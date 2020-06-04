Трамп - первый президент, который не пытается объединить американский народ, а разделяет его, - экс-глава Пентагона Мэттис

Бывший министр обороны США Джим Мэттис обвинили Дональда Трампа в том, что президент приказывает американским военным нарушать конституционные права граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Мэттис написал в публичном заявлении, опубликованном The Atlantic.

"Я наблюдал за происходящими на этой неделе событиями, сердитым и потрясенным. "Слова "Равное правосудие по закону" вырезаны на фронтоне Верховного суда США. Это именно то, чего протестующие справедливо требуют. Это полезное и объединяющее требование, которое все мы должны быть в состоянии удовлетворить…Мы должны отвергать и привлекать к ответственности тех, кто, находясь при власти, высмеивают нашу Конституцию", - написал Мэттис.

Мэттис обвиняет президента в том, что он настраивает американцев друг против друга. "Дональд Трамп - первый в моей жизни президент, который не пытается объединить американский народ - даже не претендует на это. Вместо этого он пытается разделить нас. Мы являемся свидетелями последствий этих трех лет преднамеренных усилий. Мы наблюдаем последствия трех лет без зрелого руководства", - пишет он.

Экс-министр также противопоставляет американский дух единства с нацистской идеологией.

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"Инструкции, данные военными ведомствами нашим войскам до вторжения в Нормандию, напомнили солдатам, что "нацистский лозунг уничтожения нас… был "Разделяй и властвуй". Наш американский ответ: "В Союзе есть Сила". Мы должны призвать это единство, чтобы преодолеть этот кризис - быть уверенными, что мы лучше, чем наша политика", - написал он.

Напомним, Мэттис ушел в отставку с поста министра обороны США в декабре 2018 года из-за разногласий с взглядами Трампа, в частности, в отношении Сирии.

После этого Трамп столкнулся с трудностями в поисках нового главы Пентагона, поскольку кандидаты ему отказывали. Только в июле 2019-го Сенат США утвердил нового министра обороны, которым стал Марк Эспер.

Как известно в США продолжаются протесты в связи со смертью при задержании в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда. Иногда акции перерастают в столкновения с полицией. Протесты охватили несколько десятков американских городов. В Вашингтоне и еще в 40 крупных городах США ввели комендантский час.

Полиция разогнала протестующих у Белого дома газом и резиновыми пулями, чтобы Трамп выступил с речью и сфотографировался с Библией. В самом Белом доме заявили, что периметр был зачищен после нескольких предупреждений и лишь потому, что протестующие не соблюдали установленный в Вашингтоне комендантский час.

Ранее стало известно, что Пентагон по приказу президента Дональда Трампа велел армии приготовить военную полицию для дислоцирования в Миннеаполис для подавления протестов и беспорядков. В самой Миннесоте впервые после Второй мировой войны в полном составе активирована Нацгвардия штата — больше десяти тысяч человек.