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Задержанного в США водителя въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко отпустили, не выдвинув обвинений

Задержанного в США водителя въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко отпустили, не выдвинув обвинений

Богдана Вечирко освободили из заключения во вторник, так и не выдвинув обвинений. Впрочем, по данным правоохранителей, расследование продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

В штате Миннесота подозреваемых могут содержать без официально выдвинутых обвинений в течение 36 часов. В случае Вечирко, этот срок истек.

35-летнего американца украинского происхождения арестовали по подозрению в совершении нападения и удерживали в тюрьме графства Геннепин.

В воскресенье вечером Вечирко, находясь за рулем пустого бензовоза, на большой скорости въехал в толпу протестующих, которые двигались в сторону скоростной автострады I-35W. Местные СМИ в Миннесоте сообщают, что он заранее сигналил протестующим, однако не уменьшал скорость. Протестующие успели убежать, и во время происшествия никто из них не пострадал. Когда водитель остановился, его грузовик окружили протестующие.

На фотографиях заметно, что Вечирко избили. На лице и теле есть синяки и следы крови. Официально не подтверждено, кто это сделал. Перед заключением правоохранители отвезли водителя в больницу, у Вечирко диагностировали ранение, не угрожающее его жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водитель въехавшего в толпу в Миннесоте грузовика Вечирко сделал это неумышленно, - власти штата

Прокуроры могут обвинить Богдана Вечирко позже, если найдут доказательства его виновности. "Следователи сейчас в процессе сбора дополнительной информации и ответов, которые помогут принять решение по обвинению", - сообщили в офисе прокурора графства Геннепин.

Уполномоченный Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон заявил, что в начале расследования действия Вечирко выглядели как намеренные, но может оказаться, что это случилось не нарочно, добавил Харрингтон.

В Миннесоте, как и в других городах США, уже больше недели продолжаются массовые протесты после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, которого перед этим задержали полицейские. Возмущение общественности вызвал тот факт, что во время задержания один из полицейских длительное время давил коленом уложенному на мостовую Флойду на шею. Мужчина повторял, что не может дышать. Полицейский который прижал Флойда коленом уволен, ему предъявили обвинение в убийстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Грузовик едва не въехал в толпу протестантов в американском Миннеаполисе. Водителя-украинца задержала полиция. ВИДЕО

Богдан Вечирко работает как независимый контрактор на компанию по перевозке грузов Ken Advantage.

В компании заявили, что готовы полностью сотрудничать со следствием: "Наша первая и главная забота - это безопасность общественности, наших работников и наших клиентов".

"Мы будем полностью сотрудничать в рамках расследования. Это было бы некорректно комментировать ситуацию, пока у нас нет дополнительных фактов, потому что расследование находится на начальном этапе".

В украинской громаде штата Миннесота описывают Вечирко как "украинца, мирного христианина, хорошего семьянина, честного и порядочного человека". В украинской громаде рассказали, что Богдан Вечирко воспитывался в семье евангельских христиан.

По словам источников в украинской громаде, семья Вечирко эмигрировала в США, когда Богдану было 5 лет, в статусе религиозных беженцев. Его семья - из Червонограда Львовской области.

По словам источников, Богдан Вечирко пока ожидает первенца, его жена Людмила - на восьмом месяце беременности, она родом из Приднестровья.

Как рассказал приятель Богдана Артем Логинов, у Вечирко при задержании кто-то из толпы украл кошелек и мобильный телефон. С этого украденного телефона теперь неизвестные звонят жене и друзьям Вечирко с угрозами. Беременная жена вынуждена была временно сменить место жительства.

Друзья рассказывают, что Богдан имеет хорошего частного адвоката, впрочем, не смогли сказать, кто финансирует адвокатские услуги.

Друзья Вечирко также добавляют, что Богдан не воевал на востоке Украины, не служил в украинской армии, не был в Виннице и не имеет страницы на Фейсбуке, как об этом сообщают отдельные российские СМИ.

По словам друзей, Богдан вечеринки после иммиграции один раз посещал Украину - Одессу - два года назад.

арест (10454) протест (5857) США (26471) украинцы (3861) Вечирко Богдан (1)


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Топ комментарии
+22
А парашенские и наши говносми, извинятся за лож про участника АТО, фашиста и карателя? Хотя, кого я спрашиваю...
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04.06.2020 07:58
+8
Значит есть ещё на свете справедливость. Боже, храни Америку.
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04.06.2020 08:10
+7
А запаребрік розганяє фейк про махровго бандерівця.
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04.06.2020 08:00
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А парашенские и наши говносми, извинятся за лож про участника АТО, фашиста и карателя? Хотя, кого я спрашиваю...
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04.06.2020 07:58 Ответить
кацапские пропагандоны как раз акцентируют что за рулем был украинец то есть убийца террорист каратель хотя по американским сми вообще не упоминается этническое происхождение водителя например здесь https://www.youtube.com/watch?v=aMhbUTQjfR8 Tanker truck drives into crowd in Minneapolis и здесь https://www.msnbc.com/msnbc/watch/video-captures-moment-semi-truck-drives-into-crowd-of-minneapolis-protesters-84161605868 Video captures moment semi-truck drives into crowd of Minneapolis protesters
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04.06.2020 08:04 Ответить
Это кацапы для внутреннего потребления... так же разводили лохов с эшелонами бЕндеровцев, рвущимися в Крым, после победы Ющенко на выборах, такие же байки про стр-р-ашный "правый сектор " в лугандонии в 2014г... Кацап должен жить в страхе и с одной только надеждой на кремлевского мерзавчика-спасителя....
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04.06.2020 08:23 Ответить
Ты кацап перепутал. Не порошенковские, а ******** или сми недобитых рыговских отрыжек.
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04.06.2020 08:53 Ответить
Прочитайте уважніше. Там написано парашенські від назви сусідньої держави - параша.
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04.06.2020 09:01 Ответить
Я сам через неувагу так прочитав
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04.06.2020 09:33 Ответить
Я в таких випадках ще дивлюся хто пише.

