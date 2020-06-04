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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 77 новых случаев COVID-19, среди них 15 медиков, всего 3 210 инфицированных, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Telegram.

"Друзья! Все призывы беречься и соблюдать правила - не пустые слова. Потому вирус не отступает и продолжает поражать и взрослых, и детей", - написал он.

За сутки в Киеве 77 новых случаев COVID-19, среди них 15 медиков, всего 3 210 инфицированных, - Кличко 01

По его словам, на сегодняшний день в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:
- 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет
- 26 человек от 24 до 82 лет
- 9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум - по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

"Отмечу, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 случаев, в Подольском - 12, в Шевченковском - 10", - сообщил Кличко.

"Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя", - добавил мэр Киева.

За сутки в Киеве 77 новых случаев COVID-19, среди них 15 медиков, всего 3 210 инфицированных, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25484) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
На весь Киев (порядка 4 000 000 человек) - 3 000 заболевших.
0,0075 %....

Охереть "пандемия".
От какого-нить трихомоноза больше погибает.

Зато экономике нанесен такой удар, что уже хер поднимется
Разве опять чудом придут к власти Порох и Яц - они один раз уже вытащили страну из дикой жопы.
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04.06.2020 08:50
+3
ты думаешь если сделать тыщу тестов, из которых 800 всяким депутатам и попам, и найти 70 заболевших, то это "охренеть "эпидемия"?"
в сто раз больше сделай - тогда увидим. да и тем более статистике верить - как верить попам или коммунистам
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04.06.2020 08:55
+2
А Бубачка підвозе нові порції вірусу.
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04.06.2020 08:48
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А Бубачка підвозе нові порції вірусу.
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04.06.2020 08:48 Ответить
Я вже не один раз казав що по чужим посиланням не ходжу.
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04.06.2020 08:53 Ответить
На весь Киев (порядка 4 000 000 человек) - 3 000 заболевших.
0,0075 %....

Охереть "пандемия".
От какого-нить трихомоноза больше погибает.

Зато экономике нанесен такой удар, что уже хер поднимется
Разве опять чудом придут к власти Порох и Яц - они один раз уже вытащили страну из дикой жопы.
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04.06.2020 08:50 Ответить
ты думаешь если сделать тыщу тестов, из которых 800 всяким депутатам и попам, и найти 70 заболевших, то это "охренеть "эпидемия"?"
в сто раз больше сделай - тогда увидим. да и тем более статистике верить - как верить попам или коммунистам
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04.06.2020 08:55 Ответить
Вот обычный грипп - который никто пандемией не называет.
Все видят - у того ком заболел, у того - колега, у знакомого - теща и т.п.
Все видят эти случаи, обсуждают.
А здесь - ты видел хоть одного заболевшего?
Уверен, что нет.
Я тоже не видел.
И не знаю никого, кто бы видел.

Впечатление, что "богоизбранные" просто вальнули промышленность, чтоб ихние собратья из Израиля все скупили за копейки и пустили на металл.
Кста, и продажа земли - в это самое время...
Совпадение?
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04.06.2020 09:07 Ответить
ну, если рост промышленности, зарплат, пенсий, усиление армии и т.п. нариду не нужно - то, разумеется, не придет!

если нарид хочет быть голодным, голожопым и лизать сапоги чеченских освободителей - ну, это его, нарида, выбор...
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04.06.2020 08:58 Ответить
да-да-да!
"вопреки".
"клятый барыха" так мешал росту, ну так мешал!
особенно хорошо это стало заметно, когда Пороха с его политикой высокоумный нарид убрал.
Сразу все "барыжные препятствия" упали.
И сразу начался ну такоооой взлет, ну так все поперло вверх, шо аж волосы на жопе дыбом встаЮт.
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04.06.2020 09:03 Ответить
Рожей Порох таки не вышел. Соглашусь.
Но результат - на сегодняшний день - у него лучший из всех президентов.
Сухие цифры, без эмоций и т.д.
Делаю ставку на конячку, которая реально способна вытащить воз из дерьма - хоть эта конячка и с плохим экстерьером.
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04.06.2020 09:09 Ответить
Вот такие как Вы и выбрали Клоуна! ЗЕбилы.
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04.06.2020 09:10 Ответить
А хто заслуговує бути президентом?
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04.06.2020 09:11 Ответить
Бачу, що ви ще той кловун! Зрозуміло, що ви і обрали кловуна!
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04.06.2020 09:15 Ответить
Який у вас нік був раніше?
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04.06.2020 09:18 Ответить
Її теж можна задіяти, її русня боїться, та ніяк не президентом.
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04.06.2020 09:48 Ответить
чого б русня боялась свого власного агента?
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04.06.2020 09:50 Ответить
Не знаю.
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04.06.2020 09:52 Ответить
2020 рік - вони щось знали?... https://filmix.co/drama/142584-strah-na-ozere-2020.html
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04.06.2020 08:58 Ответить
А Степанов продовжує інфікувати медиків?
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04.06.2020 08:51 Ответить
они сами: сидели бы дома - на заразились бы...
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04.06.2020 08:59 Ответить
Є професійні обов'язки, тома дома сидіти не мають права!
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04.06.2020 09:03 Ответить
не учёл. что врачи - они почти как военные... тогда Вы однозначно правы: по командиру степашке военно-полевой плачет
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04.06.2020 09:05 Ответить
ничё не понял.
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04.06.2020 09:15 Ответить
А тут ніхто не зрозуміє, коли його брехня переплітається із стрибками в інші питання🤗
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04.06.2020 09:16 Ответить
Ви Саша днепр?
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04.06.2020 09:20 Ответить
Моя баба-лікар була військовозобов'язана!
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04.06.2020 09:12 Ответить
 
 