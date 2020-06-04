Задержанного в США водителя въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко отпустили, не выдвинув обвинений

Богдана Вечирко освободили из заключения во вторник, так и не выдвинув обвинений. Впрочем, по данным правоохранителей, расследование продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В штате Миннесота подозреваемых могут содержать без официально выдвинутых обвинений в течение 36 часов. В случае Вечирко, этот срок истек.

35-летнего американца украинского происхождения арестовали по подозрению в совершении нападения и удерживали в тюрьме графства Геннепин.

В воскресенье вечером Вечирко, находясь за рулем пустого бензовоза, на большой скорости въехал в толпу протестующих, которые двигались в сторону скоростной автострады I-35W. Местные СМИ в Миннесоте сообщают, что он заранее сигналил протестующим, однако не уменьшал скорость. Протестующие успели убежать, и во время происшествия никто из них не пострадал. Когда водитель остановился, его грузовик окружили протестующие.

На фотографиях заметно, что Вечирко избили. На лице и теле есть синяки и следы крови. Официально не подтверждено, кто это сделал. Перед заключением правоохранители отвезли водителя в больницу, у Вечирко диагностировали ранение, не угрожающее его жизни.

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Прокуроры могут обвинить Богдана Вечирко позже, если найдут доказательства его виновности. "Следователи сейчас в процессе сбора дополнительной информации и ответов, которые помогут принять решение по обвинению", - сообщили в офисе прокурора графства Геннепин.

Уполномоченный Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон заявил, что в начале расследования действия Вечирко выглядели как намеренные, но может оказаться, что это случилось не нарочно, добавил Харрингтон.

В Миннесоте, как и в других городах США, уже больше недели продолжаются массовые протесты после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, которого перед этим задержали полицейские. Возмущение общественности вызвал тот факт, что во время задержания один из полицейских длительное время давил коленом уложенному на мостовую Флойду на шею. Мужчина повторял, что не может дышать. Полицейский который прижал Флойда коленом уволен, ему предъявили обвинение в убийстве.

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Богдан Вечирко работает как независимый контрактор на компанию по перевозке грузов Ken Advantage.

В компании заявили, что готовы полностью сотрудничать со следствием: "Наша первая и главная забота - это безопасность общественности, наших работников и наших клиентов".

"Мы будем полностью сотрудничать в рамках расследования. Это было бы некорректно комментировать ситуацию, пока у нас нет дополнительных фактов, потому что расследование находится на начальном этапе".

В украинской громаде штата Миннесота описывают Вечирко как "украинца, мирного христианина, хорошего семьянина, честного и порядочного человека". В украинской громаде рассказали, что Богдан Вечирко воспитывался в семье евангельских христиан.

По словам источников в украинской громаде, семья Вечирко эмигрировала в США, когда Богдану было 5 лет, в статусе религиозных беженцев. Его семья - из Червонограда Львовской области.

По словам источников, Богдан Вечирко пока ожидает первенца, его жена Людмила - на восьмом месяце беременности, она родом из Приднестровья.

Как рассказал приятель Богдана Артем Логинов, у Вечирко при задержании кто-то из толпы украл кошелек и мобильный телефон. С этого украденного телефона теперь неизвестные звонят жене и друзьям Вечирко с угрозами. Беременная жена вынуждена была временно сменить место жительства.

Друзья рассказывают, что Богдан имеет хорошего частного адвоката, впрочем, не смогли сказать, кто финансирует адвокатские услуги.

Друзья Вечирко также добавляют, что Богдан не воевал на востоке Украины, не служил в украинской армии, не был в Виннице и не имеет страницы на Фейсбуке, как об этом сообщают отдельные российские СМИ.

По словам друзей, Богдан вечеринки после иммиграции один раз посещал Украину - Одессу - два года назад.