов спешно пытались заколачивать окна, но боюсь, что это не сильно помогло. Разгоряченная успехом толпа отдирала фанеру, била стекла и спокойно лезла внутрь. Единственный магазин который нанял крепких охранников это Найк. Даже интересно, помогло им это или нет.
Грабители перемещались малыми группами на скейтах, великах и скутерах. Когда на место приезжала полиция (а приезжала она далеко не всегда), то их след уже простывал. Они сваливали на другую улицу и начинали грабить там. У части из них явно была какая-то координация, потому что на самые лакомые с их точки зрения магазины народ специально сбегался из других кварталов. Часть торговых точек разграбили ради товара, особенно были популярны кроссовки и прочий модный у черных шмот. Часть просто из «справедливости». Даже то, что им было не нужно, все равно били, ломали и крушили: арт-галлереи, косметику, кафе, товары для животных и все остальное, что попадалось на пути. Все поверхности расписаны надписями BLM, Fuck the police, Fuck 12 и даже Kill cops. Народ подходил к магазину, зависал на минуту, потом громко говорил в слух «да эта компания расисты» и уже с чистой совестью лез внутрь.
Все улицы завалены вешалками, коробками и прочей упаковкой. У магазина Leica валяются пустые коробки от их космически дорогой фототехники.
Те, кто туда вломились возможно даже и не знали, что это такое и сколько стоит. Грабители ходят набивая награбленное в мешки и совершенно никого не боятся. Где-то валяется одежда, которая не подошла, но ее быстро подбирают другие прохожие. Полицейские никого не трогают и, как бы, вообще людей с ворованным не замечают, несмотря на очевидность происхождения и бирки с ценниками. Кое-где выставили патрули, но копы стараются не ходить по одиночке и перемещаются лишь большими группами. Им дана команда никого не трогать и хватать только тех, кто нападает на полицию и против кого есть неоспоримые доказательства. Периодически слышны взрывы бензобаков подожженых машин. Эвакуаторы вывозят развандаленную полицейскую технику в промышленных объемах. Вчера уничтожили около 60 машин. Сегодня, думаю, еще больше.
Если вчера у меня был сплошной адреналин, то сегодня к нему добавился настоящий страх. Я даже не снимал особенно, потому что стало понятно, что это небезопасно и начинаешь бояться всех. И тех, кто грабит, и тех, кто должен тебя защищать. Многие копы сами на грани и даже не слышат, что ты им говоришь. Я в какой-то момент просто пытался подойти к своей машине, но чуть не получил дубинкой. Черные идущие по улице с награбленным и выкрикивающие лозунги про справедливость начинают на тебя бросаться просто потому что ты белый. А еще им, как вы понимаете, очень не нравится попадать в кадр. Даже не смотря на очень удобные в нынешней ситуации и очень рекомендованные к ношению маски. Народ с полными мешками награбленного говорит друг-дружке «stay safe», что в нынешних условиях невероятно мило. Трогательная такая забота о ближнем.
Полиция только под утро взяла ситуацию в Сохо под хоть какой-то контроль. Туда нагнали сотни полицейских, перекрыли все окрестные улицы а грабителям (в новостях их продолжают называть протестующими) оставили несколько коридоров для выхода. Думаю, что с наступлением рассвета все окончательно закончилось и «справедливость», наконец, восторжествовала.
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04.06.2020 08:05 Ответить
я бачив його відео... ((
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04.06.2020 08:13 Ответить
Найк все равно потом ограбили на след день, с другой стороны залезли и мордовороты не помогли
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04.06.2020 08:43 Ответить
та нехай після початку комендантської години у Нью-йорку пройдеться там без охорони... подивимось потім на його памперс...)))
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04.06.2020 08:08 Ответить
Привлекать к охране порядка нужно не наемных полицаев (и не армию), а ВЫБОРНЫХ ШЕРИФОВ и их помошников ДО ЗУБОВ ВООРУЖЕННЫХ ОТВЕСТВЕННЫХ И ИМУЩИХ ГРАЖДАН (уж поверьте они быстро и жестко наведут порядок: после двух, трех сотен отстреляных мародеров, желающих под шумок награбить и поживится чужим имуществом очень резко поубавится)!
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04.06.2020 09:21 Ответить
На что способно быдло: НЕДЕЕСПОСОБНОЕ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ (даже и цвет кожи не важен) давно показали события в Новом Орлеане (после урагана, тогда полицаи были не причем, недавняя смерть бедолаги это не причина, а повод)! И это все результаты безотвественой политики "защитников прав голых, но безответственных обезьян, гадящих под себя там, где живут" ("демократов") и УЗУРПАТОРОВ, которым нужно манипулировать "голосами" невежественного и глупого ЛОХТОРАТА во время фарса и комедии под названием "выборы" (чтоб удержать власть обещаниями и враньем)!

НЕТ ПРАВ БЕЗ ОТВЕТСТВЕНОСТИ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГРАЖДАНСТВА БЕЗ ПОЛНОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ (умению содержать себя и свою семью,и нести полную отвественность за свою жизнь и жизнь родных и близких:как за просчеты и неудачи, так и досттжения и заслуги)

НИКТО В НАШЕЙ ЖИЗНИ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ, КРОМЕ НАС САМИХ (и наших предков)!
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04.06.2020 09:46 Ответить
Дайте обезьянам бананы.
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04.06.2020 10:11 Ответить
 
 