А особливо (не у цьому випадку) буває, що напише людина щось і не розумієш - це сарказм, чи дійсно така позиція.
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04.06.2020 11:47 Ответить
Да уж, смайлика "сарказм" явно не хватает.
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04.06.2020 12:06 Ответить
А запаребрік розганяє фейк про махровго бандерівця.
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04.06.2020 08:00 Ответить
Значит им уже кошмары про бандеровцев ночами снятся... Боятся, скоты....
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04.06.2020 08:14 Ответить
...А там вместо бандерівця обычная ватка. Жена с приднестровья-это диагноз,ездил единожды только в Одессу.
И повод свалить с Украины тоже примечательный - по религиозным убеждениям...
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04.06.2020 10:55 Ответить
Останній раз він був в Україні коли йому було 5 років.
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04.06.2020 10:59 Ответить
Значит есть ещё на свете справедливость. Боже, храни Америку.
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04.06.2020 08:10 Ответить
Что за бред
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04.06.2020 08:19 Ответить
Ну,не знаю... Чувак їхав собі,не порушуючи правил і законів,загальмував перед лежачими протестантами,його побили,обікрали,кинули в тюрму,й за це має бути вдячним ?
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04.06.2020 08:28 Ответить
Є таке поняття "політична доцільність". В ішнший країні його б вже замкнули заради примарного спокою. Ну це як "пєрєстать стрєлять". Зрозуміло, чому він має бути вдячним?
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04.06.2020 08:46 Ответить
есть законы штата Миннесота, четкие и внятные, ВРЕМЯ и СТЕКЛО
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04.06.2020 08:30 Ответить
В мусорный бак гаденыша, чтоб знал как на активистов наезжать
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04.06.2020 08:23 Ответить
Та да! Паниковского бьют!
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04.06.2020 08:25 Ответить
В мусорный бак вашу плешивую кремлёвскую крысу
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04.06.2020 09:06 Ответить
Правильно сделали, он не виновен, он не хотел никого давить, все прекрасно видно на видео, просто обезумевшая толпа приняла его за террориста.
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04.06.2020 08:24 Ответить
Террористы и мародёры приняли за своего?
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04.06.2020 08:41 Ответить
Кстати, *******, которая громила и грабила магазины, не важно черная или белая, будет найдена и наказана, по всем сьемкам, по показаниям сообщников, по камерам видеонаблюдения, вся эта ******* будет найдена и наказана, это аксиома, на этом стоит США, рано или поздно, за все будет наказание!
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04.06.2020 08:29 Ответить
хорошо бы...

В 1980-х годах в рамках плана REX 84 на территории штатов были построены и законсервированы 600 лагерей, со всеми атрибутами вроде вышек и периметра из колючей проволоки. За каждым лагерем закреплены сотрудники, который каждые день занимаются тем, что поддерживают его в рабочем состоянии. Для кого же эти лагеря?

Стандартные лагеря рассчитаны на содержание 20,000 человек.

А на Аляске построили огромный лагерь для размещения сразу пяти миллионов человек...
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04.06.2020 08:36 Ответить
Для таких как ты дебилов!
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04.06.2020 08:38 Ответить
Ваша аргументация --- очень убедительна! Просто боюсь, места мне не останется --- все места будут заняты, такими как Вы..))
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04.06.2020 08:52 Ответить
Координаты на g.maps в студию! Омереговопазнозде!
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04.06.2020 09:04 Ответить
https://cont.ws/uploads/pic/2015/6/image055.png
слуг нет, ищите здесь
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04.06.2020 10:02 Ответить
Підскажи Трампу як позбавити громадянства і вислати з Америки негра,пращури якого були рабами в Америці,а грабують,в більшості,чорні.
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04.06.2020 09:03 Ответить
Или как в Ленинграде во время блокады --- мародеров расстреливали на месте....
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04.06.2020 08:50 Ответить
що таке Ленинград, блокада? це десь в Китаї? слова якісь угорські
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04.06.2020 09:04 Ответить
Не намагайтеся вимірювати патріотизм шириною шароварів.
Дякую за увагу....
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04.06.2020 09:12 Ответить
то у мене таки ширші? ))
шириною шароварів вимірють не патріотизм, а хто більше козак ))
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04.06.2020 09:14 Ответить
ну навіщо весь час повторюють цю брехню, ніби той нігра говорив, що не може дихати, ну хоч хтось чув, що він це говорив, я впевнений, що він матюкав поліцейського відбірною нігерською лайкою?
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04.06.2020 09:00 Ответить
ні хера,він казав хелп
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04.06.2020 09:04 Ответить
ти чув?
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04.06.2020 12:41 Ответить
Та й справа вже не в тому нігері, а в тому що кольорове населення США перетворилося в кримінальний тягар для нації.. Без радикальних дій влади, причиною розпаду країни, буде саме воно, з своїми танцями на руїнах цивілізації...
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04.06.2020 09:19 Ответить
Ну, приблизно, як зараз в Південно-Африканській республіці....
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04.06.2020 09:24 Ответить
Он пытался проехать через толпу хулиганов, которые его избили и ограбили. Так должно квалифицироватся событие, а хулиганов надо найти и судить. В противном случае американский суд не будет отличатся от украинского.
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04.06.2020 09:19 Ответить
Яка ж все таки сильна структура СБУ. Закинути свого агента у Сполучені Штати та привселюдно нагнути федеральну систему правосуддя - та який там моссад?
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04.06.2020 09:58 Ответить
 
 