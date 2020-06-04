За сутки в Киеве 77 новых случаев COVID-19, среди них 15 медиков, всего 3 210 инфицированных, - Кличко. ИНФОГРАФИКА
За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Telegram.
"Друзья! Все призывы беречься и соблюдать правила - не пустые слова. Потому вирус не отступает и продолжает поражать и взрослых, и детей", - написал он.
По его словам, на сегодняшний день в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет
- 26 человек от 24 до 82 лет
- 9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум - по 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.
"Отмечу, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 случаев, в Подольском - 12, в Шевченковском - 10", - сообщил Кличко.
"Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя", - добавил мэр Киева.
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Охереть "пандемия".
От какого-нить трихомоноза больше погибает.
Зато экономике нанесен такой удар, что уже хер поднимется
Разве опять чудом придут к власти Порох и Яц - они один раз уже вытащили страну из дикой жопы.
в сто раз больше сделай - тогда увидим. да и тем более статистике верить - как верить попам или коммунистам
Все видят - у того ком заболел, у того - колега, у знакомого - теща и т.п.
Все видят эти случаи, обсуждают.
А здесь - ты видел хоть одного заболевшего?
Уверен, что нет.
Я тоже не видел.
И не знаю никого, кто бы видел.
Впечатление, что "богоизбранные" просто вальнули промышленность, чтоб ихние собратья из Израиля все скупили за копейки и пустили на металл.
Кста, и продажа земли - в это самое время...
Совпадение?
если нарид хочет быть голодным, голожопым и лизать сапоги чеченских освободителей - ну, это его, нарида, выбор...
"вопреки".
"клятый барыха" так мешал росту, ну так мешал!
особенно хорошо это стало заметно, когда Пороха с его политикой высокоумный нарид убрал.
Сразу все "барыжные препятствия" упали.
И сразу начался ну такоооой взлет, ну так все поперло вверх, шо аж волосы на жопе дыбом встаЮт.
Но результат - на сегодняшний день - у него лучший из всех президентов.
Сухие цифры, без эмоций и т.д.
Делаю ставку на конячку, которая реально способна вытащить воз из дерьма - хоть эта конячка и с плохим экстерьером.