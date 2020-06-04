На Ривненщине за сутки выявили 33 новых случая COVID-19, всего - 1903, - ОГА

В Ривненской области за минувшие сутки, 3 июня, подтвердили 33 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 3 июня в Ривненской области зафиксированы 15 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 3 июня на Ривненщине подтверждены 18 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 2 до 90 лет.

Всего в области зарегистрированы 1903 случая заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 40 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1012 человек.

В работе лабораторий области остаются 188 образцов.







