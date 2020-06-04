За сутки в Киеве 77 новых случаев COVID-19, среди них 15 медиков, всего 3 210 инфицированных, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Telegram.

"Друзья! Все призывы беречься и соблюдать правила - не пустые слова. Потому вирус не отступает и продолжает поражать и взрослых, и детей", - написал он.

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

- 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет

- 26 человек от 24 до 82 лет

- 9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум - по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина против коронавируса может не дать длительного иммунитета, - главный инфекционист США Фаучи

Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

"Отмечу, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 случаев, в Подольском - 12, в Шевченковском - 10", - сообщил Кличко.

"Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя", - добавил мэр Киева.